Dzierżawy bez ingerencji w cenę

Dzisiaj sformalizowane są jedynie dzierżawy ziemi z zasobów Skarbu Państwa. Natomiast między rolnikami indywidualnymi ziemia jest udostępniana często w sposób nieformalny, co prowadzi też do wielu niejasności lub nawet konfliktów. Jest też ryzyko nagłego zakończenia dzierżawy, bez zwrotu poniesionych kosztów. Resort nie chce ingerować w wysokość ceny za dzierżawę.

– W tym projekcie chcemy zabezpieczyć interesy obu stron, właściciela i dzierżawcy. Nie chcemy tego przeregulować, ale nieformalne dzierżawy są dużym problemem tych regionów, gdzie występuje głód ziemi, bo tam wydzierżawiający często nie chce podpisać umowy albo potrafi skończyć współpracę z dnia na dzień, gdy ma lepszą ofertę i nie patrzy na to, że dzierżawca poniósł koszty związane z zabiegami agrotechnicznymi czy stosowaniem nawozów – wskazywał minister Krajewski. Dlatego spisane mają być warunki, kiedy ma nastąpić wydanie ziemi, a także kwestia ceny czy zwrot kosztów.

Kiedy wejdzie w życie ta ustawa? Urzędnicy zbierają obecnie uwagi z uzgodnień międzyresortowych, wtedy projekt trafi na Stały Komitet Rady Ministrów, na posiedzenie rządu i finalnie do Sejmu. Minister zapowiada, że będzie rozmawiał z Rządowym Centrum Legislacyjnym, by te projekty szybko procedować.

„Dwufilarowość jest ważna”

Zapytany o niedawne protesty polskich rolników w Brukseli, przeciwko włączeniu Wspólnej Polityki Rolnej do jednolitego budżetu UE, co mogłoby prowadzić do zmniejszenia dopłat – minister odparł, że „stoi na stanowisku, że ta dwufilarowość jest ważna”. – Na pewno jest łatwiej, gdy te pieniądze są wydzielone i budżet ma trafić tylko do rolników czy obszarów wiejskich – przyznał minister. - Z jednej strony dzięki dwufilarowości mieliśmy zabezpieczone pieniądze na płatności bezpośrednie, a z drugiej – na wszystkie działania inwestycyjne, interwencje, klimatyczno-środowiskowe – wyjaśniał. Przypomniał przy tym, że wiele działań jest finansowanych z budżetu dla obszarów wiejskich, ze środków KPO czy wcześniej PROW, na przykład na retencję, jednak zauważa oczekiwania innych ministrów, że wszystkie działania na wsiach zostaną sfinansowane z funduszy na rozwój rolnictwa, gdy jego zdaniem działania z zakresu cyfryzacji powinny być finansowane z budżetu cyfryzacji, ochrona gatunków chronionych powinna być finansowana z budżetu ministra klimatu.

Na spotkaniu z dziennikarzami poruszono także tematy zabezpieczenia ziemi dla polskich rolników, zachowania Ośrodków Produkcji Rolnej, a także nowelizacji ustawy o ochronie funkcji produkcyjnej wsi, by uniknąć kolejnych mandatów dla rolników za prowadzenie na wsi produkcji rolnej. – Zdajemy sobie sprawę, że ta ustawa nie ureguluje wszystkiego, ale jeśli ktoś wybudował dom przy dużej chlewni czy oborze, nie może oczekiwać, że ta produkcja zostanie niedługo zamknięta – mówił Krajewski. Obecnie rosnącym problemem jest wymiana mieszkańców wsi, gdzie sprowadzają się nowi mieszkańcy, którym przeszkadzają zapachy i hałasy z gospodarstw rolnych.