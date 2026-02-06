Już przed wdaniem się w spór pozwani podnieśli zaś zarzut braku jurysdykcji krajowej sądów polskich, czyli uprawnienia do rozstrzygania takich spraw, wskazując, że przysługuje ono sądom niemieckim. A przy rozstrzyganiu skargi kasacyjnej w tej sprawie Sąd Najwyższy (sędziowie Paweł Grzegorczyk, Grzegorz Misiurek i Dariusz Zawistowski) skupił się na wstępie na kwestii właściwego sądu w takiej sprawie i swe wątpliwości zawarł w pytaniu prejudycjalnym do TSUE.

Rzecznik TSUE o jurysdykcji sądów

Jak wynika z opinii Rzecznika Generalnego TSUE, unijne rozporządzenie nr 44/2001 sprzeciwia się przyznaniu w tej sprawie jurysdykcji sądom polskim zamiast niemieckim do rozpoznania całości powództwa mającego za przedmiot, po pierwsze, świadczenie niepieniężne zmierzające do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, po drugie – świadczenia pieniężne zmierzające do naprawienia krzywdy wynikającej z naruszenia dóbr osobistych. Sądy niemieckie są właściwe do rozpoznania szkód wyrządzonych w Niemczech zarówno w zakresie żądania publikacji odpowiedniego oświadczenia przed każdą emisją serialu w Niemczech, jak i zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę powstałą na jego terytorium.

Właściwym do rozpoznania całości szkody wyrządzonej naruszeniem dóbr osobistych będzie sąd niemiecki, właściwy ze względu na miejsce siedziby pozwanego lub wydawcy zniesławiającej publikacji, w tym przypadku serialu.

Natomiast jeśli emisja miała miejsce w internecie, to sprawa należy do jurysdykcji sądu polskiego jako właściwego ze względu na centrum interesów osoby fizycznej lub prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone poprzez emisję serialu. W przypadku sprawy, o której mowa, sąd polski może rozpoznać powództwa w całości, ale tylko wtedy, gdy sporna treść serialu zawiera obiektywne i możliwe do zweryfikowania elementy pozwalające na bezpośrednie lub pośrednie indywidualne zidentyfikowanie danej osoby, której dobra osobiste zostały naruszone.

Rzecznik TSUE zaznaczył przy tym, że na tle spornego serialu przedstawiającego fikcyjne postacie jeden z powodów (kapitan Zbigniew Radłowski) nie może zostać zidentyfikowany indywidualnie, choćby pośrednio. Podobnie do tak rozumianej identyfikacji nie wystarczą statutowe cele drugiego powoda – Światowego Związku Żołnierzy AK – założonego kilkadziesiąt lat po wojnie – wskazał rzecznik TSUE. Ważne dla rozstrzygnięcia sprawy związanej z serialem „Nasze matki, nasi ojcowie” jest, jak do tej ostatniej kwestii odniesie się TSUE i Sąd Najwyższy.