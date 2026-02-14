Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Wielka awaria energetyczna na Pomorzu. Bez prądu mieszkańcy kilku powiatów

Zmniejsza się liczba odbiorców pozbawionych dostaw prądu na Pomorzu – informuje koncern Energa. Według danych operatora zasilania nie ma obecnie 2,3 tys. odbiorców. Z powodu intensywnych opadów mokrego śniegu doszło tam do awarii sieci energetycznej.

Publikacja: 14.02.2026 12:15

Wielka awaria energetyczna na Pomorzu. Bez prądu mieszkańcy kilku powiatów

Awaria energetyczna

Foto: Adobe Stock

Bartosz Lewicki

Do masowej awarii doszło w piątek po południu. Początkowo awaria dotyczyła około 10 tys. gospodarstw domowych. W piątek o godzinie 19:00 Energa informowała o 8,1 tys. odbiorcach bez prądu. „Ciężki, mokry śnieg doprowadził do łamania się drzew i gałęzi, które uszkodziły linie energetyczne” – brzmiały doniesienia. 

„Informujemy, iż w związku z wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występują przerwy w dostawie energii elektrycznej. Nasze służby nie ustają w wysiłkach, by zasilanie powróciło do Państwa domów jak najszybciej” – zapewniała firma Energa Operator. 

Problemy miały potrwać do godz. 9:45 w sobotę, lecz operator zaznaczał, że „przewidywany czas przywrócenia zasilania w energię elektryczną ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie”. Według danych Energi, bez zasilania o godzinie 9:00 było jeszcze ok. 2,3 tys. odbiorców.

Reklama
Reklama

Problemy dotyczą mieszkańców powiatów bytowskiego, chojnickiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, starogardzkiego, tczewskiego, wejherowskiego i Gdańska.

Atak zimy. Ostrzeżenia IMGW na południu Polski

Od dłuższego czasu Polska zmaga się z atakiem zimy, który powoduje utrudnienia zarówno w energetyce, jak i w transporcie. W sobotni poranek ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują również na południu kraju. 

Alerty wydano m.in. dla powiatów nyskiego, prudnickiego, głubczyckiego, raciborskiego, wodzisławskiego, strzeleckiego oraz jędrzejowskiego. Służby apelują o ostrożność i śledzenie bieżących komunikatów.


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska pomorskie Społeczeństwo
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Hawana, Kuba
Społeczeństwo
MSZ odradza podróże do tego kraju. „Niebezpieczeństwo zawieszenia lotów”
W najbliższych dniach możliwe śnieżyce i silne mrozy
Społeczeństwo
Śnieżyce i silny mróz. Synoptycy nie mają dobrych wiadomości dla Polaków
Proces tzw. piątki z Hajnówki
Społeczeństwo
Aktywistka z tzw. piątki z Hajnówki podejrzana o przemyt ludzi – dowiedziała się „Rz”
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama