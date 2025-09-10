Rosyjskie drony nad Polską. Donald Tusk mówi w Sejmie o „ryzyku konfliktu”

- Wszyscy mamy poczucie szczególności tej chwili, dlatego pozwoliłem sobie pozwolić pana marszałka Sejmu o możliwość wygłoszenia tej informacji i stanowiska polskiego rządu, w związku z bezprecedensowym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i związanym z tym ryzykiem, ryzykiem także otwartego konfliktu – mówił Tusk.

Donald Tusk: Ostatnie naruszenie przestrzeni powietrznej Polski ok. 6.30. Co najmniej 19 naruszeń

- Zacznę od najświeższej informacji, którą skompletował szef Sztabu Generalnego (...) a następnie poinformuję państwa o przebiegu i efektach rozmów między instytucjami, moich spotkań z prezydentem. Od późnych godzin nocnych jesteśmy w stałym kontakcie także z Dowództwem Operacyjnym i mamy wspólne rekomendacje do, mam nadzieję, wspólnego działania – dodał premier.

- Informacje są przygotowane przez szefa Sztabu. O godzinie 22.06 w dniu wczorajszym wojsko powzięło pierwsze informacje o rozpoczęciu zmasowanego ataku powietrznego ze strony Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie skala tego ataku i ilość zaangażowanych w to dronów, a także rakiet – relacjonował premier.