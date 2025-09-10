Aktualizacja: 10.09.2025 12:32 Publikacja: 10.09.2025 11:49
Trwa poszukiwanie szczątków dronów na terytorium Polski
Foto: PAP/Wojtek Jargiło
Według białoruskiego generała strona białoruska „poinformowała Polskę i Litwę o zbliżeniu się dronów do ich terytoriów” w nocy z 9 na 10 września.
- W czasie nocnej wymiany uderzeń przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych pomiędzy Rosją a Białorusią, służba dyżurna i obrona przeciwlotnicza Republiki Białorusi stale monitorowały bezzałogowe statki powietrzne, które zeszły z kursu w wyniku używania sprzętu do walki radioelektronicznej przez obie strony – oświadczył gen. Murawieko.
Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września
Foto: PAP
Szef Sztabu Generalnego Białorusi podkreślił. że niektóre z rzekomo „zagubionych” dronów zostało strąconych nad terytorium Białorusi.
Według białoruskiego generała Mińsk „przez wszystkie dostępne kanały interakcji (...) wymieniał informacje na temat sytuacji w powietrzu i odczytów radarowych z służbami dyżurnymi Polski i Republiki Litwy, informując je o zbliżaniu się niezidentyfikowanych obiektów powietrznych do terytorium ich krajów” - powiedział gen. Murawieko. Jego słów nie potwierdziły polskie władze – w informacji przekazanej przez premiera Donalda Tuska w Sejmie szef rządu nie wspomniał o żadnych kontaktach ze stroną białoruską. Tusk powiedział jedynie, że po raz pierwszy od wybuchu wojny Rosji z Ukrainą drony wleciały nad terytorium Polski bezpośrednio znad terytorium Białorusi.
Tymczasem gen. Murawieko twierdzi, że to informacje przekazane przez stronę białoruską pozwoliło Polsce „szybko zareagować na pojawienie się dronów” poprzez poderwanie myśliwców.
Gen. Murawieko mówił też, że strona polska informowała białoruską służbę dyżurną o zbliżaniu się do granicy Białorusi „niezidentyfikowanych statków powietrznych” znad terytorium Ukrainy. Żadne oświadczenie polskich władz nie potwierdza również tych doniesień.
- Republika Białorusi będzie nadal wypełniać zobowiązania w ramach wymiany informacji o sytuacji w przestrzeni powietrznej z Rzeczpospolitą Polską i krajami bałtyckimi – podsumował szef Sztabu Generalnego Białorusi.
- Nasz system był naprawdę obciążony tej nocy. Wymiana informacji zarówno ze stroną ukraińską, a także białoruską, to nie jest jakiś ewenement. My współpracujemy na polu informacji jeśli chodzi o bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej. Takie informacje są dwustronnie przekazywane. Informacje ze stroną ukraińską, białoruską, NATO są wysyłane każdorazowo, gdy jest taka konieczność. Cały czas mieliśmy informacje i wymienialiśmy je z sąsiadami. Bardzo wiele tych obiektów wleciało na trójstyku granic - skomentował oświadczenie strony białoruskiej na konferencji prasowej rzecznik Dowództwa Operacyjnego ppłk Jacek Goryszewski.
Tusk przedstawiając w Sejmie informację na temat nocnych naruszeń przestrzeni powietrznej nad Polską zwracał uwagę, że do prowokacji doszło w przededniu ćwiczeń Zapad 2025, które – jak mówił – są „agresywne”. – Nieprzypadkowo one są na pograniczu białorusko-rosyjsko-litewskim, wiadomo, że przesmyk suwalski jest tutaj jednym z planowanych celów przyszłych potencjalnych operacji rosyjskich. Kontekst jest oczywisty i nie mamy wątpliwości, że zarówno budzenie chaosu, paniki, niepokoju, podziałów politycznych w Polsce, jak i bezpośredni związek z manewrami Zapad to jest coś więcej niż manifestacja, coś więcej niż prowokacja – ocenił.
W związku z ćwiczeniami Zapad 2025 granica Polski i Białorusi zostanie w nocy z czwartku na piątek całkowicie zamknięta.
W nocy z 9 na 10 października – jak wynika z komunikatu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych – doszło do „bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron”.
„Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzję o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” – poinformowało Dowództwo Operacyjne.
Drony używane przez armie Rosji i Ukrainy
Foto: PAP
Szczątki jednego z uszkodzonych dronów zostały już znalezione w miejscowości Czosnówka (powiat bialski) w województwie lubelskim.
Donald Tusk poinformował, że o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski został poinformowany sekretarz generalny NATO.
Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że nad Polską strącone zostały prawdopodobnie trzy drony. Dowiedzieliśmy się też, że dronów nad Polską było co najmniej 20, a prawdopodobnie 23. Wiadomo, że w strącaniu dronów uczestniczyły holenderskie myśliwce F-35.
