Nowe badania wykazało, że ludzie chętniej pomagają innym, gdy sami znajdują się w trudnej sytuacji
Zachowania prospołeczne odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu społeczności. Są również niezbędne do rozwiązywania globalnych problemów. Dotychczas analizowano je głównie przy wykorzystaniu gier lub zadań ekonomicznych, podczas których uczestnicy decydowali o udzieleniu lub nieudzieleniu pomocy. W realnym życiu sytuacja wygląda jednak nieco inaczej – nasze codzienne aktywności są przerywane przez pojawiające się możliwości działania na rzecz innych lub na własną korzyść. Tym razem badacze postanowili sprawdzić, jak wygląda gotowość do pomagania innym w zależności od kontekstu i otoczenia, w którym znajdują się ludzie.
Nowe badanie zostało przeprowadzone przez zespół naukowców z University of Birmingham, Oxford University oraz University of East Anglia, a jego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Nature Communications”. Artykuł stanowi podsumowanie trzech badań z udziałem ponad 500 uczestników.
Przebieg badania był dość nietypowy. Uczestnicy oglądali film, a w trakcie projekcji pojawiały się różnego rodzaju okazje, które mogły przynieść korzyści (nagrodę) im samym lub anonimowej osobie. Warunkiem uzyskania tej nagrody było jednak podjęcie pewnego wysiłku fizycznego, dopasowanego do możliwości uczestników. Ten wysiłek miał naśladować koszty energii, które są niezbędne do działania na rzecz innych lub aby pomóc samemu sobie. Jeśli uczestnik zdecydował się działać i skorzystać z okazji, film był wyłączany. W tym czasie osoba wykonywała konkretne zadanie wymagające wysiłku. Z kolei jeśli uczestnik odrzucił okazję, nie musiał podejmować żadnych działań, a film był odtwarzany dalej.
W ramach eksperymentu uczestnicy zostali umieszczeni w dwóch typach środowisk, określanych jako ubogie i bogate, gdzie zmieniała się średnia wartość dostępnych nagród – jedne zapewniały dużą nagrodę z wysoką pewnością, inne małą nagrodę z niską pewnością. Eksperyment został skonstruowany w taki sposób, że uczestnicy przebywający w „biednym” otoczeniu znacznie częściej mieli okazję zdobycia małej nagrody przy niskiej pewności. Z kolei osoby przebywające w „bogatym otoczeniu” częściej miały możliwość uzyskania dużej nagrody z wysoką pewnością.
W trakcie badania naukowcy przyglądali się temu, kiedy uczestnicy przestaną oglądać film, gdy zostaną poproszeni o „pomoc” w formie udzielenia korzyści finansowych anonimowej osobie. Wyniki pokazały silny wpływ warunków otoczenia na decyzje przynoszące korzyść innym ludziom. Okazało się, że uczestnicy przebywający w biednym środowisku częściej decydowali się przerwać własne działanie, aby pomóc drugiej osobie, i to nawet przy niskiej średniej wartości nagród. Z kolei w bogatszym środowisku, gdzie dostępne były wyższe nagrody, skłonność do pomocy była mniejsza.
Wyniki badań sugerują, że gotowość ludzi do angażowania się w działania prospołeczne zależy od jakości możliwości dostępnych w ich otoczeniu. Jednocześnie naukowcy zaobserwowali, że wpływ środowiska jest większy w przypadku podejmowania decyzji o pomaganiu innym niż przy decyzjach dotyczących działania na własną korzyść.
– Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie dalszych badań w różnych populacjach, które mają trudności z zachowaniami pomocowymi, takich jak młodzież z zachowaniami antyspołecznymi czy dorośli z psychopatią. Jeśli uda się zmienić środowisko i możliwości, z którymi ludzie się spotykają, być może uda się także zmienić ich gotowość do pomagania innym – mówi Patricia Lockwood z University of Birmingham, jedna z autorek badania.
