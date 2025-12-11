Włodzimierz Czarzasty wystartuje w wyborach na przewodniczącego Nowej Lewicy

Aktualizacja: 11.12.2025 14:05 Publikacja: 11.12.2025 13:38
Włodzimierz Czarzasty
Foto: PAP, Paweł Supernak
- Zjazd Lewicy odbędzie się w niedzielę. Zapowiadaliśmy, że przed zjazdem osoby, które będą kształtowały kierownictwo spotkają się i wydyskutują taki wariant kadrowy, który zaproponują następnie delegatkom i delegatom na nasz zjazd. Mamy świadomość, jakie są czasy. Mamy świadomość, że wszelkie rozchwiania, wszelkie kłótnie, wszelkie dysputy, które zaostrzają klimat nie są dobre. Jesteśmy ekipą - i to chcę, żeby wybrzmiało – która wspiera ten rząd, jesteśmy częścią tego rządu i uważamy, że są takie czasy, gdzie w wielu sprawach jedność, rozsądek i taka wzajemna tolerancja wobec siebie jest najważniejsza – oświadczył Czarzasty.
- Odbyliśmy taką rozmowę oraz po tej rozmowie skonsultowaliśmy to z szefami wszystkich województw w ramach naszej partii. Wynikiem tej rozmowy są następujące propozycje, które skierujemy do delegatów i delegatek naszego Kongresu z prośbą o akceptację - dodał lider Nowej Lewicy występując na konferencji obok wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, minister pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk oraz posła Tomasza Treli. Wszyscy troje byli wymieniani wśród kandydatów na przewodniczącego Lewicy.
- Zdecydowałem się, po tej dyskusji, w ramach ekipy – co podkreślam bardzo mocno – startować na przewodniczącego partii. Jednocześnie zwróciłem się z prośbą do swoich przyjaciół o wsparcie takiej koncepcji, aby zarówno pani ministra Dziemianowicz-Bąk, pan wicepremier Krzysztof Gawkowski, pan poseł Trela weszli do kierownictwa partii – dodał Czarzasty. - Ustaliliśmy, że będziemy prosili Kongres, aby pan wicepremier Gawkowski został pierwszym wiceprzewodniczącym w partii – poinformował Czarzasty.
- Jednym taka decyzja będzie się podobała, drugim taka decyzja nie będzie się podobała. My uważamy, że jest czas stabilności, że jest czas ekipy, nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, żeby walcząc o to, co jest dla nas najważniejsze programowo, żebyśmy się zastanawiali w gronie 10 osób, kto ma startować na przewodniczącego partii. Bo dla nas najważniejszy jest los formacji, los tego rządu, który współtworzymy i stabilność, która przez najbliższe dwa lata będzie Polsce bardzo potrzebna – podsumował marszałek Sejmu.
Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu
- Lewica budując dobre fundamenty w 2023 roku stworzyła rząd, który dzisiaj dobrze odmienia Polskę. Jesteśmy mocnym i bardzo konkretnym elementem koalicji, która rządzi dzisiaj Polską - mówił wicepremier Gawkowski.
- Przyszłość, te najbliższe dwa lata, a później wierzę, że kolejne rządy z udziałem Lewicy powinny być dla nas kompasem na przyszłość. Budowanie takiej lewicowej siły, która skupia się wobec jednego ważnego słowa: team, ekipa, drużyna i mi, i myślę, że nas wszystkim, towarzyszyło od początku. Dlatego zdecydowałem się wesprzeć Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu, w kandydowaniu na lidera partii, bo mam poczucie odpowiedzialności. Odpowiedzialności za przyszłość - Lewicy, ale i Lewicy w rządzie – dodał.
- Siłą ekipy lewicowej zawsze była różnorodność. Pierwiastek tego, że mówimy trochę innymi słowami, innym językiem, inne mamy narracje, ale na koniec liczyło się to, że przy tej współpracy wychodziło coś dobrego dla Polski (...). Wierzę, że to przywództwo Włodzimierza Czarzastego, które zostanie odnowione, nasza bliska współpraca (...) jest dobrym kierunkiem dla przyszłości i Polski, i Nowej Lewicy – podkreślił Gawkowski.
Wicepremier mówił też, że Lewica zgłasza „mocną deklarację, którą potwierdzi na Kongresie”. - W 2027 roku Lewica idzie po to, żebyśmy odnowili mandat rządzenia w Polsce. W tej, innej koalicji, ale dobrej dla Polski. Dzisiaj ten proces zaczynamy – podsumował.
Dziemianowicz-Bąk mówiła z kolei, że dwa lata jakie rząd ma za sobą to „dużo, jeśli spojrzeć na to, ile zrobiła Lewica w rządzie przez ostatnie dwa lata”. W tym kontekście wymieniła wprowadzenie renty wdowiej, babciowego, finansowania in vitro czy przyznanie podwyżek sferze budżetowej oraz wprowadzenie wolnej od pracy Wigilii.
- Dwa lata to także niewiele, jeśli spojrzeć na to, że tylko dwa lata dzielą nas od wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Wybory parlamentarne 2027 roku będą niezwykle istotne, kluczowe, dla przyszłości Polski, dla przyszłości Polski w UE – zaznaczyła.
- W poczuciu tej odpowiedzialności, w poczuciu tej świadomości jak niewiele czasu pozostało do tej kluczowej rozgrywki, do tej kluczowej batalii o Polskę, wiemy czego dziś potrzebujemy. Potrzebujemy dzisiaj współpracy, siły, skuteczności, jedności. Takiej siły, skuteczności i jedności potrzebuje dziś także Lewica – oświadczyła minister pracy.
Wybory przewodniczącego Lewicy odbędą się 14 grudnia.
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
