Pożary w Polsce są celowo wywoływane? Polacy odpowiedzieli w sondażu

W ostatnim czasie doszło w Polsce do serii podpaleń wielkopowierzchniowych budynków. W sondażu przeprowadzonym przez SW Research „Rzeczpospolitej” Polacy odpowiedzieli, czy ich zdaniem są to celowe działania, które mają doprowadzić do destabilizacji kraju.