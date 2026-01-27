Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Cierpliwość dobiegła końca”. Szef ICE Todd Lyons wezwany przed oblicze sądu w Minneapolis

Sędzia federalnego sądu w Minnesocie nakazał Toddowi Lyonsowi, pełniącemu obowiązki szefa Służby Imigracyjnej i Celnej USA (ICE) stawienie się w piątek w sądzie, aby osobiście wyjaśnił, dlaczego agencja ta nie zastosowała się do sądowych nakazów, wydanych w ostatnich tygodniach.

Publikacja: 27.01.2026 17:30

Todd Lyons, pełniący obowiązki szefa Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE)

Todd Lyons, pełniący obowiązki szefa Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE)

Foto: PAP/EPA/Samuel Corum/Pool

Bartosz Lewicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego szef ICE Todd Lyons został wezwany do stawienia się przed sądem federalnym w Minnesocie?
  • Jakie działania podjęła administracja prezydenta Donalda Trumpa w odpowiedzi na sytuację w Minneapolis?
  • Co wiadomo o incydentach z udziałem agentów ICE, które doprowadziły do śmierci Renee Good i Alexa Prettiego?
  • Jakie zarzuty wobec agentów ICE są stawiane w kontekście przeprowadzonych interwencji?

Sędzia Patrick Schiltz wyjaśnił, że chodzi m.in. o niewywiązanie się ICE z obowiązku dotrzymania terminów, dotyczących kaucji. Zdaniem sędziego pełniący obowiązki szefa ICE Todd Lyons powinien wytłumaczyć się z tego przed sądem.

„Sąd wykazał się niezwykłą cierpliwością wobec ICE, mimo że zdecydowała się wysłać tysiące agentów do Minnesoty w celu zatrzymania cudzoziemców, nie zapewniając im żadnych możliwości rozpatrzenia setek wniosków, dotyczących habeas corpus, zakazu pozbawiania wolności bez zgody sądu” – napisał sędzia Schiltz. „Cierpliwość sądu dobiegła końca”.

Czytaj więcej

Gubernator Minnesoty Tim Walz
Polityka
Trump zmienia podejście wobec gubernatora Minnesoty. „Nadajemy na tych samych falach”

Bez komentarza Służby Imigracyjnej i Celnej

Jak informuje Reuters, ani Departament Bezpieczeństwa Krajowego, ani Służba Imigracyjna i Celna USA nie udzieliły komentarza. 

Reklama
Reklama

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wysłała do miasta 3000 funkcjonariuszy Border Force i ICE, co jest liczbą pięciokrotnie większą niż liczy miejscowa policja. Zarówno mieszkańcy, jak i władze miejskie i stanowe nie kryją, że nie są oni tu mile widziani. Media – w tym telewizja News Nation –poinformowały, że z funkcji dowódcy straży granicznej Border Patrol USA odwołany został Greg Bovino, który kierował operacjami służb imigracyjnych w Minneapolis. 

Czytaj więcej

Agenci ICE stoją obok chłopca, którego świadek zidentyfikował jako Liama ​​Conejo Ramosa
Społeczeństwo
Agenci ICE zatrzymali 5-latka i użyli go jako „przynęty”

Śmierć Renee Good i Alexa Prettiego

Jak przypomina agencja Reutera, w tym miesiącu agenci ICE zastrzelili dwóch obywateli USA, Renee Good i Alexa Prettiego, podczas dwóch niepowiązanych ze sobą interwencji w Minneapolis.

W sobotę 24 stycznia zginął 37-letni pielęgniarz Alex Pretti. Według wyjaśnień straży granicznej, Border Force, został on zastrzelony, aby zapobiec zabiciu przez niego innych funkcjonariuszy, choć na nagraniach z przebiegu zdarzenia nie widać, by Pretti zamierzał do kogokolwiek strzelać.

Czytaj więcej

Policjanci z Minneapolis prowadzą działania w rejonie miejsca, w którym agenci federalni zastrzelili
Społeczeństwo
Gwałtowne protesty w Minneapolis. Agenci ICE zastrzelili mężczyznę, który trzymał telefon

Niespełna trzy tygodnie wcześniej, 7 stycznia, zastrzelona została 37-letnia Renee Good, która, jak twierdzili funkcjonariusze Służby Imigracyjnej i Celnej, próbowała ich rozjechać swoim samochodem, choć i w tym wypadku dowody na to są nieprzekonujące.

Reklama
Reklama

Sędzia Patrick Schiltz, który zasiada w Minneapolis, został powołany na to stanowisko przez republikańskiego prezydenta George'a W. Busha.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Minneapolis
Technicy kryminalistyki zabezpieczają teren po strzelaninie w ratuszu w miejscowości Chřibská
Przestępczość
Strzelanina w urzędzie w Czechach. Dwie osoby nie żyją, są ranni
Yoon Suk-yeol wygłaszający przemówienie końcowe w Centralnym Sądzie Okręgowym w Seulu
Przestępczość
Jest pierwszy wyrok dla byłego prezydenta Korei. Nadal grozi mu śmierć
Julia Tymoszenko
Przestępczość
Korupcja w czasie wojny. „Pomarańczowa księżniczka" Julia Tymoszenko na celowniku służb
Nicolás Maduro
Przestępczość
Jacek Tomaszewski: Narkotyki Maduro miały zniszczyć Amerykę
Funkcjonariusze wyprowadzają z helikoptera pojmanego prezydenta Wenezueli Nicolás Maduro i jego żonę
Przestępczość
Nicolás Maduro i Cilia Flores doprowadzeni do sądu. Co się tam wydarzy?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama