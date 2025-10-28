Jarosław Kaczyński komentuje zarzuty wobec Ziobry: Brednie i bzdury

Prokurator Generalny Waldemar Żurek zdecydował o przekazaniu marszałkowi Sejmu wniosku o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej oraz na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Wniosek jest umotywowany uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przez Ziobrę 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za które może mu grozić do 25 lat więzienia. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości zarzuty związane z nieprawidłowościami w rozdysponowaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, w tym przywłaszczenie 150 mln zł.

Prezes PiS: Prokuratura zastosowała wobec Zbigniewa Ziobry „nowe konstrukcje prawne”

Jarosław Kaczyński skomentował zarzuty wobec ministra Ziobry jako skandaliczną i całkowicie politycznie motywowaną decyzję. Według niego obecna władza nie radzi sobie z rządzeniem w większości dziedzin, dlatego próbuje odwrócić uwagę społeczną od własnych problemów, skupiając się na rzekomych przestępstwach Prawa i Sprawiedliwości.

Prezes PiS stwierdził, że zarzuty wpisują się w modus operandi przeciwników politycznych, którzy nie potrafią udowodnić realnych czynów kryminalnych związanych z kradzieżami czy wzbogacaniem się osób z Prawa i Sprawiedliwości, poza tymi, wobec których samo PiS podjęły już kroki prawne podczas swoich rządów.