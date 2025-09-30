Aktualizacja: 30.09.2025 12:04 Publikacja: 30.09.2025 11:15
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na posiedzeniu sejmowej Komisji śledczej ds. inwigilacji systemem Pegasus
Foto: PAP/Marcin Obara
Komisji zdarza się podejmować złe decyzje, nad jej pracami ciąży chaos, destabilizują ją polityczne podziały, a eksperci zżymają się na nieudolność przesłuchań. Świadkowie, jak w poniedziałek Zbigniew Ziobro, wykorzystują posiedzenia komisji jako forum do wygłaszania deklaracji politycznych i rozprawiania się z osobistymi przeciwnikami. Wypowiedzi wychodzą daleko poza zakres przewidziany procedurą karną, a przewodnicząca nie potrafi nad tym słowotokiem zapanować. Cóż, zawodową sędzią nie jest i trudno od niej wymagać stricte profesjonalnych umiejętności.
Czytaj więcej
Jeśli komisje śledcze w tej kadencji Sejmu powołano w celu przygotowania spektaklu dla własnego e...
A jednak, mimo wszystkich wyliczonych powyżej słabości, prace komisji trzeba docenić. Co więcej, odgrywa ważną rolę na bardzo szczególnym polu edukacji. Jest nim zarówno uwrażliwienie polskiego ustawodawcy na kwestię gwarancji ochrony obywateli przed stosowaniem legalnych systemów inwigilacji (ten temat był omawiany i, miejmy nadzieję, będzie miał dalszy ciąg w regulacjach), jak i szczególne uczulenie sędziów sądów powszechnych na ich odpowiedzialność za wyrażanie zgody na stosowanie nowoczesnych technik inwigilacji.
Tajemnicą poliszynela jest bowiem, że większość sędziów akceptowała prokuratorskie wnioski o zgodę na stosowanie nowoczesnych instrumentów podsłuchu niemal z automatu, bez pełnej wiedzy, na jaki poziom inwigilacji się zgadzają. Decyzja o zastosowaniu Pegasusa pozostawała w ten sposób de facto w rękach prokuratora bez realnej kontroli sądowej.
Czytaj więcej
To bardzo prawdopodobne, że wydałem zgodę na użycie Pegasusa bez świadomości, jaki system będzie...
I właśnie ten proceder mają szanse zakończyć prace sejmowej komisji pod kierownictwem posłanki Sroki. Kompletnie nie mam pojęcia, jak wielu sędziów śledziło jej prace, jaki procent sędziów wyciągnie z ujawnionej wiedzy wnioski. Niemniej – wskutek nagłośnienia przez komisję skali nadużyć – nikt ze środowiska sędziowskiego nie będzie mógł powiedzieć, że o sprawie nie słyszał; nie wie, o co chodzi albo jakie ryzyka niesie za sobą jego decyzja procesowa. To odwrotna strona kwestii regulacyjnych, praktyka procesowa, która dzięki setkom godzin pracy członków komisji może ulec poprawie.
Czytaj więcej
Trwający kryzys władzy sądowniczej coraz mocniej rzutuje na życie zwykłego obywatela, niepewnego...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Komisji zdarza się podejmować złe decyzje, nad jej pracami ciąży chaos, destabilizują ją polityczne podziały, a eksperci zżymają się na nieudolność przesłuchań. Świadkowie, jak w poniedziałek Zbigniew Ziobro, wykorzystują posiedzenia komisji jako forum do wygłaszania deklaracji politycznych i rozprawiania się z osobistymi przeciwnikami. Wypowiedzi wychodzą daleko poza zakres przewidziany procedurą karną, a przewodnicząca nie potrafi nad tym słowotokiem zapanować. Cóż, zawodową sędzią nie jest i trudno od niej wymagać stricte profesjonalnych umiejętności.
Na nowych zasadach przekształcania zleceń lub kontraktów B2B w etat mogą tracić też niektórzy zatrudnieni. Ale j...
Jakaś podstawa prawna do wydania takiego wyroku, jaki sędzia chce wydać, zawsze się znajdzie.
Czy można popierać rząd, który przyczynia się do zdemolowania systemu wymiaru sprawiedliwości, a później bronić...
Jest sposób na zaskakujące pomysły rządu w sprawie praw pracowników. Wymaga to jednak nieszablonowych działań pr...
Skoro nie idzie przywracanie „praworządności”, to testowana jest właśnie „leworządność”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas