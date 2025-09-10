Rosyjskie drony nad Polską. Donald Tusk mówi w Sejmie o „ryzyku konfliktu”

Aktualizacja: 10.09.2025 10:54 Publikacja: 10.09.2025 10:17
Donald Tusk
Foto: Radek Pietruszka, PAP
- Wszyscy mamy poczucie szczególności tej chwili, dlatego pozwoliłem sobie pozwolić pana marszałka Sejmu o możliwość wygłoszenia tej informacji i stanowiska polskiego rządu, w związku z bezprecedensowym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i związanym z tym ryzykiem, ryzykiem także otwartego konfliktu – mówił Tusk.
- Zacznę od najświeższej informacji, którą skompletował szef Sztabu Generalnego (...) a następnie poinformuję państwa o przebiegu i efektach rozmów między instytucjami, moich spotkań z prezydentem. Od późnych godzin nocnych jesteśmy w stałym kontakcie także z Dowództwem Operacyjnym i mamy wspólne rekomendacje do, mam nadzieję, wspólnego działania – dodał premier.
- Informacje są przygotowane przez szefa Sztabu. O godzinie 22.06 w dniu wczorajszym wojsko powzięło pierwsze informacje o rozpoczęciu zmasowanego ataku powietrznego ze strony Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie skala tego ataku i ilość zaangażowanych w to dronów, a także rakiet – relacjonował premier.
Czytaj więcej
Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, wywołując bezprecedensową reakcję wojska...
- W związku z tymi informacjami Dowództwo Operacyjne podniosło gotowość sił i środków w ramach operacji „Wschodnia zorza”. Oprócz systemów naziemnych do działań w powietrzu aktywowano samoloty wczesnego ostrzegania typu Saab i AWACS. Było to współdziałanie sojusznicze w ramach NATO. W przewidywany rejon działania skierowano dwa F-35, dwa F-16, śmigłowce – Mi-24, Mi-17 oraz Black Hawk. Ok. 23.30 odnotowano pierwsze naruszenie przestrzeni powietrznej nad naszym krajem. Ostatnie, które odnotowaliśmy, miało miejsce ok. 6.30 – kontynuował premier.
- Odnotowano i precyzyjnie namierzono 19 przekroczeń, naruszeń przestrzeni powietrznej, ale nie są to ostateczne dane – zastrzegł Tusk dodając, że są to dane potwierdzone.
- To co jest nowe, to kierunek, z którego drony naruszające polską przestrzeń powietrzną nadleciały – po raz pierwszy w historii tej wojny nie znad Ukrainy (...). Po raz pierwszy spora część tych dronów nadleciała nad Polskę bezpośrednio z Białorusi – poinformował szef rządu.
Tusk poinformował, że zestrzelono na pewno trzy drony, a prawdopodobnie „zestrzelono również czwarty obiekt”. Nie wykluczył też, że ostateczna liczba zestrzelonych dronów będzie większa – obecnie trwa poszukiwanie szczątków dronów. - Ostatni z dronów został zniszczony o godzinie 6.45 – mówił.
Czytaj więcej
Co najmniej kilka rosyjskich dronów naruszyło w nocy przestrzeń powietrzną Polski. Dotychczas odn...
Premier potwierdził, że w nocy zamknięto cztery lotniska – nie ze względu na zagrożenie, ale „potrzeby operacyjne”. - Nie było zagrożenia ze strony rosyjskiej dla polskich lotnisk – zapewnił. Tymczasowo zamknięte zostało lotnisko Okęcie w Warszawie, a także lotniska w Modlinie, Lublinie i Rzeszowie. Premier poinformował też, że nie ma informacji, by w wyniku ataku ktoś zginął.
Tusk apelował, by po natknięciu się na szczątki drona nie zbliżać się do nich i nie dotykać - należy wówczas natychmiast poinformować o znalezisku odpowiednie służby.
- Rozpoczęły się konsultacje sojusznicze w zakresie działań, które mają na celu wzmocnienie ochrony powietrznej wojsk Sojuszu nad naszym terytorium. Od pierwszych chwil tych dramatycznych zdarzeń jestem w kontakcie zarówno z panem prezydentem, jak i ministrem obrony narodowej. - Spotkaliśmy się z panem prezydentem jeszcze w nocy w siedzibie Dowództwa Operacyjnego (...). Jesteśmy absolutnie zdeterminowani (...), by działać w tych kwestiach jak jedna pięść (...) bez najmniejszych różnic. Musimy zdać wszyscy egzamin jedności, w tej kwestii nie może być nawet najmniejszej szpary, w którą przeciwnik czy wróg – bo tak możemy chyba dziś nazwać naszego wschodniego sąsiada – wcisnąć swoje łapy – oświadczył szef rządu.
Donald Tusk, premier RP
Tusk podziękował polskim i sojuszniczym pilotom pełniącym w nocy służbę na niebie. Podkreślił, że był to pierwszy przypadek zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium NATO.
- To zmienia sytuację, sytuację polityczną. Te konsultacje sojusznicze o których mówię przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego – oświadczył premier. Szef rządu wyjaśnił. że artykuł ten dotyczy wspólnych konsultacji sojuszników w przypadku, gdy zagrożone będą „integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron”. Tusk dodał, że decyzję o uruchomieniu artykułu 4 poprzedziły jego konsultacje z Karolem Nawrockim. - Jest to nasza wspólna decyzja – zaznaczył.
Czytaj więcej
Po tym jak w czasie nocnego ataku Rosji na Ukrainę doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej P...
- Polska jest wdzięczna za słowa solidarności i wsparcia ze strony wszystkich sojuszników. Ale to nie wystarczy (...). Dzisiaj trzeba powiedzieć całemu zachodniemu światu (...) artykuł 4 to dopiero wstęp do pogłębionej współpracy na rzecz bezpieczeństwa naszego nieba i naszej granicy, która jest granicą NATO. Słowa tu nie wystarczą. Będziemy oczekiwali w ciągu konsultacji (...) zdecydowanie większego wsparcia. To nie jest nasza wojna, to nie jest wojna wyłącznie Ukraińców, to jest wojna, którą Rosja wypowiedziała całemu wolnemu światu – oświadczył premier.
Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron.
Premier mówił też o rozpoczynających się w piątek ćwiczeniach Zapad 2025, które – jak mówił - są „agresywne”. - Nieprzypadkowo one są na pograniczu białorusko-rosyjsko-litewskim, wiadomo, że przesmyk suwalski jest tutaj jednym z planowanych celów przyszłych potencjalnych operacji rosyjskich. Kontekst jest oczywisty i nie mamy wątpliwości, że zarówno budzenie chaosu, paniki, niepokoju, podziałów politycznych w Polsce, jak i bezpośredni związek z manewrami Zapad to jest coś więcej niż manifestacja, coś więcej niż prowokacja – ocenił.
Drony używane przez armie Rosji i Ukrainy
Foto: PAP
- Chcę bardzo mocno podkreślić: Nie ma dzisiaj powodu twierdzić, że znaleźliśmy się w stanie wojny. Ale nie ulega wątpliwości, że ta prowokacja przekracza dotychczasowe granice i ma charakter nieporównywalnie bardziej niebezpieczny z punktu widzenia Polski niż wszystkie pozostałe, wszystkie wcześniejsze – ostrzegł.
- Mamy pełnoskalową wojnę za naszą granicą, ale mamy już coś, co przekracza granicę zwykłych prowokacji u nas. I może dzisiaj trzeba znowu bardzo głośno i wyraźnie powiedzieć: Polska ma dzisiaj wroga politycznego (...) za wschodnią granicą, nie za zachodnią granicą. Musimy koncentrować swoje wysiłki (...) wszystkie swoje możliwości na obronie Polski przed realnym wrogiem, przed prawdziwym zagrożeniem – dodał. Tusk zaapelował do osób, które mają „inne poglądy geopolityczne”, aby „nie szukały wroga na zachodzie”. - Wystarczy nam ten realny, na wschodzie (...). Naszym zadaniem wspólnym jest pełna mobilizacja całego Zachodu, aby Polska już nigdy nie była w sytuacji, gdy wydawało nam się, że mamy realne sojusze, a one okazywały się sojuszami papierowymi – mówił też.
- Ukraina walczy dziś z Rosją, z Rosją która bezpośrednio zagraża Polskę. Czas, abyśmy znowu powiedzieli sobie: jesteśmy sojusznikami Ukrainy w wojnie z Rosją, tu nie może być miejsca (...) na jakiekolwiek dwuznaczności. Polska będzie z Ukrainą, Polska będzie wspierała Ukrainę - zadeklarował Tusk.
Informacja jest aktualizowana
W nocy z 9 na 10 października – jak wynika z komunikatu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych – doszło do „bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron”.
Czytaj więcej
W nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej wykryto ponad 20, najpewniej 23 rosyjskie be...
„Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzję o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” – poinformowało Dowództwo Operacyjne.
Szczątki jednego z uszkodzonych dronów zostały już znalezione w miejscowości Czosnówka (powiat bialski) w województwie lubelskim.
Donald Tusk poinformował, że o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski został poinformowany sekretarz generalny NATO.
Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że nad polską strącone zostały prawdopodobnie trzy drony. Dowiedzieliśmy się też, że dronów nad Polską było co najmniej 20, a prawdopodobnie 23. Wiadomo, że w strącaniu dronów uczestniczyły holenderskie myśliwce F-35.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
- Wszyscy mamy poczucie szczególności tej chwili, dlatego pozwoliłem sobie pozwolić pana marszałka Sejmu o możliwość wygłoszenia tej informacji i stanowiska polskiego rządu, w związku z bezprecedensowym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i związanym z tym ryzykiem, ryzykiem także otwartego konfliktu – mówił Tusk.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Prezydent Karol Nawrocki wygłosił oświadczenie w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie d...
- Nie odnotowaliśmy żadnych ofiar, powoli otwieramy lotniska - powiedział premier Donald Tusk na nadzwyczajnym p...
57,7 proc. badanych w sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” sprzeciwia się flagowemu pomysłowi Karola Nawrockiego,...
W piątek Sejm ma wybrać nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Kandydatów wysunęli PiS i koalicja rządząca. Ch...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas