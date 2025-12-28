Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Armagedon na lotniskach Moskwy. Ponad 300 lotów odwołanych i opóźnionych

Sobotni atak dronów na Moskwę sparaliżował pracę na stołecznych lotniskach. Całą noc z soboty na niedzielę w terminalach ugrzęzło tysiące ludzi. Brakowało wody, miejsca i informacji. Dziś do ukraińskiego ataku przyłączyła się pogoda.

Publikacja: 28.12.2025 15:14

Najpierw drony, teraz snieg. Moskiewskie lotniska sparaliżowane

Najpierw drony, teraz snieg. Moskiewskie lotniska sparaliżowane

Foto: PAP/EPA

Iwona Trusewicz

Według gazety RBK, powołującej się na internetową tablicę lotów, w sumie 290 lotów zostało odwołanych i opóźnionych na lotniskach Wnukowo i Szeremietiewo. Kolejnych 80 zostało przekierowanych na lotniska zapasowe. Biuro prasowe Szeremietiewa poinformowało o 34 odwołanych lotach, 32 opóźnionych i 49 przekierowanych na inne lotniska w sobotę do północy. Na Wnukowie odwołano 33 loty, a około 32 samoloty przekierowano na lotniska zapasowe.

Czytaj więcej

Ukraińskie drony trafiły w Gazprom. Drugi pożar ogromnych zakładów przerobu gazu
Gaz
Ukraińskie drony trafiły w Gazprom. Drugi pożar ogromnych zakładów przerobu gazu

Aerofłot opóźnia rejsy

Decyzje skutkowały chaosem wśród pasażerów. Świadkowie zgłaszali liniom, że poczekalnie są przepełnione, brakuje wody i miejsca. Ludzie publikowali nagrania. W odpowiedzi linie lotnicze Aerofłot, Pobeda, Rossija i Nordwind ogłosiły zmiany w rozkładach lotów. Rano 28 grudnia Aerofłot poinformował, że zmiany te są w toku, w związku z czym „godziny odlotów niektórych lotów mogą być opóźnione”. Linia wyjaśniła, że nie wszystkie samoloty skierowane poprzedniego dnia na lotniska zapasowe powróciły już do Moskwy.

Pasażerom podczas oczekiwania zapewniono „usługi zgodne z Federalnymi Przepisami Lotniczymi”. Co to oznacza? Nie wiadomo. Ludzie skarżyli się nie tylko na tłok, brak informacji w biurach linii lotniczych, ale też na traktowanie. Pozostałe loty z lotnisk zapasowych do Moskwy miały wystartować przed południem czasu polskiego. Aerofłot poinformował, że planuje powrót do normalnego funkcjonowania w ciągu dnia 28 grudnia.

Reklama
Reklama

Wnukowo rozdało materace, pogoda atakuje Rosję

Lotnisko Wnukowo oświadczyło, że personel lotniska i linii lotniczych „podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby powrócić do normalnego rozkładu lotów i normalnego funkcjonowania”. Władze lotniska zapewniają, że w okresie obowiązywania ograniczeń pasażerom zapewniono „bezpłatną wodę pitną i materace”.

Czytaj więcej

Lotnisko Wnukowo w Moskwie
Transport
Armagedon na lotniskach Rosji. Lecą głowy na Kremlu

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że 26 dronów zostało zestrzelonych podczas zbliżania się do stolicy. W sobotę zostały odwołane loty na lotniskach w Samarze, Kałudze, Saratowie, Jarosławiu, Uljanowsku i Penzie.

Wrogiem Rosjan jest też pogoda. Jak informuje w niedzielę agencja rządowa TASS, w sobotę wydany został alert pogodowy. „Alert ten jest związany z opadami śniegu i oblodzeniami”. Alert obowiązuje także w niedzielę. TASS przypomina pasażerom:

Czytaj więcej

Lotnisko Wnukowo w Moskwie
Transport
Chaos na lotniskach Moskwy: zagrożenie atakiem dronów

„Odnośnie możliwych opóźnień lotów spowodowanych pogodą, należy zauważyć, że Rosawiacja, obliczając statystyki opóźnień lotów czarterowych i rejsowych, nie uwzględnia opóźnień krótszych niż dwie godziny, ponieważ jest to typowe dla lotnisk. (...) Opóźnienia do 40 lotów jednocześnie na wszystkich lotniskach mają zazwyczaj charakter rutynowy i techniczny, spowodowany różnymi przyczynami niezwiązanymi z pogodą”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Moskwa Technologie Drony lotnisko Szeremietiewo
PKP Cargo chce odszkodowania za nakaz wożenia węgla i idzie do sądu
Transport
PKP Cargo chce odszkodowania za nakaz wożenia węgla i idzie do sądu
„Obiecująca technologia transportowa”. Rosyjska przesiadka na sterowce
Transport
„Obiecująca technologia transportowa”. Rosyjska przesiadka na sterowce
Plan restrukturyzacji PKP Cargo jest aktualnie analizowany przez radę wierzycieli (fot. materiały pr
Transport
Zmiany w PKP Cargo. Co dalej z planem restrukturyzacji?
Monika Starecka, p.o. prezesa PKP Cargo
Transport
Monika Starecka stanęła na czele PKP Cargo
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Prezes PPL: mamy kompetencje, pieniądze i perspektywy rozwoju
Transport
Prezes PPL: mamy kompetencje, pieniądze i perspektywy rozwoju
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama