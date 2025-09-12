Trump rozmawiał też telefonicznie z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Do rozmowy doszło 10 września po południu (czasu polskiego). O rozmowie informowała strona polska, natomiast Trump nie informował o niej w swoich mediach społecznościowych.

Z ustaleń „Faktów” TVN wynika, że prezydent USA w trakcie rozmowy potwierdził amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Polski i poparł dyskusję w NATO o wzmocnieniu wschodniej flanki.

Słowa Trumpa o „pomyłce” stoją w sprzeczności ze stanowiskiem prezentowanym przez polskie władze. Zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i premier Donald Tusk mówili 11 września – odpowiednio – o „ataku na terytorium Polski przy użyciu dronów” oraz o „agresywnym ataku na polskie niebo”. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, przedstawiając w Sejmie informację o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski mówił, że strona polska uważa, iż nastąpiło ono intencjonalnie.

O tym, że drony wleciały nad Polskę w wyniku „zgubienia kursu” w wyniku stosowania przez Rosję i Ukrainę systemów walki radioelektronicznej mówił z kolei szef Sztabu Generalnego białoruskiej armii gen. Paweł Murawieko. Gen. Murawieko podał, co potwierdziła potem strona polska, że Mińsk informował Warszawę o dronach zbliżających się do polskiego terytorium.

Wypowiedź Trumpa skomentował w serwisie X wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. „Nie, to nie była pomyłka” - napisał.