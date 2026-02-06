Donald Trump wie swoje. A już z pewnością na własne dokonania patrzy przez różowe okulary. Wzrost gospodarczy eksploduje, wydajność pracy jest na fali, inwestycje i dochody rosną, inflacja została pokonana. Staliśmy się najgorętszym krajem świata – przekonywał 21 stycznia w Davos międzynarodową elitę biznesu i polityki. Równo rok wcześniej, obejmując po raz drugi urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, zapowiedział początek „złotego wieku” w historii Ameryki. Teraz przyjechał do szwajcarskiego kurortu z jasnym przesłaniem: dotrzymałem słowa!