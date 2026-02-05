Rzeczpospolita
Pracownik MOPS może być pełnomocnikiem w sprawie o alimenty dla podopiecznego

Dyrektor miejskiego ośrodka pomocy społecznej, dochodząc alimentów na rzecz dziecka w pieczy zastępczej, może ustanowić pełnomocnikiem procesowym pracownika tego ośrodka. Nie trzeba więc angażować radcy prawnego czy adwokata.

Publikacja: 05.02.2026 16:30

Sąd Najwyższy

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Marek Domagalski

To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego. Dotyczy ona sprawy, w której dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, działając na rzecz małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej tego ośrodka, wniósł do Sądu Rejonowego w Krakowie pozew o zasądzenie alimentów od jej matki. Pozew został podpisany przez pracownika MOPS. Dołączono do niego pełnomocnictwo dla tego pracownika udzielone przez dyrektora ośrodka do reprezentowania go przed sądem, jak też pełnomocnictwo prezydenta miasta dla dyrektora, zawierające umocowanie do reprezentowania w sprawach dotyczących dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
W sądzie i w urzędzie
Czy sąd musi ratować przed błędem pełnomocnika? Ważna uchwała NSA

Sąd nie zgadza się na pełnomocnictwo dyrektora MOPS

Sąd wezwał jednak dyrektora do uzupełnienia braków formalnych przez osobiste podpisanie pozwu, ewentualnie przez profesjonalnego pełnomocnika, czyli adwokata lub radcę prawnego. W odpowiedzi pracownik MOPS wskazał, że zgodnie z art. 87 § 3 kodeksu postępowania cywilnego w sprawach o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Po tej wymianie pism sędzia referent zarządził zwrot pozwu wobec nieuzupełnienia jego braków formalnych, wskazując w uzasadnieniu, że czym innym jest pełnomocnictwo cywilne uregulowane w k.p.c., a czym innym w postępowaniu administracyjnym regulowane w kodeksie postępowania administracyjnego. Dyrektor MOPS może upoważnić pracownika do jego zastępstwa w zakresie spraw administracyjnych, ale nie do działania w zakresie prawa cywilnego, jak w tej sprawie.

Sąd Najwyższy
W sądzie i w urzędzie
W SN trudno obejść się bez pomocy prawnika
Dyrektor nie dał za wygraną, a rozpatrujący jego zażalenie Sąd Okręgowy w Krakowie w osobie sędziego Pawła Wicherka powziął wątpliwości, które zawarł w rozbudowanym pytaniu prawnym do Sądu Najwyższego. Dociekał w nim, czy w sprawie o alimenty na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, w której powodem jest dyrektor MOPS, jego pełnomocnikiem może być przedstawiciel właściwego w sprawach pomocy społecznej organu samorządu terytorialnego, ale też czy tego przedstawiciela w miastach na prawach powiatu (jak w Krakowie) wyznacza prezydent miasta lub rada miasta, czy też dyrektor MOPS. Gdyby zaś miał to być dyrektor, to czy wyznacza przedstawiciela odrębnie od udzielenia mu pełnomocnictwa.

Sąd Najwyższy: Pracownik MOPS może być pełnomocnikiem w sprawie o alimenty

Zgodnie z wydaną przez SN uchwałą (sędziowie Maciej Kowalski, Ireneusz Kunicki i Marcin Łochowski): „dyrektor miejskiego ośrodka pomocy społecznej, dochodzący roszczeń alimentacyjnych na podstawie art. 38 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, może ustanowić pełnomocnikiem procesowym pracownika miejskiego ośrodka pomocy społecznej jako przedstawiciela właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego (art. 87 § 3 k.p.c.).” Być może w pisemnym uzasadnieniu SN wypowie się także w kwestii pozostałych wątpliwości.

Sygnatura akt: III CZ 35/25

