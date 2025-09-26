Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 26.09.2025 06:38 Publikacja: 26.09.2025 06:00
Przez cztery lata do Służby Celno-Imigracyjnej (ICE) trafi 75 mld dol., z czego 45 mld ma iść na rozbudowę już istniejących oraz budowę nowych centrów i obozów detencji dla imigrantów. Lwia część tych pieniędzy przepłynie w ręce prywatnych firm więziennych
Kawalkada pick-upów i vanów z oznaczeniami Służby Celno-Imigracyjnej (ICE) mknie na sygnale przez miasto. W samochodach siedzą zamaskowani i uzbrojeni po zęby funkcjonariusze ICE. Auta podjeżdżają pod halę koncertową, na której wisi wielki baner z napisem „Dora poznaje świat. Występ na żywo”. To bardzo popularna w USA bajka o siedmioletniej latynoskiej dziewczynce, która w każdym odcinku wraz z przyjaciółmi wyrusza w podróż, by poznawać otaczający ją świat. Na scenie akurat występują aktorzy przebrani za główne postacie z bajki, gdy do sali wpadają agenci ICE z długą bronią.
