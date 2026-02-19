Nowelizacja określa również zasady kandydowania. O miejsce w Radzie będą mogli ubiegać się sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem, w tym minimum 5-letnim doświadczeniem na aktualnym stanowisku. Kandydatów mogą zgłaszać grupy co najmniej 50 czynnych sędziów, a także Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Krajowa Rada Notarialna. W ustawie przewidziano też możliwość kandydowania niektórych tzw. neosędziów, co miało być ukłonem w stronę prezydenta i zachęcić go do podpisania aktu.

Ponadto w ustawie uregulowano sposób wyboru członków Rady. Wybory mają mieć charakter powszechny, a ich organizacją zajmie się Państwowa Komisja Wyborcza. Każdy sędzia w Polsce będzie mógł oddać głos na 15 kandydatów, z zachowaniem podziału miejsc pomiędzy różne szczeble sądów. Głosowanie będzie odbywać się w sądach, w formie tradycyjnej, przy użyciu kart wyborczych.

Nowe zasady funkcjonowania Rady i dodatkowe organy. Co jeszcze znalazło się w ustawie?

Ustawa wprowadza także zmiany dotyczące funkcjonowania samej KRS oraz jej członków. Jednym z nowych rozwiązań jest powołanie Rady Społecznej, która będzie pełnić funkcję doradczą. Jej zadaniem będzie opiniowanie kandydatów na sędziów i asesorów. Rada Społeczna ma liczyć 10 osób i będzie powoływana na 4-letnią kadencję. Osoby te będą wskazane przez samorządy prawnicze, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rzecznika praw obywatelskich oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych wyznaczonych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Nowelizacja wprowadza również ograniczenia dla członków KRS. Osoby zasiadające w Radzie nie będą mogły ubiegać się o awans sędziowski w trakcie trwania kadencji. Dodatkowo wprowadzono zakaz łączenia członkostwa w KRS z pełnieniem funkcji w sądownictwie. W praktyce oznacza to, że prezesi i wiceprezesi sądów nie będą mogli zasiadać w Radzie. Jeżeli sędzia pełniący taką funkcję zostanie wybrany do KRS, jego dotychczasowa funkcja wygaśnie automatycznie.