Włodzimierz Czarzasty wystartuje w wyborach na przewodniczącego Nowej Lewicy

- Zjazd Lewicy odbędzie się w niedzielę. Zapowiadaliśmy, że przed zjazdem osoby, które będą kształtowały kierownictwo spotkają się i wydyskutują taki wariant kadrowy, który zaproponują następnie delegatkom i delegatom na nasz zjazd. Mamy świadomość, jakie są czasy. Mamy świadomość, że wszelkie rozchwiania, wszelkie kłótnie, wszelkie dysputy, które zaostrzają klimat nie są dobre. Jesteśmy ekipą - i to chcę, żeby wybrzmiało – która wspiera ten rząd, jesteśmy częścią tego rządu i uważamy, że są takie czasy, gdzie w wielu sprawach jedność, rozsądek i taka wzajemna tolerancja wobec siebie jest najważniejsza – oświadczył Czarzasty.

Krzysztof Gawkowski ma być pierwszym wiceprzewodniczącym Nowej Lewicy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Tomasz Trela w kierownictwie partii

- Odbyliśmy taką rozmowę oraz po tej rozmowie skonsultowaliśmy to z szefami wszystkich województw w ramach naszej partii. Wynikiem tej rozmowy są następujące propozycje, które skierujemy do delegatów i delegatek naszego Kongresu z prośbą o akceptację - dodał lider Nowej Lewicy występując na konferencji obok wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, minister pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk oraz posła Tomasza Treli. Wszyscy troje byli wymieniani wśród kandydatów na przewodniczącego Lewicy.

- Zdecydowałem się, po tej dyskusji, w ramach ekipy – co podkreślam bardzo mocno – startować na przewodniczącego partii. Jednocześnie zwróciłem się z prośbą do swoich przyjaciół o wsparcie takiej koncepcji, aby zarówno pani ministra Dziemianowicz-Bąk, pan wicepremier Krzysztof Gawkowski, pan poseł Trela weszli do kierownictwa partii – dodał Czarzasty. - Ustaliliśmy, że będziemy prosili Kongres, aby pan wicepremier Gawkowski został pierwszym wiceprzewodniczącym w partii – poinformował Czarzasty.

- Jednym taka decyzja będzie się podobała, drugim taka decyzja nie będzie się podobała. My uważamy, że jest czas stabilności, że jest czas ekipy, nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, żeby walcząc o to, co jest dla nas najważniejsze programowo, żebyśmy się zastanawiali w gronie 10 osób, kto ma startować na przewodniczącego partii. Bo dla nas najważniejszy jest los formacji, los tego rządu, który współtworzymy i stabilność, która przez najbliższe dwa lata będzie Polsce bardzo potrzebna – podsumował marszałek Sejmu.