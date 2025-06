Administracja Trumpa mogłaby spowolnić lub ograniczyć nowe kontrakty rządowe dla tej firmy, a część z nich przekierować do konkurencji Muska, czyli Blue Origin, albo United Launch Alliance, joint venture Boeinga i Lockheeda.

Prezydent może też skorzystać z sugestii konserwatywnego aktywisty Steve’a Bannona, by wszcząć dochodzenie podważające status imigracyjny Muska. Administracja Trumpa dowiodła w wielu przypadkach, że nie cierpi na brak kreatywności w kwestiach prawno-imigracyjnych i z pewnością mogłaby znaleźć coś na niekorzyść miliardera.

Elon Musk zna słabe punkty Donalda Trumpa i jest popularny wśród republikanów

Jak ostrzegają komentatorzy, Trump powinien ostrożnie podejść do wojny z Muskiem, bo miliarder cieszy się dużą sympatią wśród republikanów. Sondaże Economist/You Gov i New York Timesa/Siena College, przeprowadzone przed ubiegłotygodniową kłótnią, pokazują, że dotyczy to 76–77 procent republikanów. Republikanie polubili Muska, mimo że nie dotrzymał obietnicy znalezienia ponad 2 bilionów oszczędności dla rządu. „Ma grono wiernych zwolenników, np. wśród młodych mężczyzn. Prezydent wciąż ma pod kontrolą swoją partię, ale Musk zna słabe punkty MAGA. Był z prezydentem wszędzie w ostatnich miesiącach” – pisze „New York Times”, przypominając, że 220 milionów ludzi śledzi miliardera w mediach społecznościowych.

Musk może wykorzystać popularność wśród republikanów i swój zasobny portfel do zniweczenia legislacyjnych planów Trumpa oraz do zaprzepaszczenia szans kandydatów MAGA w wyborach połówkowych do Kongresu. Prezydent zapobiegawczo powiedział w sobotę, że Muska czekają „bardzo poważne konsekwencje”, jeżeli przyjdzie mu do głowy wesprzeć kandydatów demokratycznych kandydujących do Kongresu przeciwko republikanom.

W szerokiej dyskusji na temat tego, która z tych potężnych osobistości bardziej ucierpi na tej publicznej walce, Jeffrey Sonnenfeld, założyciel Yale Chief Executive Leadership Institute, na kanale CNN przewiduje, że to jednak Elon Musk ma więcej do stracenia. Zwraca uwagę na to, że jego fortuna opiera się w dużej mierze na szacunkach giełdowych jego imperium biznesowego, a te straciły 14 procent, czyli 150 miliardów, w reakcji na kłótnię miliardera z Trumpem. – To jest pojedynek między autokratą a oligarchą. Autokrata, demagog wygra – powiedział, argumentując, że jeżeli pieniądze miałyby największe znaczenie w polityce amerykańskiej, to „mielibyśmy prezydenturę Hilary Clinton albo Kamali Harris”, bo na ich kampanie wydane zostały rekordowe sumy.