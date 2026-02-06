04:56 Jakie terytoria zajęła Rosja na Ukrainie od końca 2024 roku? (MAPA)

Rosyjskie zdobycze na Ukrainie od grudnia 2024 roku (stan na 4 lutego 2026) Foto: PAP

04:45 W nocy rosyjskie drony atakowały Zaporoże

Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow podał, że w ataku ucierpiał budynek mieszkalny. Ranny został 14-latek.

04:39 W obwodzie rówieńskim rozbito grupę, która przemycała samochody na Ukrainę pod przykrywką pomocy dla ukraińskiej armii

W latach 2024-2025 członkowie grupy mieli sprowadzić na Ukrainę 27 samochodów unikając łącznie zapłacenia 4,9 mln hrywien (ok. 407 tys. zł) tytułem należnego cła. Informację o rozbiciu grupy podała prokuratura obwodu rówieńskiego. Organizator przemytu pozyskiwał samochody w Europie, a następnie jego wspólnicy transportowali je na Ukrainę. Na granicy, składając deklaracje celne podawali, że samochody są pomocą humanitarną dla ukraińskiej armii, która miała być - rzekomo – sprowadzana do kraju przez dwie fundacje charytatywne. Na Ukrainie samochody były sprzedawane, a organizatorzy przemytu dzielili się zyskiem. Członkom grupy grozi teraz od 10 do 12 lat więzienia. Po zatrzymaniu dobrowolnie przekazali skarbowi państwa 2,8 mln hrywien (ok. 232 tys. zł), przekazali też cztery samochody Siłom Zbrojnym Ukrainy.

04:34 Do Moskwy przyjedzie dziś minister spraw zagranicznych Szwajcarii

Ignazio Cassis, który do Rosji przyjeżdża jako pełniący funkcję przewodniczącego OBWE w związku z kierowaniem obecnie tą instytucją przez Szwajcarię (przywództwo w OBWE jest rotacyjne), spotka się z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem. Agenda spotkania – jak podaje MSZ Rosji – ma obejmować „poszukiwanie sposobów przełamania głębokiego kryzysu OBWE”. Po spotkaniu z Cassisem Ławorw ma wygłosić oświadczenie. Z kolei Cassis nie planuje wystąpienia dla mediów w Moskwie.

04:30 W nocy Ukraińcy ostrzelali Biełgorod

O ostrzale stolicy obwodu biełgorodzkiego poinformował gubernator tego obwodu Wiaczesław Gładkow. Gładkow w swoim wpisie twierdził, że celem ostrzału była cywilna infrastruktura miasta. „Są poważne uszkodzenia” - zaznaczył. W kolejnym wpisie na swoim kanale w serwisie Telegram gubernator obwodu biełgorodzkiego podkreślił, że uszkodzeniu uległa m.in. infrastruktura energetyczna miasta. Ucierpieć miały także rejony biełgorodzki, rakitjański, borisowski, grajworński i jakowlewski. Kanał SHOT podaje, że Biełgorod miał zostać ostrzelany przy użyciu pocisków wystrzelonych przez zestawy HIMARS. Pojawiają się doniesienia o przerwach w dostawach prądu w mieście.

04:28 W nocy działanie wstrzymało lotnisko w Kałudze

Informację o tym, że lotnisko w Kałudze tymczasowo nie przyjmuje i nie odprawia samolotów podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1443 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1443 dniu wojny Foto: PAP

