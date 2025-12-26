Reklama
„Nie zabij nikogo. Z notatnika instruktora jazdy”: Patrz w lusterka

Kategoria B: egzamin, wokół którego narosło najwięcej mitów i legend.

Natalia Miller

Dane z 2023 r. pokazują, że w Polsce łatwiej zdać maturę niż zostać kierowcą. Trudny egzamin na prawo jazdy nie przekłada się jednak na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Ryzyko utraty życia na nich jest dziesięciokrotnie wyższe niż w Niemczech. Eksperci obwiniają program szkolenia kierowców, który ukierunkowany jest na zdanie egzaminu, a nie nabycie odpowiednich umiejętności.

Agnieszka Gałuszka, kiedy zaczęła pracę jako instruktor jazdy, zaczęła spisywać historie i ciekawe sytuacje, z którymi się spotkała. Na bazie własnych doświadczeń i rozmów z kolegami po fachu napisała książkę pt. „Nie zabij nikogo. Z notatnika instruktora jazdy”. To odpowiedź na miejskie legendy, którymi obrosła słynna kategoria B. Jak sama przyznaje, na swojej drodze spotkała wielu instruktorów-zapaleńców, ale również ludzi wypalonych zawodowo. Podobnie z kursantami – niektórzy z pasją podchodzili do nauki, ale wielu zachowywało się arogancko. Wszyscy chcieli się wyrobić w czasie 30 godzin szkolenia.

