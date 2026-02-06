4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 06.02.2026 18:36 Publikacja: 06.02.2026 06:00
Irańska kobieta przechodzi obok budynku państwowego w centrum Teheranu w Iranie pokrytego gigantycznym antyamerykańskim billboardem przedstawiającym symboliczny wizerunek zniszczonego lotniskowca USS Abraham Lincoln, 28 stycznia 2026 r.
Foto: Morteza Nikoubazl / NurPhoto via AFP
Gdy w marcu 1979 r. Michel Foucault określił rewolucję islamską mianem „ducha w świecie bez ducha”, nie mógł wiedzieć, że potomkowie tych samych ludzi, którzy widzieli w księżycu twarz Ruhollaha Chomejniego, skandując jego imię podczas demonstracji domagających się władzy islamskiej (niesławny „Czarny Piątek”, 8 września 1978 r.), w końcu będą palili jego zdjęcia i zaproponują, żeby Donald Trump zbudował kolejne kasyno w miejscu jego grobowca. Gdyby tylko Foucault ponownie zawitał do Iranu, niechybnie zostałby zabity z racji swojego homoseksualizmu. Okazałby się podobnym pożytecznym idiotą, co szkocki marksista Malcolm Caldwell, znany z gorącego poparcia dla Czerwonych Khmerów, który pojechał do Kambodży i w kilka godzin po spotkaniu z Pol Potem 23 grudnia 1978 r. zginął z rąk swoich ulubieńców w tajemniczych okolicznościach.
