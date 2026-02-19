Rzeczpospolita
Wydarzenia
Czy prezydent szykuje weto ustawy o KRS? Oto jakie zapisy się w niej znalazły

Dziś powinna zapaść decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o KRS. Choć na komunikat trzeba jeszcze poczekać, nieoficjalnie mówi się, że ustawa zostanie zawetowana. Jakie zapisy się w niej znalazły?

Publikacja: 19.02.2026 15:33

Rząd podjął drugą próbę zmiany ustawy o KRS, która obecnie czeka na podpis prezydenta

Foto: PAP/Valdemar Doveiko

Małgorzata Krzystała

Nowelizacja ustawy o KRS została uchwalona przez Sejm 23 stycznia. 5 dni później – 28 stycznia ustawę przyjął Senat. Ostatnim etapem jest podpis prezydenta, jednak według nieoficjalnych informacji Karol Nawrocki planuje skorzystać z przysługującego mu prawa weta.

Na czym polega reforma KRS?

Projekt określany jako jedna z najważniejszych reform resortu sprawiedliwości zakłada istotne zmiany w sposobie wyboru członków KRS oraz funkcjonowania Rady. Najważniejszą zmianą jest odebranie Sejmowi prawa do wyboru sędziów do KRS. Nowe przepisy przewidują, że o składzie Rady będą decydować sami sędziowie. Według założeń reforma ma przywrócić większą niezależność tego organu i ograniczyć wpływ polityków.

Czytaj więcej

Marek Domagalski: Czy powrót do starego modelu sądownictwa jest realny?
Rzecz o prawie
Marek Domagalski: Czas porzucić złudzenia

W zreformowanej Radzie znajdzie się określona liczba przedstawicieli poszczególnych szczebli sądownictwa – sześciu sędziów sądów rejonowych, trzech sędziów sądów okręgowych oraz dwóch sędziów sądów apelacyjnych. Dodatkowo w składzie znajdzie się po jednym przedstawicielu sądów wojskowych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Jednym z nowych rozwiązań jest powołanie Rady Społecznej, która będzie pełnić funkcję doradczą

Nowelizacja określa również zasady kandydowania. O miejsce w Radzie będą mogli ubiegać się sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem, w tym minimum 5-letnim doświadczeniem na aktualnym stanowisku. Kandydatów mogą zgłaszać grupy co najmniej 50 czynnych sędziów, a także Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Krajowa Rada Notarialna. W ustawie przewidziano też możliwość kandydowania niektórych tzw. neosędziów, co miało być ukłonem w stronę prezydenta i zachęcić go do podpisania aktu.

Ponadto w ustawie uregulowano sposób wyboru członków Rady. Wybory mają mieć charakter powszechny, a ich organizacją zajmie się Państwowa Komisja Wyborcza. Każdy sędzia w Polsce będzie mógł oddać głos na 15 kandydatów, z zachowaniem podziału miejsc pomiędzy różne szczeble sądów. Głosowanie będzie odbywać się w sądach, w formie tradycyjnej, przy użyciu kart wyborczych.

Nowe zasady funkcjonowania Rady i dodatkowe organy. Co jeszcze znalazło się w ustawie?

Ustawa wprowadza także zmiany dotyczące funkcjonowania samej KRS oraz jej członków. Jednym z nowych rozwiązań jest powołanie Rady Społecznej, która będzie pełnić funkcję doradczą. Jej zadaniem będzie opiniowanie kandydatów na sędziów i asesorów. Rada Społeczna ma liczyć 10 osób i będzie powoływana na 4-letnią kadencję. Osoby te będą wskazane przez samorządy prawnicze, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rzecznika praw obywatelskich oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych wyznaczonych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Nowelizacja wprowadza również ograniczenia dla członków KRS. Osoby zasiadające w Radzie nie będą mogły ubiegać się o awans sędziowski w trakcie trwania kadencji. Dodatkowo wprowadzono zakaz łączenia członkostwa w KRS z pełnieniem funkcji w sądownictwie. W praktyce oznacza to, że prezesi i wiceprezesi sądów nie będą mogli zasiadać w Radzie. Jeżeli sędzia pełniący taką funkcję zostanie wybrany do KRS, jego dotychczasowa funkcja wygaśnie automatycznie.

Źródło: rp.pl

Sędziowie Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) ustawa
