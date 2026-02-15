Z tego artykułu dowiesz się: Jak środowisko wpływa na gotowość do pomagania innym?

Dlaczego uczestnicy z biedniejszego środowiska częściej decydują się pomagać?

Jaki wpływ ma jakość dostępnych możliwości na decyzje dotyczące działań prospołecznych?

Zachowania prospołeczne odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu społeczności. Są również niezbędne do rozwiązywania globalnych problemów. Dotychczas analizowano je głównie przy wykorzystaniu gier lub zadań ekonomicznych, podczas których uczestnicy decydowali o udzieleniu lub nieudzieleniu pomocy. W realnym życiu sytuacja wygląda jednak nieco inaczej – nasze codzienne aktywności są przerywane przez pojawiające się możliwości działania na rzecz innych lub na własną korzyść. Tym razem badacze postanowili sprawdzić, jak wygląda gotowość do pomagania innym w zależności od kontekstu i otoczenia, w którym znajdują się ludzie.

Mała lub duża nagroda za udzielenie pomocy. Jak wyglądało badanie?

Nowe badanie zostało przeprowadzone przez zespół naukowców z University of Birmingham, Oxford University oraz University of East Anglia, a jego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Nature Communications”. Artykuł stanowi podsumowanie trzech badań z udziałem ponad 500 uczestników.

Przebieg badania był dość nietypowy. Uczestnicy oglądali film, a w trakcie projekcji pojawiały się różnego rodzaju okazje, które mogły przynieść korzyści (nagrodę) im samym lub anonimowej osobie. Warunkiem uzyskania tej nagrody było jednak podjęcie pewnego wysiłku fizycznego, dopasowanego do możliwości uczestników. Ten wysiłek miał naśladować koszty energii, które są niezbędne do działania na rzecz innych lub aby pomóc samemu sobie. Jeśli uczestnik zdecydował się działać i skorzystać z okazji, film był wyłączany. W tym czasie osoba wykonywała konkretne zadanie wymagające wysiłku. Z kolei jeśli uczestnik odrzucił okazję, nie musiał podejmować żadnych działań, a film był odtwarzany dalej.