Miejsce tragedii w Minneapolis
Foto: REUTERS
Do tragedii doszło w dzielnicy położonej w południowej części Minneapolis, ok. 1,5 km od miejsca, gdzie po interwencji policji zmarł George Floyd, którego śmierć wywołała falę protestów w USA pod hasłem „Black Lives Matter”. Kobieta zginęła na oczach członka rodziny, postrzelona śmiertelnie w głowę przez funkcjonariusza ICE.
Śmierć kobiety została zarejestrowana na nagraniach przez świadków. W miejscu tragedii szybko zaczęli gromadzić się ludzie. Wieczorem odbyło się tam czuwanie, by uczcić pamięć 37-latki. Jego uczestnicy wzywali do stawiania oporu funkcjonariuszom służb imigracyjnych.
Ofiarą była Renee Nicole Macklin Good, matka 6-letniego dziecka – podaje „Minnesota Star Tribune”. W mediach społecznościowych Good określała się mianem „poetki, pisarki, żony i matki”.
Na nagraniach wykonanych przez świadków, na których widać, jak doszło do tragedii, widać funkcjonariusza, który zbliża się do SUV-a prowadzonego przez 37-latkę stojącego w poprzek drogi. Funkcjonariusz wzywa kobietę do otwarcia drzwi i łapie za klamkę. W tym momencie samochód rusza, a funkcjonariusz stojący przed nim wyciąga broń i oddaje strzały z niewielkiej odległości, jednocześnie odskakując na bok, przed samochodem.
Z nagrania nie wynika, czy przed tragedią doszło do jakiejś interakcji między funkcjonariuszami a kobietą siedzącą za kierownicą samochodu. Nie wynika też z niego, czy funkcjonariusz stojący przed samochodem został potrącony przez kierującą SUV-em.
Jak poinformowano później, 37-latka była obywatelką USA, a służby imigracyjne nie prowadziły wobec niej żadnego postępowania.
– Nasz funkcjonariusz postąpił tak, jak został przeszkolony, zrobił to, co nauczono go robić w tej sytuacji – oświadczyła na środowej konferencji prasowej sekretarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem. Zachowanie 37-latki Noem określiła mianem „akty wewnętrznego terroryzmu” wymierzonego w funkcjonariuszy ICE przez kobietę, która „próbowała ich przejechać i staranować ich swoim pojazdem”.– Nasz oficer zareagował szybko, w obronie własnej, strzelił, by chronić siebie i osoby wokół – podkreśliła Noem.
W podobnym tonie o całej sprawie napisał w serwisie Truth Social Donald Trump. W swoim wpisie podkreśla on, że kierująca samochodem nie wykonywała poleceń, stawiała opór i próbowała przejechać funkcjonariusza ICE, który „strzelił do niej w samoobronie”. „W oparciu o załączone nagranie trudno uwierzyć, że przeżył, ale wraca do zdrowia w szpitalu” – dodał pisząc o funkcjonariuszu, który mógł zostać potrącony. Odpowiedzialność za tragedię Trump zrzucił na „radykalną lewicę”, która „grozi, atakuje i bierze na cel” funkcjonariuszy federalnych „codziennie”.
Noem twierdziła, że 37-latka była częścią „grupy agitatorów”. Oświadczyła również, że doświadczony funkcjonariusz, który oddał w jej stronę strzały, został w czerwcu, w czasie innej interwencji, staranowany przez motocyklistę, który uczestniczył w proteście przeciwko działaniom służb imigracyjnych.
Inaczej całą sprawę interpretuje burmistrz Minneapolis Jacob Frey. Frey odrzucił wersję wydarzeń przedstawioną przez Noem i skrytykował władze federalne za skierowanie 2 tys. funkcjonariuszy ICE do Minneapolis i St. Paul w ramach działań wymierzonych w nielegalnych imigrantów (od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa w Białym Domu służby imigracyjne dokonują nalotów na miejsca, w których przebywać mają nielegalni imigranci, co wywołuje protesty przeciwników polityki migracyjnej realizowanej przez prezydenta USA).
Jacob Frey, burmistrz Minneapolis
– To, co robią, to nie zapewnianie bezpieczeństwa Ameryce. To, co robią, to wywoływanie chaosu i nieufności – oświadczył Frey, który zaapelował, by funkcjonariusze służb imigracyjnych opuścili jego miasto.
– Rozdzielają rodziny. Sieją chaos na naszych ulicach, a w tym wypadku, dosłownie, zabijają ludzi – dodał.
– Już próbują przedstawić to jako działanie w samoobronie. Widziałem nagranie, chcę powiedzieć wszystkim wprost, że to brednie – podkreślił Frey.
Gubernator Minnesoty Tim Walz, były kandydat na wiceprezydenta USA, polityk Partii Demokratycznej, zaapelował, by „nie wierzyć machinie propagandowej” administracji USA. „Stan zapewni pełne, sprawiedliwe i sprawne śledztwo, by pociągnąć winnych do odpowiedzialności i wymierzyć sprawiedliwość” – napisał w serwisie X.
