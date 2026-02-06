Firma Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie zamknęła 2025 rok, konsekwentnie realizując cele, inwestycje, wprowadzając innowacje do portfolio i nieustannie angażując się w zrównoważony rozwój. Umocniła swoją pozycję jako istotnego uczestnika rynku, wspierającego ponad 15 000 miejsc pracy w regionie. Solidne podstawy pozwoliły firmie skutecznie odnaleźć się w roku naznaczonym uruchomieniem systemu kaucyjnego w Polsce, wyjątkowo chłodnym latem oraz spadkowymi trendami na rynku napojów bezalkoholowych, zachowując jednocześnie ciągłość w realizacji priorytetów strategicznych.

W wywiadzie Ruža Tomić Fontana, Dyrektorka Generalna Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie, podsumowuje rok 2025, w którym firma łączyła codzienne działania z kluczowymi zmianami, takimi jak wdrożenie systemu kaucyjnego czy modernizacja zakładu w Staniątkach.

W skrócie, jaki to był rok dla firmy odpowiedzialnej w regionie Polska i kraje bałtyckie nie tylko za produkcję, ale także za dystrybucję napojów?

Rok ciekawy, ekscytujący, pełny doświadczeń. To był rok, w którym łączyliśmy codzienne działania z nowymi okolicznościami, zarówno w Polsce, jak i w krajach bałtyckich. Z jednej strony konsekwentnie realizowaliśmy naszą obietnicę pozostania kompleksowym partnerem dla naszych klientów, z portfolio 24/7, czyli odpowiedzią na każdą porę dnia i okazję. Z drugiej utrzymaliśmy pozycję lidera branży w obszarze zrównoważonego rozwoju – co potwierdzają wyniki naszych kluczowych kategorii produktowych i postępy, które zrobiliśmy w realizacji celów ESG.

Działaliśmy na rynku, który kształtowany był przez istotne zmiany. Pierwszą z nich, która stała się jednym z kamieni milowych dla branży, było wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Skupiliśmy się tu na precyzyjnym planowaniu i płynnym wprowadzeniu naszych produktów do systemu.

Kolejnym czynnikiem było tegoroczne lato. Zamiast skupiać się na wahaniach pogodowych, najważniejsze było dla nas pozostawanie blisko klientów, których działalność naturalnie podlega sezonowym zmianom. Wspieraliśmy ich przez cały dynamiczny okres letni i jako niezawodny partner zapewnialiśmy spójną obsługę i realizację we wszystkich kanałach, w tym HoReCa i turystyce.

Dynamika rynku w 2025 roku spowodowała, że największa kategoria napojów bezalkoholowych, do której zaliczamy m.in. wodę, soki i napoje gazowane, odnotowała spadek, częściowo z powodu warunków pogodowych, a częściowo w związku z ogólnym spadkiem sprzedaży w sektorze FMCG. Nawet w roku z tak zmieniającymi się warunkami rynkowymi skupialiśmy się na dalszym działaniu, elastycznie dostosowywaliśmy plany i wzmacnialiśmy współpracę handlową. Dzięki temu Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie skutecznie poradziła sobie z wyzwaniami 2025 roku.

Pomimo trudnych warunków sezonowych, co pomogło Wam zachować odporność w 2025 roku i jakie były Wasze kluczowe priorytety strategiczne?

Jesteśmy zadowoleni z tego, co udało nam się osiągnąć, szczególnie w naszych kluczowych kategoriach, tj. napojach gazowanych i energetycznych, ale także w innych segmentach. Myślę, że to zasługa konsekwentnej realizacji strategicznych priorytetów. Podsumowałabym je w czterech obszarach: inwestycje, portfolio, zrównoważony rozwój i społeczności.

Cały czas inwestowaliśmy w lokalny rynek. Kontynuowaliśmy także realizację naszego kluczowego projektu w zakładzie produkcyjnym w Staniątkach, instalując nową linię i modernizując pozostałe części obiektu, aby wzmocnić nasze możliwości produkcyjne.

W obszarze zrównoważonego rozwoju, poza wdrożeniem systemu kaucyjnego, kontynuowaliśmy nasze działania w ramach planu redukcji wpływu środowiskowego, skupiając się na ograniczaniu emisji CO₂. W kontekście działań społecznych pozostaliśmy wierni naszemu priorytetowi – wspieraniu lokalnych społeczności, w tym młodych ludzi poprzez program Youth Empowered.

Podsumowując, w 2025 roku inwestowaliśmy, wprowadzaliśmy innowacje i prowadziliśmy działalność w sposób odpowiedzialny, pamiętając o tym, by odporność biznesu i jego rozwój szły w parze. Myślę, że to najlepsze podsumowanie minionego roku – z perspektywy zarówno mojej, jak i całego zespołu.

Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie często podkreśla swoje lokalne korzenie. Jak oceniacie potencjał lokalnego rynku i w jaki sposób wpływa on na strategiczne decyzje Coca-Cola HBC?

Mamy trzy zakłady produkcyjne w Polsce i jeden, zlokalizowany w Varėnie, na Litwie. Naszą strukturę uzupełniają 23 regionalne magazyny i 25 biur. W centrum tego wszystkiego jest ponad 1900 pracowników zatrudnionych w systemie Coca-Cola – to oni stanowią fundament naszej działalności.

Za każdym miejscem pracy kryje się jednak znacznie więcej. Na podstawie ostatniego raportu wpływu społeczno-ekonomicznego, przeprowadzonego w 2023 roku, każde miejsce pracy w systemie Coca-Cola, w naszej jednostce biznesowej – Polska i Kraje Bałtyckie – wspiera utrzymanie etatów w innych sektorach. W Polsce jedno miejsce pracy u nas wspiera aż siedem innych, poza naszą organizacją. Wokół naszego zespołu istnieje szeroka sieć klientów, partnerów w handlu, logistyce, marketingu, transporcie i innych branżach, dzięki którym działamy w regionie. Ta sieć tworzy mnożnikowy efekt, bo w ten sposób nasze operacje wspierają ponad 15 000 miejsc pracy.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2025 r. Polska znalazła się wśród 20 największych gospodarek świata. Wzrost PKB per capita (PPP) oraz rosnąca rola gospodarcza Polski w Europie potwierdzają strategiczną pozycję regionu dla Coca-Cola HBC.

W takim otoczeniu wierzymy, że możemy się rozwijać, inwestować, pozostawać blisko lokalnych społeczności i pozytywnie na nie oddziaływać. Zgodnie z raportem dotyczącym wpływu społeczno-ekonomicznego z 2023 roku w tym roku wygenerowaliśmy w Polsce wartość dodaną przekraczającą 4,4 mld zł. Dane pokazują również, że na każdym etapie naszego łańcucha wartości – od produkcji, przez dystrybucję, aż po sprzedaż detaliczną – każda złotówka przychodu wygenerowanego przez system Coca-Cola w Polsce przekłada się na 5,72 zł w całej gospodarce. Jesteśmy także znaczącym płatnikiem podatków w Polsce – tylko w 2023 roku nasz wkład do budżetu publicznego wyniósł ponad 1,4 mld złotych.

Jak perspektywy rynkowe w Polsce i krajach bałtyckich kształtują Wasze priorytety inwestycyjne i decyzje strategiczne?

Potencjał rynku, stabilność makroekonomiczna i rosnący optymizm konsumentów dają nam przestrzeń na lokalne inwestycje: w infrastrukturę, sieci dystrybucji, innowacje produktowe i marketing, aby nowości trafiały do właściwych kanałów sprzedaży.

Wpływa to także na inwestycje w zrównoważony rozwój i wsparcie społeczności, w tym młodych ludzi, oraz innowacyjne rozwiązania realizowane razem z klientami. Ważne jest przewidywalne otoczenie regulacyjne, umożliwiające długofalowe planowanie.

Padło w naszej rozmowie już sporo przykładów, ale dopytam o szczegóły – które konkretnie działania i inwestycje w 2025 roku realizowaliście jako rzeczywisty uczestnik polskiego rynku, a nie jako globalna marka obecna w Polsce?

Wszyscy uczestnicy rynku przygotowywali się do uruchomienia systemu kaucyjnego. Dla nas kluczową i bardzo ważną inwestycją było utworzenie wspólnego dla branży operatora - Kaucja.pl, którego jesteśmy udziałowcem i współzałożycielem, a także nasze wewnętrzne przygotowania.

Równolegle inwestowaliśmy w zrównoważone rozwiązania w zakładach produkcyjnych w Radzyminie, Staniątkach, Tyliczu i na Litwie, w Varėnie. Przeznaczyliśmy 5,8 mln euro w ostatnich trzech latach na efektywność energetyczną i wodną. Od 2015 roku zużycie energii spadło o 11%, wody – o 10% na litr wyprodukowanego napoju.

W 2025 roku skupiliśmy się na finalizacji projektu w zakładzie pod Krakowem – nowej linii produkcyjnej, modernizacji pozostałych części obiektu, zwiększeniu możliwości lokalnego zakładu.

Innym ważnym obszarem lokalnych inwestycji są nasi ludzie. Cały czas wzmacniamy możliwości samego zespołu w całej naszej organizacji, by wspierać jego długofalowy rozwój. Z radością mogę powiedzieć, że ponad 90% naszych pracowników potwierdziło w wewnętrznym badaniu, że są dumni z bycia częścią tej firmy. To dowód na silne zaangażowanie i kulturę organizacyjną, którą razem tworzymy.

W ciągu roku zorganizowaliśmy także wiele inicjatyw wolontariackich, wspierając lokalne społeczności. Program Youth Empowered pozostaje naszym sztandarowym projektem. Naszym celem było dotarcie do ponad miliona młodych ludzi w ramach zaangażowania całej Grupy Coca-Cola HBC i pomoc w kształtowaniu ich przyszłości. Ten cel udało nam się osiągnąć już w 2024 roku, czyli rok wcześniej, niż pierwotnie zakładaliśmy. Co więcej, Polska i kraje bałtyckie odpowiadały za ponad 30% realizacji globalnego planu przeszkolenia miliona osób. Myślę, że są to konkretne działania, które podkreślają nasz lokalny wkład w Polsce i w tym regionie.

Wspominaliśmy o rozwoju portfolio 24/7 jako jednym z kluczowych założeń na ten rok. Jakie najważniejsze trendy konsumenckie i rynkowe zaobserwowaliście w Polsce i regionie w 2025 roku i jak wpłynęły one na kierunek oferty Coca-Cola HBC?

Wraz ze wzrostem siły gospodarczej Polski obserwujemy, że konsumenci stają się coraz bardziej ciekawi świata i otwarci na nowe doświadczenia. Poszukują różnorodności, nowych smaków i innowacyjnych doznań. Jednocześnie w kontekście kultowych marek cenią sobie to, co znają i czemu ufają.

Uwzględniamy te trendy, rozwijamy nasze portfolio i wprowadzamy nowe kategorie produktów. W ciągu ostatnich trzech lat rozszerzyliśmy ofertę o kategorie takie jak piwo i napoje alkoholowe gotowe do spożycia (tzw. ready-to-drink), dynamicznie rozwijaliśmy segment alkoholi premium oraz wprowadziliśmy nowe produkty w kategoriach napojów energetycznych i bezalkoholowych gotowych do spożycia.

W 2025 roku, we współpracy z The Coca-Cola Company, stworzyliśmy nowe smaki i formaty, w tym linię Cappy Lemonade, która spotkała się z wyjątkowo pozytywnym odbiorem polskich konsumentów. W segmencie herbat gotowych do spożycia wprowadziliśmy Fuzetea Summer Beach Vibes Tropical, która wniosła sezonową świeżość, a także nowy wariant Kinley Purple. Dodatkowo rozszerzyliśmy portfolio Monster Energy o nowe produkty, w tym The Real Punch, z egzotycznym twistem, oraz Fantasy Ruby Red – wariant bez cukru. To nie tylko nowe produkty – ale także namacalny dowód na siłę naszej strategii 24/7, dzięki której zapewniamy odpowiedni napój na każdą okazję, w każdej chwili w ciągu dnia i odpowiadające każdej potrzebie konsumenta.

Obserwujemy również rosnącą świadomość konsumentów w zakresie dokonywania odpowiedzialnych wyborów. Chcemy ich wspierać dzięki naszym wariantom bezcukrowym, dlatego 42% naszego portfolio NARTD (niealkoholowe napoje gotowe do spożycia) stanowią teraz produkty zero i light. Wdrażamy konkretne działania, aby pomagać ludziom w podejmowaniu racjonalnych decyzji i wspierać ich zdrowsze nawyki żywieniowe – oferujemy więcej napojów z mniejszą zawartością cukru lub bez niego, różnorodne pojemności produktów oraz przejrzyste informacje wspierające świadomy wybór.

Ze względu na dynamiczny rozwój kategorii ARTD (napoje alkoholowe gotowe do spożycia), we współpracy z The Coca-Cola Company, wprowadziliśmy w ubiegłym roku kolejny kultowy napój – połączenie Coca-Cola z popularną marką rumu.

Na koniec: nasza firma stała się także w Polsce jednym z największych uczestników rynku pod względem wartości. Wszystkie siedem marek AB InBev w naszym portfolio zwiększyło wolumen sprzedaży, ze szczególną rolą marek Corona Extra, Cero (wariant piwa bezalkoholowego) oraz Stella Artois, która zdobywa także popularność w kanale HoReCa. Promujemy odpowiedzialne spożycie alkoholu i przestrzegamy rygorystycznych standardów firmy oraz najlepszych praktyk branżowych w zakresie marketingu napojów alkoholowych.

Czy spodziewacie się, że segment napojów bez cukru będzie nadal rósł w przyszłym roku?

Tak. Widzimy wyraźnie, że napoje bez dodatku cukru zyskują na popularności i ten segment rozwija się szybciej niż tradycyjna kategoria napojów na rynku. Dlatego także w tym roku będziemy konsekwentnie rozwijać ofertę w tej kategorii, by zaspokajać potrzeby konsumentów.

Ten rok w dużej mierze został zdominowany przez wprowadzenie systemu kaucji w Polsce. Byliście aktywnym uczestnikiem koalicji branżowej wspierającej jego wdrożenie. Jakie są Wasze pierwsze doświadczenia z nowym systemem i jakie były największe wyzwania w przygotowaniach do jego uruchomienia?

Po roku szeroko zakrojonych prac na zewnątrz w ramach branży przeszliśmy do intensywnych działań wewnątrz organizacji. Nasz interdyscyplinarny zespół przygotowywał firmę do wdrożenia systemu. Był to złożony proces, którego celem była pełna gotowość w obszarach produkcji, logistyki, marketingu, komunikacji, sprzedaży czy w kwestiach prawnych. Wymagało to także współpracy z klientami, by system mógł płynnie wejść w życie. Dzięki wczesnym przygotowaniom i doświadczeniom z innych rynków Coca-Cola HBC, w tym krajów bałtyckich, gdzie taki system działa już od lat, byliśmy w pełni gotowi w październiku.

Dostosowaliśmy niemal 300 etykiet i projektów wielopaków, aby uwzględniały oznaczenia systemu kaucyjnego. Zmieniliśmy także kody EAN (kody kreskowe produktów), aby spełniały wymagania prawne, i zarejestrowaliśmy je u operatora Kaucja.pl. We wrześniu rozpoczęliśmy produkcję pierwszych opakowań objętych systemem, tak aby sprzedaż mogła ruszyć w październiku. Dziś produkujemy wyłącznie napoje w opakowaniach systemu kaucyjnego. Przygotowywaliśmy także naszych pracowników poprzez warsztaty, szkolenia i wydarzenia wewnętrzne, by sami mogli skutecznie wspierać naszych klientów i partnerów. Zainstalowaliśmy też automaty do zwrotu opakowań w naszych biurach i zakładach produkcyjnych.

Blisko współpracowaliśmy z klientami, aby zapewnić płynne przejście z produktów bez oznaczeń na te z symbolem systemu kaucyjnego. Okres przejściowy trwał do końca grudnia 2025 roku, więc nasza oferta w czwartym kwartale obejmowała zarówno produkty ze znakiem kaucji, jak i bez. Niemniej większość kluczowych klientów, w tym sieci dyskontowe, w kilku ostatnich tygodniach 2025 roku zamawiała już wyłącznie produkty w opakowaniach z kaucją.

Zanim jednak te produkty w pełni zajmą sklepowe półki, potrzeba czasu, ponieważ zależy to od rotacji asortymentu w poszczególnych punktach sprzedaży. Ale już widzimy je w największych sieciach handlowych. System kaucyjny idzie w parze z naszą Misją Zrównoważonego Rozwoju oraz zobowiązaniem NetZeroBy40. Skuteczny system to klucz do wysokich poziomów zbiórki opakowań, zwiększenia wykorzystania materiałów z recyklingu i budowania zamkniętego obiegu opakowań.

System kaucyjny nie jest jedynym obszarem Waszego zaangażowania w zrównoważony rozwój. Podkreślacie, że jest on integralną częścią Waszej strategii biznesowej. Jakie są najważniejsze działania i osiągnięcia ESG w Polsce i krajach bałtyckich?

Zrównoważony rozwój jest częścią naszej strategii – zarówno na poziomie Grupy, jak i lokalnie w Polsce. W 2025 roku kontynuowaliśmy jego realizację. Nasze działania zostały docenione w zestawieniu „Ranking ESG. Odpowiedzialne zarządzanie”, przygotowanym przez Kozminski Hub, gdzie – jako Coca-Cola HBC Polska – zajęliśmy pozycję lidera w kategorii dóbr konsumpcyjnych. Na poziomie globalnym grupa Coca-Cola HBC po raz ósmy została uznana za najbardziej zrównoważoną firmę napojową na świecie według indeksów Dow Jones Best-in-Class.

Utrzymanie pozycji lidera jest dla nas niezwykle ważne, więc kluczowe znaczenie mają tutaj konkretne osiągnięcia. Wynikają one z naszej jasnej i ambitnej strategii oraz konsekwentnego podejścia do inwestycji, innowacji i partnerstw.

W Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie od 2017 roku zredukowaliśmy emisje CO₂ w całym łańcuchu wartości o 37%. To nasz lokalny wkład w strategię Grupy – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku.

Dbamy o to, aby produkcja i dystrybucja odbywały się w sposób zrównoważony. Jak wspominałam wcześniej, dzięki wprowadzonym innowacjom ograniczyliśmy zużycie wody i energii. Warto dodać, że 100% energii elektrycznej, którą kupujemy, pochodzi ze źródeł odnawialnych oraz 100% odpadów wodnych powstających w trakcie produkcji oczyszczamy i bezpiecznie zwracamy naturze.

Wdrożyliśmy dynamiczne wyznaczanie tras, aby zoptymalizować dostawy. Modernizujemy naszą flotę. Obecnie 93% naszych samochodów to pojazdy niskoemisyjne: hybrydowe, plug-in lub elektryczne. Wymieniamy również lodówki w punktach sprzedaży – 72% naszych urządzeń działających na czterech rynkach to modele energooszczędne.

Dalej działamy w zakresie opakowań: optymalizujemy ich wagę, projektujemy je tak, aby wszystkie nadawały się do recyklingu, oraz zadbaliśmy i o to, by 100% odpadów produkcyjnych z naszych zakładów w Polsce i na Litwie trafiało do recyklingu. Wierzę, że te konkretne działania są dowodem naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju, a osiągane wyniki pokazują, że zmiany przynoszą realne efekty.

A co z inicjatywami społecznymi? Które były dla Was szczególnie ważne w 2025 roku i w jaki sposób angażują się pracownicy?

Każdego roku zachęcamy pracowników do udziału w projektach wolontariackich. Co więcej, każdy pracownik otrzymuje dodatkowy dzień wolny na udział w takich inicjatywach.

Organizujemy akcje sprzątania, zarybiania rzek, działań na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz dołączamy się do inicjatyw naszych partnerów w każdym z czterech krajów naszego regionu. W 2025 roku ponad 260 osób poświęciło swój czas i serce, by pomagać innym i środowisku w ramach 33 różnych inicjatyw. To pokazuje naszą siłę i zaangażowanie płynące z wewnątrz.

Nasz program Youth Empowered pomaga młodym zdobyć wiedzę i usuwa bariery, które mogą napotykać na rynku pracy. Daje im pewność siebie oraz praktyczne doświadczenia potrzebne do osiągnięcia sukcesu. W 2025 roku w krajach bałtyckich zorganizowaliśmy inspirujące wydarzenie, w którym wzięło udział ponad 10 000 młodych ludzi online i offline. W Polsce kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, organizowaliśmy job shadowing w naszym biurze w Warszawie i wspieraliśmy kolejne pokolenie młodych mentorów z grupy JA Alumni.

Jestem szczególnie dumna, że w tym roku uruchomiliśmy Youth Empowered Graduate Program, dzięki któremu młodzi dostali szansę na zdobycie praktycznego doświadczenia i dołączenia do globalnej organizacji. W ramach programu zatrudniliśmy 15 młodych utalentowanych osób na roczne kontrakty i mam nadzieję, że będą się dalej rozwijać dzięki naszemu wsparciu.

I na koniec: w ramach systemu Coca-Cola nawiązaliśmy w 2025 wyjątkowe partnerstwa z klientami – GlovoApp w Polsce i Bolt Food w Estonii – by razem we współpracy z lokalnymi bankami żywności dostarczyć posiłki osobom potrzebującym. Każdy zakup produktu Coca-Cola, Fanta, Sprite lub Cappy na platformach naszych partnerów oznaczał wsparcie. Tylko dzięki tym inicjatywom sfinansowaliśmy ponad 800 000 posiłków dla beneficjentów Polskich Banków Żywności i przekazaliśmy 20 000 euro oddziałowi w Estonii.

Patrząc w przyszłość, jakie są Wasze priorytety i nadzieje na 2026 rok?

Wierzymy, że mamy bardzo solidne fundamenty, więc nasze priorytety pozostają niezmienne: zrównoważony rozwój, inicjatywy społeczne, rozwój portfolio 24/7, lokalne inwestycje i partnerstwa z klientami.

W obszarze zrównoważonego rozwoju będziemy dalej działać, by dodać naszą lokalną cegiełkę do realizacji celu Grupy, osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 roku, zmieniając naszą flotę na niskoemisyjną, wymieniając lodówki, optymalizując opakowania i procesy produkcyjne oraz kontynuując działania edukacyjne wokół systemu kaucyjnego we współpracy z operatorem Kaucja.pl i naszymi klientami.

W sferze społecznej będziemy dalej rozwijać nasze zespoły i kompetencje wewnętrzne oraz wspierać lokalne społeczności, w tym program Youth Empowered.

W zakresie rozwoju portfolio 24/7 planujemy inspirujące innowacje w segmencie napojów gazowanych oraz w innych kategoriach, aby pozostawać innowacyjnymi i atrakcyjnymi zarówno dla konsumentów, jak i klientów. Będziemy również rozwijać dalsze partnerstwa, przede wszystkim z klientami i organizacjami pozarządowymi, aby wspólnie realizować kolejne udane projekty lokalne.

Czym Coca-Cola zaskoczy nas w przyszłym roku?

Nie będzie żadnych niespodzianek w naszych zobowiązaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju, wspierania lokalnych społeczności oraz rozwoju portfolio 24/7 – pozostaniemy blisko konsumentów i klientów, którzy zawsze są w sercu naszej działalności. Pozostaje nam poczekać i przekonać się, co przyniesie rok 2026. Myśląc o przyszłości, koncentrujemy się na tworzeniu biznesu w pełni przygotowanego na to, co przyniosą kolejne lata. Takiego, który rozwija się w sposób zrównoważony, wyznacza standardy innowacji i tworzy długoterminową wartość dla naszych klientów, społeczności oraz rynków, na których działamy.

