Sharenting ma się świetnie. Rzeczniczka praw dziecka publikuje alarmujący raport

Ponad 40 proc. rodziców nastolatków publikuje w sieci zdjęcia swoich dzieci, często robi to też szkoła - wynika z raportu przygotowanego przez rzeczniczkę praw dziecka. Badanie pokazuje, jak powszechne pozostaje zjawisko sharentingu.

Publikacja: 11.12.2025 14:07

Foto: Adobe Stock

Nadia Senkowska

– Wyniki prezentowane w raporcie są dosyć smutne. 43 proc. osób publikujących wizerunek dziecka w internecie to rodzice, a 30 proc. nastolatków w ogóle nie jest pytanych o to, czy ich zdjęcia mogą być tam zamieszczane – przyznała prof. Agnieszka Grzelak, zastępczyni prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, komentując rezultat badań zorganizowanych w związku z kampanią „Więcej szacunku dla młodego wizerunku”.

Raport rzeczniczki praw dziecka: nastolatki nie chcą zakazu wrzucania zdjęć do sieci, ale brak zgody traktują jako zagrożenie  

Eksperci biura rzeczniczki praw dziecka przeprowadzili je w sumie w 60 szkołach, na ponad 1600 osobach – między innymi na nastolatkach od 12 do 17 roku życia. Co pokazały? Przede wszystkim, że najchętniej publikującymi są same dzieci – 69 proc. z nich, częściej dziewczęta niż chłopcy. Dodatkowo – oprócz ich rodziców i znajomych – robią to też nauczyciele, o czym w badaniach przekonywał co czwarty nastolatek.

Większość młodych ludzi broni swojego prawa do swobodnego wrzucania do sieci zdjęć i filmików – ponad połowa kategorycznie sprzeciwiałaby się ewentualnemu zakazowi, choć 17 proc. by go chciało. Przekonanie, co do zachowania tej wolności, wzrasta jednak z wiekiem, a wśród 16- i 17-latków sięga już 80 proc. Nie chcieliby oni również, aby kategorycznie ograniczać w tym ich rodziców, choć równocześnie jako zagrożenie – podobne do hejtu i stalkingu – postrzegają już sam fakt publikowania materiałów bez ich zgody. 29 proc. – głównie dziewcząt – doświadczyło już zresztą z tego powodu złego samopoczucia.

Wiceminister edukacji: nadmierny sharenting jest głównym źródłem wykorzystywania wizerunku dziecka w tych przestrzeniach internetu, do których bardzo nie chcielibyśmy zaglądać 

Z raportu jasno też wynika, że bez zwiększenia świadomości dorosłych, zagrożenia nie znikną, a przepisy, których w Polsce mamy masę, nie pomogą. – Brakuje nam – również policji i służbom – instrumentów, które pozwalałyby skutecznie egzekwować istniejące już teraz regulacje – oceniła wiceminister edukacji narodowej Paulina Piechna-Więckiewicz. – Nadmierny sharenting jest głównym źródłem wykorzystywania wizerunku dziecka w tych przestrzeniach internetu, do których bardzo nie chcielibyśmy zaglądać – przyznała.

A wizerunek – jak podkreślali eksperci – można monetyzować i wykorzystywać jako barter dla pozornie tylko bezpłatnych usług. Wciąż zdarzają się jednak sytuacje, w których blankietowe zgody początkiem roku zbierane są od rodziców w różnych instytucjach, w których uczą i rozwijają się ich dzieci – bez wiedzy na temat kontekstu, w jakim się ukażą, bez świadomości, jakie wydarzenia zostaną uwiecznione. I choć w kwestii RODO wszystko się zgadza, we Włoszech niedawno doszło już do sytuacji, w której organ ochrony danych osobowych zakazał publikacji zdjęć dzieci w żłobkach, jeśli te jedzą na nich lub śpią; uznał bowiem, że przedstawia się je w sytuacjach zbyt osobistych, więc zgoda opiekunów nie wystarczy. W takich przypadkach liczy się najlepiej pojęty interes dziecka.

