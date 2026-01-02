Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Jerzy Haszczyński: Komu kibicować w Afryce? Odpadają pupile Putina

Na żywo widziałem ledwie kilka meczów piłkarskich. Za Gierka pojedynek dwóch Gwardii, teraz Gabonu i Mozambiku.

Publikacja: 02.01.2026 14:40

Jerzy Haszczyński: Komu kibicować w Afryce? Odpadają pupile Putina

Foto: REUTERS/Abdelhak Balhaki

Jerzy Haszczyński

Komu Polak kibicuje w Afryce? – spytał Marokańczyk sprawdzający kod QR mojego biletu przed stadionem w Agadirze. I to jest trudne pytanie, może zahaczać o drażliwe kwestie – część drużyn, które występują w odbywającym się w Maroku Pucharze Narodów Afryki, to czarnoskórzy Afrykanie, część to zazwyczaj jaśniejsi Arabowie. Grają kraje muzułmańskie i w większości zamieszkiwane przez chrześcijan.

W ostatnią niedzielę 2025 r. Gabon grał z Mozambikiem. To faza grupowa Pucharu. Stadion w Agadirze, gdzie do tego doszło, ma – z zewnątrz – brutalistyczny urok, a w nazwie słowo „Wielki”, co brutalnie podkreślało pustki na trybunach. Pustki zadziwiające, bo w innych meczach Pucharu, które wieczorami oglądam na ekranie telewizora w osiedlowej kawiarni z Marokańczykami, zazwyczaj jest komplet. W mojej osiedlowej kawiarni Marokańczycy raczej nie kibicują innym Arabom, w meczu Nigeria–Tunezja wybuchami radości reagowali na bramki strzelane przez Nigeryjczyków, wspierali też RPA walczącą z Egiptem. A co z Polakiem? Czy Polak ma z zasady kibicować chrześcijanom z subsaharyjskiej Afryki, a nie muzułmanom z arabskiej Afryki Północnej? Mnie, przyznam, radość sprawiło zwycięstwo Egiptu nad RPA, a to odwrotność tej zasady. Poza kunsztem piłkarskim zadecydowała polityka: RPA jest ostentacyjnie bliska Rosji, bryluje z nią i Chinami w antyzachodniej grupie BRICS. Choć i Egipt nie jest antyrosyjski, ale na Globalnym Południu zwykła nieantyrosyjskość to i tak nie jest złe rozwiązanie na tle ostentacyjnej prorosyjskości. Jedno jest jasne – w Afryce odpada kibicowanie takim pupilom Putina jak Burkina Faso czy Mali.

RP.PL z NYT — Pierwszy wybór w nowym roku

Roczna subskrypcja RP.PL z dostępem do The New York Times!

Kliknij i sprawdź warunki!

Korzyści:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Echo wydarzeń”, Jacek Podsiadło, wyd. a5
Plus Minus
„Echo wydarzeń”: Spojrzenie w przeszłość
„Podpalacz”, Eryk Nowak, Michał Fiedrich, Przemysław Berestko, wyd. Muduko
Plus Minus
„Podpalacz”: Warszawa w ogniu
„Polska Rzeczpospolita Leśna, czyli jak Lasy Państwowe stały się z państwem w państwie”, Marek Józef
Plus Minus
„Polska Rzeczpospolita Leśna , czyli jak Lasy Państwowe stały się z państwem w państwie”: Leśny problem
„Święta Barbora”, scen. Marek Šindelka i Vojtěch Mašek, rys. Marek Pokorný, wyd. Centrala
Plus Minus
„Święta Barbora”: Zło bez klucza
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Gość „Plusa Minusa” poleca. Adam Przechrzta: Konieczny kontakt z mistrzami słowa
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Adam Przechrzta: Konieczny kontakt z mistrzami słowa
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama