Od września trwały konsultacje z biznesem, zwłaszcza producentami żywności i wszystkich innych producentów towarów wykorzystujących opakowania, w pracach nad nową ustawą o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Wreszcie w środę, 13 sierpnia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamieściło projekt na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Uwagi do projektu można zgłaszać przez najbliższe trzy tygodnie.

Reklama Reklama

To ważna ustawa, bo zdecyduje o przyszłości opakowań i odpadów opakowaniowych, które krążą w polskiej gospodarce, trafiają na wysypiska, do spalania lub przetwarzania i recyklingu. Zarysy projektu, które opisywaliśmy w styczniu, delikatnie mówiąc nie budziły entuzjazmu producentów. O oczekiwaniach biznesu rozmawiali także przedsiębiorcy podczas licznych debat w redakcji "Rzeczpospolitej". Ustawa znalazła się na liście prac rządu już w czerwcu, ale na RCL trafiła dopiero w połowie września.

Jak czytamy w projekcie, celem ustawy jest dostosowanie polskich przepisów do europejskich, zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 z 19 grudnia 2024 r. i dostosowanie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zwanego dalej „ROP”, określonego obecnie w przepisach ustawy z 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi do wymagań art. 8 i 8a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 2008 r. w sprawie odpadów. Projekt ustawy nadzoruje wiceminister klimatu Anita Sowińska, odpowiedzialna również za system kaucyjny.

Zanieczyszczający (wreszcie) zapłaci

Wspomniane rozporządzenie nr 2025/40 ustanawia wymogi dotyczące całego cyklu życia opakowań, wprowadza wymogi dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w uproszczeniu – wprowadza regulacje, które mają zapobiegać powstawaniu odpadów opakowaniowych, przez to, że opakowania będą mniejsze, że nie będą powstawały zbędne opakowania, jak np. pasty do zębów zapakowane w woreczek foliowy, potem karton, a na koniec folia, że opakowania trafiające na rynek będą się nadawały do ponownego użycia, wyznacza także wymogi zbierania i przetwarzania odpadów opakowaniowych, chodzi tu m.in. o coraz ważniejszy – recykling.