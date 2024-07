Ponad jednej trzeciej Rosjan pensja starcza tylko na podstawowe wydatki

W 2023 roku badanie platformy rekrutacyjnej hh.ru wykazało, że w ciągu ostatnich dwóch lat - kiedy Kreml prowadzi wojnę na Ukrainie, odsetek Rosjan, którzy nie otrzymują wynagrodzenia wystarczającego na zaspokojenie podstawowych potrzeb, wzrósł z 20 proc. do 45 proc. Kolejne 36 proc. respondentów stwierdziło, że ich pensje ledwo pokrywają podstawowe potrzeby. Tylko jedna piąta jest zadowolona ze swoich dochodów.

Jak wynika z badania firmy HSE, w 2022 roku co szósty mieszkaniec Rosji (17 proc.) doświadczył braku pieniędzy. Przy czym 4 procentom nie starczało nawet na jedzenie, kolejne 13 proc. mogło kupić żywność, ale nie ubrania i buty. Najtrudniejsza sytuacja była wśród emerytów i rencistów: 27 proc. respondentów powyżej 60. roku życia przyznało, że nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na podstawowe potrzeby — jedzenie, czy ubranie.

Jak żyć za 700 zł miesięcznie?

Według oficjalnych statystyk obywatele Rosji żyją średnio za 51 839 rubli miesięcznie (stan na I kwartał 2024 r.), a w ciągu roku ich dochody wzrosły o 14,2 proc. nominalnie i o 5,9 proc. realnie, czyli biorąc pod uwagę inflację. Pracujący Rosjanie zarabiali w marcu średnio 87 840 rubli (4081 zł) miesięcznie, czyli o 21,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jednak zdecydowana większość rosyjskiego społeczeństwa takich pieniędzy nie widzi. Niewiele ponad 10 proc. Rosjan ma dochody na poziomie 100 tys. rubli (4646 zł) miesięcznie, podczas gdy prawie trzy czwarte (71,5 proc.) utrzymuje się za mniej niż 60 tys. rubli miesięcznie (2788 zł).



Prawie połowa ludności (44,8 proc.) ma dochody jeszcze niższe — do 45 tys. rubli (2091 zł) miesięcznie, prawie jedna trzecia (30,6 proc.) - do 27 tys. rubli (1254 zł) miesięcznie, a prawie co dziesiąty (9,6 proc.) znajduje się poniżej oficjalnej „granicy ubóstwa”. To 14 milionów osób, których dochód nie przekracza 15 096 rubli miesięcznie, czyli równowartości 700 zł. Pomimo tych oficjalnych liczb Putin twierdzi, że większość Rosjan zarabia 200 tysięcy rubli miesięcznie i żyje im się coraz lepiej.