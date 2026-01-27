Aktualizacja: 27.01.2026 18:13 Publikacja: 27.01.2026 17:30
Todd Lyons, pełniący obowiązki szefa Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE)
Sędzia Patrick Schiltz wyjaśnił, że chodzi m.in. o niewywiązanie się ICE z obowiązku dotrzymania terminów, dotyczących kaucji. Zdaniem sędziego pełniący obowiązki szefa ICE Todd Lyons powinien wytłumaczyć się z tego przed sądem.
„Sąd wykazał się niezwykłą cierpliwością wobec ICE, mimo że zdecydowała się wysłać tysiące agentów do Minnesoty w celu zatrzymania cudzoziemców, nie zapewniając im żadnych możliwości rozpatrzenia setek wniosków, dotyczących habeas corpus, zakazu pozbawiania wolności bez zgody sądu” – napisał sędzia Schiltz. „Cierpliwość sądu dobiegła końca”.
Jak informuje Reuters, ani Departament Bezpieczeństwa Krajowego, ani Służba Imigracyjna i Celna USA nie udzieliły komentarza.
Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wysłała do miasta 3000 funkcjonariuszy Border Force i ICE, co jest liczbą pięciokrotnie większą niż liczy miejscowa policja. Zarówno mieszkańcy, jak i władze miejskie i stanowe nie kryją, że nie są oni tu mile widziani. Media – w tym telewizja News Nation –poinformowały, że z funkcji dowódcy straży granicznej Border Patrol USA odwołany został Greg Bovino, który kierował operacjami służb imigracyjnych w Minneapolis.
Jak przypomina agencja Reutera, w tym miesiącu agenci ICE zastrzelili dwóch obywateli USA, Renee Good i Alexa Prettiego, podczas dwóch niepowiązanych ze sobą interwencji w Minneapolis.
W sobotę 24 stycznia zginął 37-letni pielęgniarz Alex Pretti. Według wyjaśnień straży granicznej, Border Force, został on zastrzelony, aby zapobiec zabiciu przez niego innych funkcjonariuszy, choć na nagraniach z przebiegu zdarzenia nie widać, by Pretti zamierzał do kogokolwiek strzelać.
Niespełna trzy tygodnie wcześniej, 7 stycznia, zastrzelona została 37-letnia Renee Good, która, jak twierdzili funkcjonariusze Służby Imigracyjnej i Celnej, próbowała ich rozjechać swoim samochodem, choć i w tym wypadku dowody na to są nieprzekonujące.
Sędzia Patrick Schiltz, który zasiada w Minneapolis, został powołany na to stanowisko przez republikańskiego prezydenta George'a W. Busha.
