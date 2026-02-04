Aktualizacja: 04.02.2026 19:04 Publikacja: 04.02.2026 18:20
dr hab. Krzysztof Wasilewski
Z pewnością rząd próbuje rozegrać całą sprawę na swoją korzyść, pokazując, że dba o interesy wszystkich obywateli. Oczywiście tak bogaty zbiór materiałów warto zbadać pod kątem występowania w nim polskich wątków, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Nie spodziewam się jednak nowych rewelacji. Nadawanie całej sprawie politycznego charakteru oceniam negatywnie. U Epsteina gościły znane nazwiska z prawej i lewej strony światowej sceny politycznej, trudno byłoby przypisać udział w aferze tylko jednej opcji.
W opublikowanych materiałach pojawia się Władimir Putin, sam Epstein przyznawał się do tego, że bardzo mu zależało na spotkaniu z rosyjskim prezydentem. Czy do tego doszło – nie wiemy. Wiemy natomiast, że do tego celu Epstein wykorzystał swoją znajomość z byłym premierem Norwegii Thorbjoernem Jaglandem.
Faktycznie, wśród znajomych Epsteina Donald Trump zajmował poczytne miejsce, do czego amerykański prezydent niechętnie się teraz przyznaje. Natomiast już we wcześniej opublikowanych materiałach Epstein sugerował, że to za jego namową i wsparciem w 2019 r. do izraelskiej polityki wrócił były premier Ehud Barak. Brakuje jednak na to dowodów, podobnie jak na związki milionera z izraelskim wywiadem. Sprawa Epsteina to nie tylko problem dla Donalda Trumpa czy Partii Republikańskiej. Przed Kongresem będą zeznawać niedługo Bill i Hillary Clintonowie. Zwłaszcza ten pierwszy utrzymywał bliskie relacje z milionerem.
Myślę, że pomysł z polską komisją był stworzony przede wszystkim na potrzeby polityki krajowej. Jeśli rząd chce w ten sposób coś ugrać na arenie międzynarodowej, to jest to niezwykle ryzykowny ruch, który może przynieść skutki odwrotne od zamierzonych.
W mejlach do znajomych Epstein wielokrotnie podkreślał swoje związki z Polską, uważał się za Polaka, choć oczywiście nie miał polskiego obywatelstwa. Wiemy jednak, że miał dość dobre rozeznanie w naszej polityce, m.in. pisał o Jarosławie Kaczyńskim jako jednym z najbardziej proamerykańskich polityków w Europie. Jego zdaniem tworzenie teorii spiskowych wokół katastrofy smoleńskiej nie służyło jej ofiarom, a jedynie czyniło z niej przedmiot sporu politycznego, a dodatkowo szkodziło pozycji Polski na świecie.
Jeffrey Epstein to skazany pedofil i stręczyciel, człowiek, który dopuścił się obrzydliwych czynów. Myślę, że nasi politycy powinni poważnie się zastanowić, czy faktycznie chcą sięgnąć po jego opinie i nad nimi dyskutować.
Krzysztof Wasilewski
dr hab. nauk o polityce i administracji, amerykanista i medioznawcą, kierowniki Katedry Studiów Regionalnych i Europejskich na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, prorektor ds. kształcenia
