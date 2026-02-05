To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego. Dotyczy ona sprawy, w której dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, działając na rzecz małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej tego ośrodka, wniósł do Sądu Rejonowego w Krakowie pozew o zasądzenie alimentów od jej matki. Pozew został podpisany przez pracownika MOPS. Dołączono do niego pełnomocnictwo dla tego pracownika udzielone przez dyrektora ośrodka do reprezentowania go przed sądem, jak też pełnomocnictwo prezydenta miasta dla dyrektora, zawierające umocowanie do reprezentowania w sprawach dotyczących dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Sąd nie zgadza się na pełnomocnictwo dyrektora MOPS

Sąd wezwał jednak dyrektora do uzupełnienia braków formalnych przez osobiste podpisanie pozwu, ewentualnie przez profesjonalnego pełnomocnika, czyli adwokata lub radcę prawnego. W odpowiedzi pracownik MOPS wskazał, że zgodnie z art. 87 § 3 kodeksu postępowania cywilnego w sprawach o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Po tej wymianie pism sędzia referent zarządził zwrot pozwu wobec nieuzupełnienia jego braków formalnych, wskazując w uzasadnieniu, że czym innym jest pełnomocnictwo cywilne uregulowane w k.p.c., a czym innym w postępowaniu administracyjnym regulowane w kodeksie postępowania administracyjnego. Dyrektor MOPS może upoważnić pracownika do jego zastępstwa w zakresie spraw administracyjnych, ale nie do działania w zakresie prawa cywilnego, jak w tej sprawie.