„Poprosiłem go, żeby odszedł, odebrałem mu jego Mandat EV, który zmuszał wszystkich do kupowania samochodów elektrycznych, których nikt inny nie chciał (o czym wiedział od miesięcy, że zamierzam to zrobić!), a on po prostu OSZALAŁ!” – napisał Trump na Truth Social.

Prezydent USA dodał, że „najłatwiejszym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy w naszym Budżecie, Miliardów i Miliardów Dolarów, jest zakończenie rządowych dotacji i kontraktów Elona” i zawsze był „zaskoczony, że Biden tego nie zrobił”.

Kurs akcji Tesli spada. Elon Musk odcina się Donaldowi Trumpowi, wspomniał o aktach Epsteina

Inwestorzy panicznie zareagowali na słowa amerykańskiego prezydenta o odebraniu Elonowi Muskowi rządowych dotacji i kontraktów. Kurs akcji Tesli tąpnął w czwartek aż o 7 proc.

Biznesmen błyskawicznie odciął się Trumpowi – w bardzo niespodziewany sposób. „Czas zrzucić prawdziwą bombę: Trump jest w aktach Epsteina. To jest prawdziwy powód, dla którego nie zostały one upublicznione. Miłego dnia, DJT!” – napisał Musk na portalu X.