Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

„Wystarcza tylko na jedzenie i ubranie”. Blisko 60 mln Rosjan na skraju ubóstwa

Bieda zapukała do drzwi blisko 40 proc. obywateli Rosji. Wbrew doniesieniom państwowego urzędu statystycznego o gwałtownym spadku ubóstwa, dziesiątki milionów Rosjanek i Rosjan stać jedynie na podstawowe produkty żywnościowe.

Publikacja: 27.12.2025 13:14

Bieda zapukała do drzwi blisko 40 proc. obywateli Rosji

Bieda zapukała do drzwi blisko 40 proc. obywateli Rosji

Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

Iwona Trusewicz

„Nasza sytuacja, w której ludzie nie mają wystarczająco dużo pieniędzy na jedzenie, osiągnęła poziom społeczno‑terytorialny. (…) 30–40 proc. żyje bardzo blisko granicy ubóstwa. Wystarcza im tylko na jedzenie i ubranie, a to jest bardzo złe”.

Emeryci zbierają drewno na opał w pobliżu swojego domu w małym miasteczku Moszenskoj w obwodzie nowg

Emeryci zbierają drewno na opał w pobliżu swojego domu w małym miasteczku Moszenskoj w obwodzie nowgorodzkim w Rosji

Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg

Granica ubóstwa w Rosji to 500 zł

Kto tak powiedział? Dmitrij Biełousow, brat ministra obrony Andrieja Biełousowa i szef kremlowskiego Centrum Analiz Makroekonomicznych i Prognoz Krótkoterminowych, na spotkaniu Klubu Stołypina w Moskwie. Według szacunków Biełousowa liczba zagrożonych ubóstwem Rosjan wynosi 40–60 milionów osób.

Czytaj więcej

Wzrost gospodarczy w Rosji praktycznie zatrzymał się w listopadzie
Gospodarka
Gospodarka Rosji „wyzerowała”. Wojna już nie wystarcza

Tymczasem według Rosstatu (odpowiednik polskiego GUS) od stycznia do września 2025 r. 7,2 proc. obywateli Federacji, czyli 10,5 miliona osób, zostało uznanych za żyjących w biedzie. Ich dochody były poniżej „granicy ubóstwa”, którą Kreml ustalił na 16 980 rubli miesięcznie, co odpowiada dziś 500 zł. Jak można za tyle przeżyć miesiąc – nikt z rosyjskiego reżimu nawet nie próbuje wyjaśniać. Według oficjalnych statystyk obywatele Rosji średnio miesięcznie żyją w tym roku za 73 038 rubli (3334 zł).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Bieda znikła z Rosji? Kreatywna statystyka na potrzeby Kremla
Gospodarka
Bieda znikła z Rosji? Kreatywna statystyka na potrzeby Kremla

Średnie wynagrodzenie wynosiło 96 182 ruble (4390 zł) – pisze gazeta RBK. Jak podkreśla, zdecydowana większość Rosjan jednak nie widzi takich pieniędzy w swoich kieszeniach. Według Rosstatu 58 proc. Rosjan ma dochody poniżej 60 tys. rubli (2053 zł) miesięcznie, 43,1 proc. poniżej 45 tys. rubli, co piąty poniżej 27 000 rubli (1232 zł). Natomiast co dziesiąty obywatel musi wyżyć za poniżej 19 000 rubli, czyli 867 zł.

Największy od 20 lat pesymizm rosyjskich konsumentów

Nic dziwnego, że jedna trzecia Rosjan narzeka, że nie ma wystarczająco dużo pieniędzy na jedzenie – wynika z sondażu Gallupa. Chociaż odsetek ten jest niższy niż w czasie kryzysu pandemicznego (kiedy ponad 40 proc. odpowiedziało w ten sposób), to jednak znacznie przewyższa poziomy obserwowane przed zajęciem ukraińskiego Krymu i początkiem sankcji Zachodu – 17 proc. w 2013 r.

Czytaj więcej

„Cud” w Rosji: maleje przepaść między bogatymi a biednymi
Gospodarka
„Cud” w Rosji: maleje przepaść między bogatymi a biednymi

Socjologowie Gallupa zauważyli też nowe zjawisko społeczne – coraz więcej Rosjan zgłasza pogarszającą się sytuację gospodarczą w swoich regionach. W 2025 r. w ten sposób odpowiedziało 39 proc. respondentów, w porównaniu do 33 proc. rok wcześniej, 34 proc. w 2023 r. i 29 proc. w 2022 r.

Pesymizm co do sytuacji gospodarki osiągnął rekordowy poziom w 20‑letnich badaniach. Gorzej Rosjanie ocenili sytuację w swojej gospodarce jedynie w czasie światowego kryzysu finansowego w 2009 r. (40 proc.) i w latach pandemii COVID‑19 (45–50 proc.). Teraz kryzys jest widoczny na każdym kroku. Wojna rozpętana przez Putina skutkuje zagarnięciem przez Kreml pieniędzy regionów, za czym idzie wstrzymanie inwestycji oraz zmniejszenie lub w ogóle likwidacja pomocy socjalnej i programów społecznych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Praca Płace Gospodarka Rosjanie bieda
Wzrost gospodarczy w Rosji praktycznie zatrzymał się w listopadzie
Gospodarka
Gospodarka Rosji „wyzerowała”. Wojna już nie wystarcza
Moda na przystrajanie choinek dosyć szybko rozprzestrzeniała się po Europie w pierwszej połowie XIX
Gospodarka
Choinka świąteczna, czyli nieoczywista tradycja
prof. Eric Maskin
Gospodarka
Eric Maskin, noblista: Polski wzrost tylko w realiach demokracji
Projekt nowej Polityki zakupowej Polski na lata 2026-2029 zakłada najwyższe standardy bezpieczeństwa
Gospodarka
Nowy projekt państwa „przeszedł bez echa". Może przynieść miliardy polskim firmom
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Banku Rosji prezent pod choinkę. Ale jest i rózga
Gospodarka
Banku Rosji prezent pod choinkę. Ale jest i rózga
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama