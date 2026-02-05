Aktualizacja: 06.02.2026 02:21 Publikacja: 05.02.2026 16:30
Sąd Najwyższy
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego. Dotyczy ona sprawy, w której dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, działając na rzecz małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej tego ośrodka, wniósł do Sądu Rejonowego w Krakowie pozew o zasądzenie alimentów od jej matki. Pozew został podpisany przez pracownika MOPS. Dołączono do niego pełnomocnictwo dla tego pracownika udzielone przez dyrektora ośrodka do reprezentowania go przed sądem, jak też pełnomocnictwo prezydenta miasta dla dyrektora, zawierające umocowanie do reprezentowania w sprawach dotyczących dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
Czytaj więcej
Jeśli pełnomocnik nie dołączy do skargi do sądu administracyjnego dokumentu pełnomocnictwa, tylko...
Sąd wezwał jednak dyrektora do uzupełnienia braków formalnych przez osobiste podpisanie pozwu, ewentualnie przez profesjonalnego pełnomocnika, czyli adwokata lub radcę prawnego. W odpowiedzi pracownik MOPS wskazał, że zgodnie z art. 87 § 3 kodeksu postępowania cywilnego w sprawach o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego.
Po tej wymianie pism sędzia referent zarządził zwrot pozwu wobec nieuzupełnienia jego braków formalnych, wskazując w uzasadnieniu, że czym innym jest pełnomocnictwo cywilne uregulowane w k.p.c., a czym innym w postępowaniu administracyjnym regulowane w kodeksie postępowania administracyjnego. Dyrektor MOPS może upoważnić pracownika do jego zastępstwa w zakresie spraw administracyjnych, ale nie do działania w zakresie prawa cywilnego, jak w tej sprawie.
Czytaj więcej
Praktycy sądowi uważają, że przed Sądem Najwyższym nie ma prostych spraw i pomoc pełnomocnika jes...
Dyrektor nie dał za wygraną, a rozpatrujący jego zażalenie Sąd Okręgowy w Krakowie w osobie sędziego Pawła Wicherka powziął wątpliwości, które zawarł w rozbudowanym pytaniu prawnym do Sądu Najwyższego. Dociekał w nim, czy w sprawie o alimenty na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, w której powodem jest dyrektor MOPS, jego pełnomocnikiem może być przedstawiciel właściwego w sprawach pomocy społecznej organu samorządu terytorialnego, ale też czy tego przedstawiciela w miastach na prawach powiatu (jak w Krakowie) wyznacza prezydent miasta lub rada miasta, czy też dyrektor MOPS. Gdyby zaś miał to być dyrektor, to czy wyznacza przedstawiciela odrębnie od udzielenia mu pełnomocnictwa.
Zgodnie z wydaną przez SN uchwałą (sędziowie Maciej Kowalski, Ireneusz Kunicki i Marcin Łochowski): „dyrektor miejskiego ośrodka pomocy społecznej, dochodzący roszczeń alimentacyjnych na podstawie art. 38 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, może ustanowić pełnomocnikiem procesowym pracownika miejskiego ośrodka pomocy społecznej jako przedstawiciela właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego (art. 87 § 3 k.p.c.).” Być może w pisemnym uzasadnieniu SN wypowie się także w kwestii pozostałych wątpliwości.
Sygnatura akt: III CZ 35/25
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
Korzystanie z KSeF jest na razie kłopotliwe dla małych firm. Szwankuje dostęp przez popularny klucz dostępowy, c...
Zabiegi medycyny estetyczno-naprawczej mogą być wykonywane wyłącznie przez lekarzy - wynika z najnowszego komuni...
Status kredytobiorcy frankowego prowadzącego biznes nadal wywołuje rozbieżne oceny w sądach, zwłaszcza gdy ma on...
Są pierwsze efekty obowiązujących od 29 stycznia przepisów wprowadzających m.in. obligatoryjny dożywotni zakaz p...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas