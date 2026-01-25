Z tego artykułu się dowiesz: W jakich okolicznościach podczas akcji ICE w Minneapolis zginął Alex Pretti?

Co o śmierci 37-latka mówią federalne służby, a co widać na nagraniach przedstawiających strzelaninę?

Jak na sprawę zareagowali prezydent Donald Trump i gubernator Tim Walz?

Amerykański Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) oświadczył, że w sobotę rano funkcjonariusze DHS prowadzili w Minneapolis operację przeciwko nielegalnemu imigrantowi, poszukiwanemu za brutalną napaść. Według tej relacji, do funkcjonariuszy straży granicznej (United States Border Patrol) podszedł człowiek „z półautomatycznym pistoletem 9 mm”.

Zabicie Alexa Prettiego. Wersja służb federalnych

„Funkcjonariusze próbowali rozbroić podejrzanego, ale uzbrojony mężczyzna stawiał zdecydowany opór” – podały służby w komunikacie, zapowiadając, że dalsze szczegóły dotyczące „starcia z uzbrojonym” zostaną wkrótce ogłoszone. Według komunikatu, „obawiając się o własne życie oraz życie i bezpieczeństwo kolegów, agent oddał strzały w samoobronie”. Postrzelony mężczyzna zginął na miejscu w wyniku odniesionych ran.

Departament podał, że „podejrzany miał przy sobie dwa magazynki i nie miał dowodu tożsamości”. „Wygląda to na sytuację, w której podejrzany chciał wyrządzić jak największe szkody i zmasakrować funkcjonariuszy” – czytamy.