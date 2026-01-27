Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego szef ICE Todd Lyons został wezwany do stawienia się przed sądem federalnym w Minnesocie?

Sędzia Patrick Schiltz wyjaśnił, że chodzi m.in. o niewywiązanie się ICE z obowiązku dotrzymania terminów, dotyczących kaucji. Zdaniem sędziego pełniący obowiązki szefa ICE Todd Lyons powinien wytłumaczyć się z tego przed sądem.

„Sąd wykazał się niezwykłą cierpliwością wobec ICE, mimo że zdecydowała się wysłać tysiące agentów do Minnesoty w celu zatrzymania cudzoziemców, nie zapewniając im żadnych możliwości rozpatrzenia setek wniosków, dotyczących habeas corpus, zakazu pozbawiania wolności bez zgody sądu” – napisał sędzia Schiltz. „Cierpliwość sądu dobiegła końca”.

Bez komentarza Służby Imigracyjnej i Celnej

Jak informuje Reuters, ani Departament Bezpieczeństwa Krajowego, ani Służba Imigracyjna i Celna USA nie udzieliły komentarza.