Jak informuje Prokuratura Krajowa, zgromadzone dowody wskazują, że około godziny 16.20 w Tychach sędzia wjechał na rondo w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, a następnie najechał na znak drogowy, przejechał ciąg pieszo-rowerowy i uderzył w drzewo. Na miejscu pojawiła się tyska drogówka. Wyniki badania sędziego alkomatem wskazywały na stan nietrzeźwości – od 0,90 mg/l do 1,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W tej sytuacji Tomasz Ś. został zatrzymany, a następnie przewieziony do szpitala na badanie krwi.

Reklama Reklama

Sąd Najwyższy uchylił immunitet sędziego Tomasza Ś.

"Badania laboratoryjne wykazały odpowiednio 1,51‰, 1,40‰ oraz 1,31‰ alkoholu etylowego we krwi. Zgodnie z art. 115 § 16 k.k. stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg/l albo zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5‰" - wyjaśnił rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak. Dodał, że sprawa została przekazana do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, który jest w takich przypadkach właściwą jednostką prokuratury.

W środę na wniosek prokuratora Sąd Najwyższy zezwolił na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, czyli uchylenie immunitetu sędziowskiego.

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Tomasz Ś. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, w których m.in. wyraził skruchę. Prokurator zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych oraz nakazu powstrzymywania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym" - informuje prok. Nowak.