Według informacji przedstawionej przez eksperta IMGW, w środę przed południem stan ostrzegawczy był przekroczony w 5 punktach pomiarowych na rzekach, ale są to niewielkie rzeki i potoki – to obszary Dunajca, Białki, Białego Dunajca (podtatrzańskie), w Beskidzie Niskim i w miejscowości Słowik w Świętokrzyskiem. To stany ostrzegawcze, a dopiero po przekroczeniu stanu alarmowego można mówić o powodzi, czyli wyjściu rzeki z koryta i zalewaniu pól i zabudowań.

Sytuacja może się zmienić, bo mocno pada i będzie padało co najmniej do czwartku. – Aktualnie strefa opadowa ma 300 km, rozciąga się łukiem przez cały obszar Polski, od Białegostoku przez Warszawę po Łódź występują dość intensywne opady. Strefa opadowa zakręca potem na południe, od Opola po Gorlice i tam też są silne deszcze związane z frontem – mówił Jurczak. Intensywnie popada w całej wschodniej Polsce, przy wschodniej granicy możliwe są też burze.

Zbiornik Kozielno ma dziś 8 mln m sześc. rezerwy, przy czym dla tego obszaru są wymagane 3,4 mln m sześc. Otmuchów ma 83 mln, a wymagane to 70 mln. Nysa ma 74,5 mln, a wymagane to 56 mln. – Dzięki długiej suszy, zbiorniki retencyjne są puste i Polska nadal ma ogromną rezerwę retencyjną. Aktualnie mamy rezerwy 1,2 mld m sześc., natomiast wymagane jest ok. 760 mln m sześc. – mówił Krzysztof Chęć, dyrektor Wód Polskich.

We wszystkich 52 zbiornikach retencyjnych rezerwa jest powyżej 100 proc. (rezerwa powodziowa to pojemność zbiornika wskazana w instrukcjach gospodarowania wodą, która mówi, jaka kubatura może być zmagazynowana w danych zbiornikach). Do tej rezerwy dochodzą jeszcze zbiorniki suche, które mają 270 mln m sześc. rezerwy. Wody Polskie uruchomiły codzienny serwis informowania o stanie zbiorników przeciwpowodziowych.

Dlaczego Wody Polskie zmieniły prezesa w czasie zagrożenia powodzią?

Kontrowersje wywołała zmiana prezesa Wód Polskich. 8 lipca został nim dotychczasowy członek zarządu Mateusz Balcerowicz. Przewodniczący komisji dopytywał o powody tej zmiany. – Czy pan minister zna motywy zdymisjonowania prezes Joanny Kopczyńskiej w trakcie sytuacji niebezpiecznej, gdy służby muszą być postawione na nogi? – pytał Kacper Płażyński z PiS.

Wiceminister Arkadiusz Marchewka odparł, że minister Dariusz Klimczak argumentował tę decyzję, wskazując na rozbieżności co do funkcjonowania Wód Polskich, ale ciągłość działania instytucji jest zachowana, bo prezesem został dotychczasowy wiceprezes, służby są w gotowości, a działania Wód Polskich są realizowane.