Serhij Żadan: Kraje Europy Środkowej mogą być kolejnymi celami Rosji

Zarówno klasyczna, jak i współczesna rosyjska kultura są narzędziem agresji. A ukraińska kultura stanowi nasze oparcie, zawdzięczamy jej naszą zdolność do obrony. Słowem, poezją nie zatrzymamy czołgu, ale możemy sprawić, że człowiek weźmie broń do ręki i zatrzyma ten czołg - mówi Serhij Żadan, ukraiński pisarz i aktywista.

Publikacja: 20.02.2026 07:15

Serhij Żadan w 2025 r. otrzymał Nagrodę „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia „za budowanie mostów między kulturą ukraińską i polską, pokazywanie, jak one łączą oba nasze narody, a także za osobistą odwagę – wstąpienie do służby wojskowej, dzięki czemu czynem broni przed rosyjską inwazją Ukrainę, a przez to i Polskę”

Foto: cezary piwowarski

Mikołaj Kwiatkowski

Mieszka pan w Charkowie, czym jest dla pana to miasto?

Charków to moje miasto, przeżyłem w nim całe dorosłe życie. Wybór miasta do życia porównałbym do kupna i wyboru butów: każdy ma swój rozmiar, ale jak wchodzę do sklepu, nie wiem jeszcze który model danej marki będzie idealnie pasował. Gdy jednak znajdę ten odpowiedni, oznacza to, że wszystkie wymagania zostały spełnione. Tak samo czuję się z Charkowem. To idealne miejsce. Określiłbym swoje uczucia do niego jako stan harmonii. Charków jest dla mnie niezwykle ważny. Podoba mi się landszaftowo. Cenię jego architekturę i mentalność mieszkańców.

e-Wydanie
