Musk groził też, że doprowadzi do tego, że politycy Partii Republikańskiej, którzy poprą ustawę budżetową Trumpa, nie dostaną się do Kongresu w kolejnych wyborach, co mogło sugerować wsparcie dla ich rywali z Partii Demokratycznej.

Miliarder zamieścił też w należącym do niego serwisie X sondę, w której pytał czy w USA należałoby stworzyć nową partię, która reprezentowałaby 80 proc. Amerykanów.

Co Donald Trump powiedział o Elonie Musku?

W odpowiedzi na wpisy Muska Trumpa stwierdził, że jego były współpracownik „oszalał” i że jest nim rozczarowany. Zagroził też odebraniem firmom Muska (SpaceX, Tesla) subwencji rządowych.

W piątek, w rozmowie z CNN, Trump mówił, że „nie myśli o Elonie” i że przez pewien czas nie będzie z nim rozmawiał. Z kolei w późniejszej rozmowie z NBC News Trump zarzucił Muskowi, że ten nie okazał szacunku dla urzędu prezydenta i dodał, że jego znajomość z miliarderem jest skończona.

Musk w środowym wpisie na X nie wskazał, których tweetów na temat Trumpa żałuje.