Chiny na czele światowej robotyzacji. Najnowsze dane

138 miliardów dolarów na rozwój robotyzacji i AI

Wprawdzie pod względem tzw. gęstości robotów, czyli ich liczby na 10 tys. pracowników Chiny (470) pozostawały w tyle za Koreą Południową (ponad 1000) i Singapurem (770), ale Chińczycy mogą wkrótce nadrobić ten dystans. A to za sprawą wspieranego przez państwo nowego funduszu venture capital, który ma być nastawiony na rozwój robotyzacji i automatyzacji wspieranej przez AI. Budżet funduszu przewidzianego na 20 lat, a zasilanego przez firmy i lokalne władze, ma sięgnąć biliona juanów, czyli ok. 138 mld dol. Wiadomo, że spora część tych środków będzie przeznaczona na rozwój podobnych do ludzi robotów humanoidalnych, co jest teraz silnym trendem w robotyce. M.in. za sprawą Chińczyków, którzy mają coraz większy udział w rozwoju nowych trendów technologicznych.

To oni rozpropagowali ideę tzw. dark factories, czyli niemal w pełni zautomatyzowanych „ciemnych” fabryk – działających bez niepotrzebnego robotom oświetlenia i bez pozostałych kosztów pracowniczych. Dark factories, w których Chińczycy produkują coraz większą część elektroniki, w tym zwłaszcza smartfonów, mają być też podstawą rozwoju chińskiej e-motoryzacji. Chętnie podawanym przykładem jest tu flagowa fabryka marki Zeekr należącej do koncernu Geely, w której ponad 800 robotów wytwarza dziennie ponad 800 aut. (Ludzie zajmują się nadzorem i utrzymaniem maszyn).

W 2024 roku udział Chin w łącznej liczbie nowych instalacji robotów na świecie zwiększył się do ponad 55 proc. z 51 proc. w 2023 r.

Chińczycy już dawno przestali też bazować na imporcie nowoczesnych urządzeń i sami rozwijają produkcję robotów. Według ostatnich danych chińskiego urzędu statystycznego, w pierwszym półroczu 2024 r. produkcja robotów wzrosła w Chinach do prawie 370 tys., czyli o ponad jedną trzecią w ujęciu rocznym.

Europa zostaje w tyle?

Robotyzacja i automatyzacja przemysłu to dzisiaj tylko część chińskiej rewolucji w robotyce, która (również na świecie) celuje teraz w kolejne sektory, stawiając m.in. na rozwój humanoidalnych robotów. To one mają w przyszłości pomóc wyrównać niedobór niewykwalifikowanych pracowników fizycznych, zastępując ich m.in. w logistyce (np. w magazynach), na budowach, a także w rolnictwie. (według tegorocznych prezentacji IFR, logistyka i budownictwo są wśród najbardziej przyszłościowych branż dla branży robotyki).

Jak podkreślają eksperci IFR, w przyszłości coraz częściej roboty będą zastępować ludzi, zwłaszcza przy ciężkich pracach w niebezpiecznych warunkach. Są jednocześnie szansą na powrót produkcji przemysłowej do rozwiniętych państw m.in. w szybko starzejącej się Europie, gdzie wstępne statystyki IFR za 2024 r. pokazują jednak ponad 6 proc. spowolnienie robotyzacji.