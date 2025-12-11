Terlecki był też osobą bezpośrednio zastępującą marszałka podczas nieobecności, czyli pierwszym zastępcą Marka Kuchcińskiego i Elżbiety Witek, zaś w porównaniu z innymi wicemarszałkami widać było ogromną dysproporcję w zakresie zadań. Dotyczyło to nawet wicemarszałków z PiS. Np. Małgorzacie Gosiewskiej marszałek Witek przyznała jedynie sprawy związane z realizacją decyzji prezydium Sejmu oraz nieobecnością posłów.

Po przegranych przez PiS wyborach i objęciu funkcji marszałka przez Szymona Hołownię podział zadań stał się bardziej egalitarny. Włodzimierzowi Czarzastemu z Lewicy przydzielono sprawy związane z pomocą socjalną oraz z wnioskami o wydanie paszportu dyplomatycznego, Dorocie Niedzieli z KO – z warunkami wykonywania mandatu poselskiego oraz z petycjami, Monice Wielichowskiej z KO – z realizacją decyzji prezydium Sejmu, nadzorem nad działalnością Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej oraz organizowaniem spotkań i wydarzeń dotyczących współpracy międzynarodowej, a Krzysztofowi Bosakowi z Konfederacji – z interpelacjami i zapytaniami poselskimi oraz z zatrudnieniem asystentów przewodniczących komisji sejmowych.

Wyznaczenie przez Szymona Hołownię na pierwszego zastępcę Piotra Zgorzelskiego tłumaczono dobrymi relacjami Polski 2050 i PSL

Piotr Zgorzelski z PSL nie dostał od Hołowni jakoś wyjątkowo szerszego zakresu obowiązków – powierzono mu sprawy związane z zagranicznymi podróżami posłów, przyjmowaniem delegacji zagranicznych i podejmowaniem decyzji związanych z nieobecnością na posiedzeniach Sejmu i komisji. Coś go jednak wyróżniało – to jego Szymon Hołownia wskazał jako pierwszego ze swoich zastępców, czyli osobę zastępującą podczas nieobecności marszałka.

W Sejmie najczęściej tłumaczono to dobrymi relacjami PSL i Polski 2050, wynikającymi ze współpracy w ramach Trzeciej Drogi. Obie partie startowały z jednej listy, a po wyborach co prawda utworzyły osobne kluby w Sejmie, ale za to jeden w Senacie.

Włodzimierz Czarzasty twierdzi, że nie chciał ingerować w podział obowiązków, który się dobrze sprawdził

Dziś obie partie łączy już ze sobą dużo mniej, bo projekt Trzeciej Drogi został oficjalnie zakończony. PSL z Nową Lewicą ma jeszcze płytsze relacje, a wręcz reprezentują one przeciwległe bieguny koalicji rządowej. Jednak jak ustaliła „Rzeczpospolita”, Piotr Zgorzelski znów jest pierwszym zastępcą marszałka. Tym razem Włodzimierza Czarzastego.