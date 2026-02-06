Larry Ellison przez dekady budował imperium technologiczne. Teraz z przytupem wchodzi na rynek mediów. Jako lider potężnego konsorcjum technologicznego, multimiliarder sfinalizował właśnie przejęcie amerykańskich operacji TikToka, co czyni go faktycznym panem uwagi milionów młodych ludzi. Termin ostatecznego „rozwodu” z chińskim ByteDance minął 22 stycznia 2026 r. Nowy podmiot, TikTok USDS Joint Venture, w którym Oracle ma kluczowe udziały, przejął kontrolę nad danymi i algorytmem w USA. Ale to tylko połowa planu. Pod koniec ubiegłego roku wstrząs na Wall Street wywołała informacja o złożeniu przez Ellisona – działającego ramię w ramię z synem Davidem – oferty wrogiego przejęcia giganta Warner Bros. Discovery. Jeśli transakcja doszłaby do skutku, rodzina Ellisonów stworzyłaby bezprecedensowy konglomerat: technologiczno-medialnego potwora łączącego algorytmy Oracle, zasięgi TikToka i najpotężniejszą bibliotekę filmową świata. To już nie jest tylko biznes – to budowa cyfrowego giganta nowej ery.