4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Aktualizacja: 06.02.2026 18:18 Publikacja: 06.02.2026 06:03
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Donald Trump wie swoje. A już z pewnością na własne dokonania patrzy przez różowe okulary. Wzrost gospodarczy eksploduje, wydajność pracy jest na fali, inwestycje i dochody rosną, inflacja została pokonana. Staliśmy się najgorętszym krajem świata – przekonywał 21 stycznia w Davos międzynarodową elitę biznesu i polityki. Równo rok wcześniej, obejmując po raz drugi urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, zapowiedział początek „złotego wieku” w historii Ameryki. Teraz przyjechał do szwajcarskiego kurortu z jasnym przesłaniem: dotrzymałem słowa!
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
„Sny o pociągach” są filmem uniwersalnym, w którym można ponadto dostrzec paralele ze współczesnością.
„Code Vein II” to mroczny horror dla miłośników „soulslike’ów”.
„Zabójcza przyjaźń” udaje thriller, ale najmocniej działa jako opowieść o granicach, których nie zauważa się, do...
Ta biografia wzbudza podziw dla gigantki polskiego wzornictwa i wzmaga niechęć do PRL.
Zawsze zachęcam, by sięgnąć po „Psychoterapię egzystencjalną”. Daje niezwykle głęboki i cenny wgląd w mechanizmy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas