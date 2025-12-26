Książka jest dla mnie jednym z najlepszych możliwych „przyjaciół” z dostępnych nam mediów i formą najbardziej immersyjną, bo pobudzającą nasz intelekt i wyobraźnię, zmuszającą nas do samodzielnego tworzenia świata przedstawionego. To wciąż moja ulubiona, choć dziś rzadziej praktykowana forma spędzania wolnego czasu.

Jeśli miałbym wskazać jedną nową publikację szczególnie ważną na polskim rynku wydawniczym, byłaby to „Quo vAIdis” Andrzeja Dragana. To popularnonaukowa książka o sztucznej inteligencji, potrzebna i bardzo aktualna, pokazująca, jak głęboko AI wkracza w różne aspekty naszego życia. Dragan, mimo że jest naukowcem i profesorem nauk ścisłych, pisze swobodnym, przystępnym językiem, tłumacząc mechanizmy działania modeli językowych i wyjaśniając, dlaczego postrzegamy je jako „inteligentne”. To jedna z tych książek, które próbują opisać płynnie zmieniającą się rzeczywistość .