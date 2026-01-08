Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego funkcjonariusz ICE strzelał do 37-latki w Minneapolis?

Do tragedii doszło w dzielnicy położonej w południowej części Minneapolis, ok. 1,5 km od miejsca, gdzie po interwencji policji zmarł George Floyd, którego śmierć wywołała falę protestów w USA pod hasłem „Black Lives Matter”. Kobieta zginęła na oczach członka rodziny, postrzelona śmiertelnie w głowę przez funkcjonariusza ICE.

37-latka zastrzelona przez funkcjonariusza służby imigracyjnej. Co widać na nagraniu wykonanym przez świadka tragedii?

Śmierć kobiety została zarejestrowana na nagraniach przez świadków. W miejscu tragedii szybko zaczęli gromadzić się ludzie. Wieczorem odbyło się tam czuwanie, by uczcić pamięć 37-latki. Jego uczestnicy wzywali do stawiania oporu funkcjonariuszom służb imigracyjnych.

Ofiarą była Renee Nicole Macklin Good, matka 6-letniego dziecka – podaje „Minnesota Star Tribune”. W mediach społecznościowych Good określała się mianem „poetki, pisarki, żony i matki”.

Na nagraniach wykonanych przez świadków, na których widać, jak doszło do tragedii, widać funkcjonariusza, który zbliża się do SUV-a prowadzonego przez 37-latkę stojącego w poprzek drogi. Funkcjonariusz wzywa kobietę do otwarcia drzwi i łapie za klamkę. W tym momencie samochód rusza, a funkcjonariusz stojący przed nim wyciąga broń i oddaje strzały z niewielkiej odległości, jednocześnie odskakując na bok, przed samochodem.