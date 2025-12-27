Polska buduje system przeciwdronowy na wschodniej granicy. Inwestycja za ponad 2 mld euro

Nowe rozwiązania mają zostać włączone w istniejącą infrastrukturę ochronną, która powstała około dekady temu. System będzie wielowarstwowy i obejmie m.in. broń maszynową, działa, rakiety oraz środki walki radioelektronicznej służące do zakłócania pracy dronów.

– Pierwsze elementy systemu powinny być gotowe w ciągu około sześciu miesięcy, być może nawet szybciej. Pełne wdrożenie zajmie maksymalnie 24 miesiące – zapowiedział Tomczyk podczas wywiadu w Warszawie.

Jak podkreślił wiceminister, część uzbrojenia przewidziana jest wyłącznie do użycia w sytuacjach skrajnych lub w czasie wojny. – Na przykład wielolufowe karabiny maszynowe są trudne do stosowania w warunkach pokoju, bo wszystko, co zostaje wystrzelone w górę, musi gdzieś spaść – zaznaczył.

Incydenty w przestrzeni powietrznej impulsem do zmian

We wrześniu do polskiej przestrzeni powietrznej wtargnęło kilkanaście obiektów, które według służb były rosyjskimi dronami. Incydent doprowadził do czasowego zamknięcia lotnisk, poderwania myśliwców oraz uszkodzeń zabudowań na ziemi po zestrzeleniu części maszyn. Szef MSZ Radosław Sikorski mówił wówczas, że bezzałogowce – które nie przenosiły uzbrojenia – miały na celu „testowanie Polski bez formalnego rozpoczynania wojny”.