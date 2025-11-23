Aktualizacja: 23.11.2025 15:19 Publikacja: 23.11.2025 14:03
Elon Musk i następ tronu i premier Arabii Saudyjskiej, Mohammed bin Salman, podczas przemówienia Donalda Trumpa na amerykańsko-saudyjskim forum inwestycyjnym w Kennedy Center
Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
„To już nie istnieje” – powiedział Reuterowi na początku miesiąca Scott Kupor, dyrektor Urzędu Zarządzania Personelem (Office of Personnel Management), zapytany o status DOGE. Dodał, że nie jest on już „scentralizowaną jednostką”, co stanowi pierwsze publiczne potwierdzenie ze strony administracji Trumpa zakończenia działalności DOGE.
Agencja powstała w styczniu 2025 r. i w pierwszych miesiącach drugiej kadencji Trumpa prowadziła spektakularne działania w całym Waszyngtonie, aby szybko odchudzić federalne agencje, obciąć ich budżety lub przekierować ich zadania na inne, ważniejsze dla prezydenta cele.
Czytaj więcej
Najpierw zbudował startup, który uczynił go miliarderem, teraz pracuje dla Donalda Trumpa jako „n...
Co najmniej dwóch prominentnych pracowników DOGE jest obecnie zaangażowanych w prace Krajowego Studia Projektowego (National Design Studio), nowego organu utworzonego na mocy rozporządzenia wykonawczego podpisanego przez Trumpa w sierpniu. Organem tym kieruje Joe Gebbia, współzałożyciel Airbnb, któremu Trump polecił „upiększyć” rządowe strony internetowe.
Likwidacja DOGE mocno kontrastuje z ogólnokrajową, wielomiesięczną kampanią promującą tę jednostkę. Donald Trump, jego doradcy i członkowie gabinetu regularnie publikowali o niej w mediach społecznościowych. Musk, który początkowo kierował DOGE, często chwalił się jej pracami na platformie X, a raz nawet wystąpił z piłą łańcuchową, aby zareklamować swoje działania na rzecz ograniczenia rządowych etatów.
Elon Musk trzyma piłę łańcuchową podarowaną mu przez Javiera Milei, prezydenta Argentyny, podczas konferencji CPAC w National Harbor w stanie Maryland
Foto: Jason C. Andrew/Bloomberg
DOGE twierdził, że ograniczył wydatki o dziesiątki miliardów dol., lecz niezależni eksperci finansowi nie byli w stanie tego zweryfikować, ponieważ jednostka nie przedstawiała szczegółowych publicznych rozliczeń.
Czytaj więcej
Departament Wydajności Rządowej miał przynieść podatnikom biliony dolarów oszczędności. Jak na ra...
Urzędnicy administracji Trumpa nie ogłosili otwarcie, że DOGE już nie istnieje – nawet po publicznym konflikcie między Muskiem a Trumpem w maju. Musk od tego czasu opuścił Waszyngton.
Trump i jego zespół sygnalizowali jednak koniec jednostki już latem, mimo że prezydent podpisał wcześniej rozporządzenie nakazujące, aby DOGE działał do lipca 2026 r. Jednak w wypowiedziach dla mediów Trump często mówi o DOGE w czasie przeszłym.
Zakończyła się również ogólnokrajowa blokada zatrudnienia – jeden z kluczowych elementów DOGE.
Pracownicy DOGE objęli inne funkcje w administracji – informuje agencja Reutera. Najbardziej widoczny jest Gebbia, któremu Trump powierzył poprawę „wizualnej prezentacji” rządowych stron internetowych.
Czytaj więcej
„Żałuję niektórych moich wpisów o prezydencie Donaldzie Trumpie z ubiegłego tygodnia. Posuwały si...
Jego studio projektowe uruchomiło dotąd strony do rekrutacji funkcjonariuszy patrolujących Waszyngton oraz promujące program obniżek cen leków prezydenta.
Zachary Terrell, członek zespołu DOGE, który w pierwszych dniach drugiej kadencji Trumpa uzyskał dostęp do rządowych systemów zdrowotnych, jest obecnie dyrektorem ds. technologii w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej. Rachel Riley, mająca taki sam dostęp, jest teraz szefową Biura Badań Marynarki Wojennej.
Jeremy Lewin, który pomagał Muskowi i administracji Trumpa w demontażu Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), obecnie nadzoruje pomoc zagraniczną w Departamencie Stanu.
Tymczasem Musk ponownie pojawił się w Waszyngtonie. W tym tygodniu uczestniczył w kolacji w Białym Domu z saudyjskim następcą tronu Mohammedem bin Salmanem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl/Reuter
„To już nie istnieje” – powiedział Reuterowi na początku miesiąca Scott Kupor, dyrektor Urzędu Zarządzania Personelem (Office of Personnel Management), zapytany o status DOGE. Dodał, że nie jest on już „scentralizowaną jednostką”, co stanowi pierwsze publiczne potwierdzenie ze strony administracji Trumpa zakończenia działalności DOGE.
Najbogatsi stają się coraz bogatsi. Tylko dzięki ubiegłorocznemu wzrostowi ich majątków można by wydźwignąć z ub...
Wkrótce ogłosimy dużą inwestycję wielkiej międzynarodowej firmy o światowym zasięgu – zapowiada Erkki Keldo, min...
2026 rok przyniesie ożywienie inwestycji, a polski konsument będzie czuł się jeszcze bardziej komfortowo. Znów m...
Wiarygodność ekonomiczna Polski nieco wzrosła w ostatnim roku, ale nadal jest pod kreską. W dół pcha ją stan i z...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
W środę KE przedstawi pakiet działań, który ma ułatwić przerzut wojsk w Europie. Biurokracja ma być ścięta do mi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas