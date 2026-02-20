Serhij Żadan: Kraje Europy Środkowej mogą być kolejnymi celami Rosji

Mieszka pan w Charkowie, czym jest dla pana to miasto?

Charków to moje miasto, przeżyłem w nim całe dorosłe życie. Wybór miasta do życia porównałbym do kupna i wyboru butów: każdy ma swój rozmiar, ale jak wchodzę do sklepu, nie wiem jeszcze który model danej marki będzie idealnie pasował. Gdy jednak znajdę ten odpowiedni, oznacza to, że wszystkie wymagania zostały spełnione. Tak samo czuję się z Charkowem. To idealne miejsce. Określiłbym swoje uczucia do niego jako stan harmonii. Charków jest dla mnie niezwykle ważny. Podoba mi się landszaftowo. Cenię jego architekturę i mentalność mieszkańców.