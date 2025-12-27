Polska buduje system przeciwdronowy na wschodniej granicy. Inwestycja za ponad 2 mld euro

Aktualizacja: 27.12.2025 22:47 Publikacja: 27.12.2025 22:11
Pas graniczny między Polską a Białorusią w miejscowości Świsłoczany
Foto: PAP, Artur Reszko
Nowe rozwiązania mają zostać włączone w istniejącą infrastrukturę ochronną, która powstała około dekady temu. System będzie wielowarstwowy i obejmie m.in. broń maszynową, działa, rakiety oraz środki walki radioelektronicznej służące do zakłócania pracy dronów.
– Pierwsze elementy systemu powinny być gotowe w ciągu około sześciu miesięcy, być może nawet szybciej. Pełne wdrożenie zajmie maksymalnie 24 miesiące – zapowiedział Tomczyk podczas wywiadu w Warszawie.
Jak podkreślił wiceminister, część uzbrojenia przewidziana jest wyłącznie do użycia w sytuacjach skrajnych lub w czasie wojny. – Na przykład wielolufowe karabiny maszynowe są trudne do stosowania w warunkach pokoju, bo wszystko, co zostaje wystrzelone w górę, musi gdzieś spaść – zaznaczył.
We wrześniu do polskiej przestrzeni powietrznej wtargnęło kilkanaście obiektów, które według służb były rosyjskimi dronami. Incydent doprowadził do czasowego zamknięcia lotnisk, poderwania myśliwców oraz uszkodzeń zabudowań na ziemi po zestrzeleniu części maszyn. Szef MSZ Radosław Sikorski mówił wówczas, że bezzałogowce – które nie przenosiły uzbrojenia – miały na celu „testowanie Polski bez formalnego rozpoczynania wojny”.
Po tych incydentach Warszawa przyspieszyła prace nad wzmocnieniem wschodniej flanki. Choć – jak przyznają wojskowi – żaden system nie jest w stanie w pełni ochronić przed masowymi i skoordynowanymi atakami dronów, z jakimi mierzy się Ukraina, państwa UE graniczące z Rosją intensywnie modernizują swoje zdolności obronne.
Według Tomczyka koszt całego projektu przekroczy 2 mld euro. Większość środków ma pochodzić z europejskiego programu pożyczkowego SAFE (Security Action for Europe), a pozostała część z budżetu państwa.
W trakcie niemal czterech lat pełnoskalowej wojny w Ukrainie Polska coraz wyraźniej przygotowuje się na scenariusze kryzysowe. Służby odnotowują wzrost liczby przypadków sabotażu i podpaleń, które – jak twierdzą – mogą być powiązane z działalnością rosyjskiego wywiadu. Rząd zapowiada także szkolenia z zakresu przetrwania dla setek tysięcy obywateli, a część społeczeństwa uczestniczy w dobrowolnych ćwiczeniach wojskowych.
Równolegle do „antydronowej tarczy” prowadzone są prace fortyfikacyjne na granicach z Białorusią oraz rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Projekt, znany jako „Tarcza Wschód”, ma utrudnić ewentualną agresję lądową. W każdej przygranicznej gminie mają powstać centra logistyczne, w których składowany będzie sprzęt umożliwiający szybkie blokowanie granicy – gotowy do użycia w ciągu kilku godzin.
42853621– Dopóki Ukraina stawia opór i walczy z Rosją, Europa nie jest zagrożona wojną w klasycznym sensie – ocenił Tomczyk. – Musimy się jednak liczyć z prowokacjami i działaniami hybrydowymi. Jeśli Zachód dopuściłby do zwycięstwa Rosji w Ukrainie, Kreml mógłby w niedługim czasie skierować swoją uwagę na Europę.
W obliczu obaw przed rosyjskimi operacjami hybrydowymi i potencjalnym konfliktem militarnym Polska zwiększyła wydatki obronne do 4,7 proc. PKB – jednego z najwyższych poziomów w Unii Europejskiej.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
