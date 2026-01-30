4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Aktualizacja: 30.01.2026 17:40 Publikacja: 30.01.2026 16:10
Foto: mat.pras.
Islander: Wygnanie” to jeden z tych komiksów futurystycznych, które nie tyle opowiadają o przyszłości (w tym wypadku Europy), ile bezlitośnie zagęszczają teraźniejszość. Caryl Férey i Corentin Rouge wychodzą od obrazu znajomego aż do bólu: stary kontynent po serii katastrof klimatycznych, port w Hawrze jako nowy punkt koncentracji uchodźców, bezwzględna logika selekcji oraz desperackie ucieczki. Z tą różnicą, że tym razem to Europejczycy stoją po „złej” stronie granicy.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
W „Limpopo” każdy z graczy zostaje groźnym zielonym gadem…
Potrzebujemy nowego podejścia do pracy, które pozwoli nam działać skuteczniej, ale bez wyniszczającego tempa.
Nawet najbardziej szokujące sceny, które mogą wydawać się nieprawdopodobne, mają swoje potwierdzenie w rzeczywis...
„Niektórych rzeczy nie da się odzyskać”, a skoro tak, to najwyższa pora ruszyć do przodu.
Gdy w finale Mozartowskiego arcydzieła Hubert Zapiór zawieszony jak cyrkowiec wysoko pod kopułą sceny wykonuje w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas