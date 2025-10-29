Odsiedział w więzieniu ponad 40 lat, teraz zostanie deportowany? „Nielegalni przestępcy nie są mile widziani w USA”

Wydaje się, że głównym problemem jest aktualnie to, że w latach 80. Vedam skazany został za drobne przestępstwa związane z narkotykami. W obliczu polityki masowych deportacji administracji Donalda Trumpa, prawnicy mężczyzny będą więc musieli przekonać sąd imigracyjny, że jego dawne występki powinny zostać zapomniane w związku z tym, że niesłusznie spędził on w więzieniu 43 lata.

W rozmowie z agencją Associated Press prawniczka imigracyjna Ava Benach zauważyła, że w przeszłości prawo imigracyjne pozwalało osobom, które zdołały odmienić swoje życie, ubiegać się o umorzenie postępowania. Jak dodaje, Vedam nigdy nie złożył takiego wniosku z prostego powodu – przez dekady był uwięziony z powodu niesłusznego wyroku. – Jest kimś kto doświadczył głębokiej niesprawiedliwości – mówi Benach. – Te 43 lata nie są pustą kartą. Przeżył w więzieniu niezwykłe doświadczenie – podkreśla.

Podczas odbywania kary Vedam zdobył kilka dyplomów, pomagał w nauce setkom współwięźniów i przez prawie pół wieku miał tylko jedno przewinienie dyscyplinarne. Dodatkowo – jak wskazuje AP – dotyczyło ono drobnego naruszenia zasad, bo najprawdopodobniej związane było z przyniesieniem jedzenia z zewnątrz więzienia, np. z wizyty bliskiej osoby lub paczki.

Obrońcy mężczyzny mają nadzieję, że sędziowie imigracyjni uwzględnią całość jego historii. Wydaje się jednak, że będzie z tym duży problem – w piśmie złożonym w piątek urzędnicy wskazali bowiem, że nie widzą podstaw do wstrzymania deportacji. Do czasu decyzji Vedam przebywa w ośrodku zatrzymań U.S. Immigration and Customs Enforcement w środkowej Pensylwanii, liczącym 1800 miejsc. „Nielegalni przestępcy nie są mile widziani w Stanach Zjednoczonych” – napisał w wiadomości e-mail rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odnosząc się do sprawy Vedama.

Proces z uprzedzeniami? Wydany przez laty wyrok mógł nie być bezstronny

Co nie jest bez znaczenia, podczas drugiego procesu, który odbył się w 1988 r., Vedam musiał odpowiadać na pytania, które budzą dziś wątpliwości co do bezstronności postępowania. „Panie Vedam, gdzie się pan urodził?” – pytał mężczyznę prokurator okręgowy hrabstwa Centre, Ray Gricar. „Jak często wracał pan do Indii? Czy w młodości interesował się pan medytacją?” – czytamy.