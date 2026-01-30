Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Islander: Wygnanie”: Europa po złej stronie

Dostajemy doświadczenie świata, w którym role ofiar i strażników zmieniają się szybciej niż w kalejdoskopie.

Publikacja: 30.01.2026 16:10

„Islander: Wygnanie”: Europa po złej stronie

Foto: mat.pras.

Michał Chudoliński

Islander: Wygnanie” to jeden z tych komiksów futurystycznych, które nie tyle opowiadają o przyszłości (w tym wypadku Europy), ile bezlitośnie zagęszczają teraźniejszość. Caryl Férey i Corentin Rouge wychodzą od obrazu znajomego aż do bólu: stary kontynent po serii katastrof klimatycznych, port w Hawrze jako nowy punkt koncentracji uchodźców, bezwzględna logika selekcji oraz desperackie ucieczki. Z tą różnicą, że tym razem to Europejczycy stoją po „złej” stronie granicy.

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Limpopo”: Krokodyla nakarm mi luby
Plus Minus
„Limpopo”: Krokodyla nakarm mi luby
„Slow Work. Jak pracować mniej i mądrzej”: W rytmie slow
Plus Minus
„Slow Work. Jak pracować mniej i mądrzej”: W rytmie slow
Gość „Plusa Minusa” poleca. Dr hab. Dagmara Woźniakowska: Lubię wyraźne zakończenia
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Dr hab. Dagmara Woźniakowska: Lubię wyraźne zakończenia
„The Ballad of Wallis Island”: Wyspa smutków i radości
Plus Minus
„The Ballad of Wallis Island”: Wyspa smutków i radości
Hubert Zapiór jako Don Giovanni w spektaklu Kiriłła Sieriebriennikowa w berlińskiej Komisce Oper
Plus Minus
W teatrze nikt nie umiera za dawne grzechy
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama