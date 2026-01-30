Islander: Wygnanie” to jeden z tych komiksów futurystycznych, które nie tyle opowiadają o przyszłości (w tym wypadku Europy), ile bezlitośnie zagęszczają teraźniejszość. Caryl Férey i Corentin Rouge wychodzą od obrazu znajomego aż do bólu: stary kontynent po serii katastrof klimatycznych, port w Hawrze jako nowy punkt koncentracji uchodźców, bezwzględna logika selekcji oraz desperackie ucieczki. Z tą różnicą, że tym razem to Europejczycy stoją po „złej” stronie granicy.