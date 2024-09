"Sociale" nie dla 12-latków i praca nie dla dzieci. Będą zmiany w prawie?

„Stanowisko influencer” i samowolka cyfrowych gigantów

Restrykcje, jakich przestrzegać muszą ci zatrudniający dzieci poniżej 16. roku życia w „realnym” świecie, mogą być jednak trudne do wyegzekwowania w „socialach”. Takie wnioski można wyciągnąć z lektury skierowanej do komisji odpowiedzi głównego inspektora pracy. Jak wynika z pisma Marcina Staneckiego, kodeks pracy chroni małoletnich, którzy zarabiają m.in. w branżach reklamowych – aby ich zatrudnić, potrzeba m.in. zezwolenia inspektora pracy. Jednak rozszerzenie tego obowiązku na sytuacje, w których dziecko pojawia się w filmikach na TikToku czy YouTubie wymagałoby interwencji ustawodawcy. Według przedstawionych w odpowiedzi danych z sierpnia ubiegłego roku, do inspektorów wpłynęły trzy wnioski o wydanie zezwolenia, z których wynikało, że dziecko będzie pracowało „na stanowisku influencer”.

Jednym z najbardziej konkretnych rozwiązań zaproponowanych podczas komisji – choć nieodnoszących się bezpośrednio do tematu spotkania – była deklaracja wiceministra cyfryzacji Michała Gramatyki, który zapowiedział powstanie ustawy ograniczającej dostęp najmłodszych do pornografii. Przypomniał, że dzisiaj średni wiek pierwszego zetknięcia z nią to 11 lat, czyli w przypadku części dzieci – jest on jeszcze niższy. – Pracujemy nad tym, aby pokazać założenia ustawy, która po stronie dostawców treści pornograficznych wprowadzi odpowiedzialność za to, żeby treści dla dorosłych trafiały do dorosłych – wyjaśnił i przypomniał, że takie zasady obowiązują już w Wielkiej Brytanii.

Jak ocenił zaś dr Konrad Ciesiołkiewicz, dr nauk społecznych związany z Uczelnią Korczaka, nowo wybrany członek państwowej komisji ds. przeciwdziałania pedofilii, problem z platformami polega na tym, że nie chronią one dzieci starszych niż 13-letnie, bo algorytmy klasyfikują je jako użytkowników dorosłych. I przypomniał, że te młodsze teoretycznie w ogóle nie powinny prowadzić własnych kont. Przywołując obowiązujące już przepisy – odsyłające do RODO, konstytucji czy prawa autorskiego – ekspert podkreślił, że dziś nie przestrzegamy nawet ułomnego prawa, bo „mentalnie przyzwyczailiśmy się do zupełnie innych zachowań”. Jego zdaniem punktem wyjścia do kreowania polityk publicznych – nie tylko tworzenia ustaw, ale też wprowadzania standardów – mogłoby stać się pojęcie troll parentingu (rozpowszechnianie treści kompromitujących lub upokarzających dziecko).