CBOS, ocena parlamentu i prezydenta, badanie przeprowadzane 3-13 lipca 2025 Foto: PAP

Sondaż: Nastroje społeczne w Polsce pogorszyły się

CBOS publikuje też wyniki badania dotyczącego ogólnej oceny sytuacji w Polsce. Z badania wynika, że nastroje społeczne pogorszyły się - w stosunku do czerwca odsetek oceniających sytuację ogólną źle wzrósł z 49 do 57 proc. (wzrost o 8 punktów proc.), a odsetek oceniających sytuację ogólną dobrze spadł z 27 do 24 proc. (o 3 punkty proc.). 19 proc. (spadek o 5 punktów proc.) nie ma zdania w tej kwestii.

Wcześniej CBOS opublikował też badanie dotyczące oceny rządu – wynikało z niego, że rząd Donalda Tuska negatywnie ocenia 48 proc. badanych, pozytywnie – 32 proc., 17 proc. wyraża obojętność wobec rządu.

Sondaż CBOS, ocena rządu (3-13 lipca) Foto: PAP

23 lipca Donald Tusk ma przedstawić szczegóły dotyczące rekonstrukcji rządu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że tekę wicepremiera obejmie obecny szef MSZ Radosław Sikorski, stanowiska stracą ministrowie bez teki (liczebność rządu ma zmniejszyć się o ok. 20 proc.), powstaną też dwa nowe superresorty – jeden odpowiedzialny za gospodarkę, drugi – za energetykę.