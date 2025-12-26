Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Gość „Plusa Minusa” poleca. Dr Paweł Łokić: Co zabrałbym na bezludną wyspę

Jeśli miałbym wskazać jedną nową publikację szczególnie ważną na polskim rynku wydawniczym, byłaby to „Quo vAIdis” Andrzeja Dragana.

Publikacja: 26.12.2025 16:00

Gość „Plusa Minusa” poleca. Dr Paweł Łokić: Co zabrałbym na bezludną wyspę

Foto: mat. pras.

Paweł Łokić

Książka jest dla mnie jednym z najlepszych możliwych „przyjaciół” z dostępnych nam mediów i formą najbardziej immersyjną, bo pobudzającą nasz intelekt i wyobraźnię, zmuszającą nas do samodzielnego tworzenia świata przedstawionego. To wciąż moja ulubiona, choć dziś rzadziej praktykowana forma spędzania wolnego czasu.

Jeśli miałbym wskazać jedną nową publikację szczególnie ważną na polskim rynku wydawniczym, byłaby to „Quo vAIdis” Andrzeja Dragana. To popularnonaukowa książka o sztucznej inteligencji, potrzebna i bardzo aktualna, pokazująca, jak głęboko AI wkracza w różne aspekty naszego życia. Dragan, mimo że jest naukowcem i profesorem nauk ścisłych, pisze swobodnym, przystępnym językiem, tłumacząc mechanizmy działania modeli językowych i wyjaśniając, dlaczego postrzegamy je jako „inteligentne”. To jedna z tych książek, które próbują opisać płynnie zmieniającą się rzeczywistość .

Promocja Świąteczna!

Wybierz roczną subskrypcję RP.PL i ciesz się dostępem do The New York Times!

Pierwszy rok 179 zł, potem 390 zł pobierane automatycznie co roku.

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach”: Lewa ręka literatury
Plus Minus
„Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach”: Lewa ręka literatury
„Minuta ciszy. Sezon 2”: Pogrzebowe machinacje
Plus Minus
„Minuta ciszy. Sezon 2”: Pogrzebowe machinacje
„Nie zabij nikogo. Z notatnika instruktora jazdy”: Patrz w lusterka
Plus Minus
„Nie zabij nikogo. Z notatnika instruktora jazdy”: Patrz w lusterka
„Zgiń kochanie”: Subtelnie o koszmarze
Plus Minus
„Zgiń kochanie”: Subtelnie o koszmarze
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
„Poczet Władców Polski”: Poczet, jakiego potrzebowaliśmy
Plus Minus
„Poczet Władców Polski”: Poczet, jakiego potrzebowaliśmy
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama