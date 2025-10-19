Ale dlaczego pieniądze zostały wydane z Funduszu Sprawiedliwości?

Dowiedziałem się, że jest taki problem po stronie prokuratury i jako minister sprawiedliwości nie mogłem przymknąć na to oka i powiedzieć, że nie ma sprawy.

Nie zapaliła się panu czerwona lampka, że coś jest nie tak?

Nie, absolutnie nie. Mając tego rodzaju informacje, zwróciłem się do służb, bo to nie jest kwestia kompetencji ministra sprawiedliwości, by kupował takie narzędzia i to nie była kwestia mojego budżetu, żeby pan minister Mariusz Kamiński, z którym na pewno rozmawiałem, a sądzę też, że z innymi szefami służb również rozmawiałem na ten temat, powiedział mi, że podzielają ten problem, widzą go, ale mają problem finansowy, ponieważ to kosztowny zakup i nie dysponują odpowiednimi środkami. Zachęcałem do rozmowy z premierem Morawieckim na ten temat.

Sam pan z Mateuszem Morawieckim nie rozmawiał?

Nie, sam nie rozmawiałem, ponieważ kwestia zakupu nie leżała po mojej stronie. To była kwestia ministra Kamińskiego, który podejmował takie działania. Kiedy dowiedziałem się, że są problemy finansowe z pozyskaniem środków na zakup, powiedziałem, że jest możliwość, by środki z Funduszu Sprawiedliwości, którymi dysponuję, służyły dobrej sprawie, czyli walce z przestępczością i przeciwdziałaniu przestępczości. Fundusz, wbrew kłamstwom pana Żurka, nie jest wycelowany wyłącznie do niesienia pomocy ofiarom przestępstw, albo wyłącznie do niesienia pomocy osobom, które wychodzą z zakładów karnych, bo jest jeszcze trzeci cel równorzędny – przeciwdziałanie przyczynom przestępczości i zapobieganie przestępstwom.

Czy przestępcą lub terrorystą był Krzysztof Brejza, szef kampanii największej partii opozycyjnej?

Kiedy przeciwdziałanie przestępczości jest skuteczne? Wtedy, kiedy nie dochodzi do przestępstwa, które sprawcy mają zamiar popełnić. A kiedy można skutecznie zapobiec działaniom przestępców, jak porwaniu dziecka? Kiedy ma się z odpowiednim wyprzedzeniem informację, że oni chcą to zrobić. A kiedy można uzyskać taką informację? Między innymi podsłuchując ich komunikatory. Albo tak można uniknąć dywersji rosyjskiej...

Czy Brejza to dywersja rosyjska, porywacz dzieci czy zorganizowana przestępczość?

Kodeks postępowania i właściwe ustawy dotyczące działania służb specjalnych określają zakres stosowania podsłuchów. One nie są zarezerwowane tylko dla tych przestępstw, ale również są przewidziane dla przestępstw takich, jak korupcja. A korupcja, której dopuszczają się ludzie władzy, jest tak samo odrażającym przestępstwem, jak inne ciężkie przestępstwa popełniane przez grupy zorganizowane. Jeżeli do CBA dotarła informacja na temat Brejzów i zachowań korupcyjnych, która została uznana za wiarygodną, to CBA uruchomiło kontrolę operacyjną wskazującą na to, że dochodzi do wyprowadzania pieniędzy z urzędu dla celów prywatnych, czyli – można powiedzieć – okradania urzędu i mieszkańców.