Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Departament Efektywności Rządowej (DOGE) został rozwiązany przed końcem kadencji administracji Trumpa?

Jakie były główne działania i cele projektu cięcia kosztów rządowych przez DOGE?

Jaki los spotkał byłych pracowników DOGE po jego likwidacji?

„To już nie istnieje” – powiedział Reuterowi na początku miesiąca Scott Kupor, dyrektor Urzędu Zarządzania Personelem (Office of Personnel Management), zapytany o status DOGE. Dodał, że nie jest on już „scentralizowaną jednostką”, co stanowi pierwsze publiczne potwierdzenie ze strony administracji Trumpa zakończenia działalności DOGE.

DOGE zaczęło działalność z rozmachem

Agencja powstała w styczniu 2025 r. i w pierwszych miesiącach drugiej kadencji Trumpa prowadziła spektakularne działania w całym Waszyngtonie, aby szybko odchudzić federalne agencje, obciąć ich budżety lub przekierować ich zadania na inne, ważniejsze dla prezydenta cele.

Co najmniej dwóch prominentnych pracowników DOGE jest obecnie zaangażowanych w prace Krajowego Studia Projektowego (National Design Studio), nowego organu utworzonego na mocy rozporządzenia wykonawczego podpisanego przez Trumpa w sierpniu. Organem tym kieruje Joe Gebbia, współzałożyciel Airbnb, któremu Trump polecił „upiększyć” rządowe strony internetowe.