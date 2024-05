Warto jednak przypomnieć, że komisja została powołana do oceny legalności oraz celowości zakupu i stosowania tego systemu operacyjnego i należy brać pod uwagę okoliczności i dowody doniosłe dla ram prawnych działania gremium. W tym kontekście należy rozważyć nie tylko wykładnię art. 4 ust. 1 ustawy o CBA i ustalić czy finansowanie z budżetu państwa oznacza finansowanie wyłącznie z budżetu państwa, co niestety jest chwiejnym stanowiskiem, jak wynika z przedstawionych w toku prac komisji opinii prawnych.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie TK próbuje zablokować komisję śledczą. "Nie zastraszą nas pseudopostanowienia" Trybunał Konstytucyjny w wydanym zabezpieczeniu zobowiązał sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa do powstrzymania się od "dokonywania jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych" do czasu rozpatrzenia przez Trybunał wniosku grupy posłów.

Czy komisja ds. Pegasusa zajmuje się rzeczywiście tym, czym powinna?

Nie ma znaczenia czy opinie prawne zostały sporządzone przed czy po zawarciu umowy, bo opinia oceniająca dokonanie określonych czynności prawnych nie stanowi „legalizacji” podjętych decyzji, a jedynie wyraża stanowisko autora opinii w tym zakresie. Komisja powinna również rozważyć zastosowanie art. 4 ust. 2 ustawy o CBA oraz inne przepisy. Z tego punktu widzenia wewnętrzny mechanizm dochodzenia do decyzji o zakupie tego systemu oraz realizacji tej decyzji nie jest doniosły. Ustalenie źródła finansowania jest. Podobnie jak ustalenie zasadności lub niedopuszczalności wyboru tego konkretnego systemu, który budzi tak poważne wątpliwości z punktu widzenia bezpieczeństwa pozyskiwanych dzięki niemu danych oraz manipulacji danymi. Kolejny doniosły wątek to ustalenie celowości tego zakupu w świetle sposobu jego stosowania wobec osób, którym nie zarzucono popełnienia żadnego czynu zabronionego lub których działalność pozostaje pod szczególną ochroną ze względu na fundamentalne zasady państwa prawa. Czy to są kwestie pozostające w zakresie zainteresowania komisji śledczej?

Komisja wielokrotnie podkreśla kwotę 25 mln złotych wydaną na zakup tego systemu operacyjnego. To jest znaczna kwota, ale to nie ona jest wyznacznikiem doniosłości problemu podlegającego ocenie przez komisję. Szkoda dla państwa w związku z zakupem czy wykorzystaniem systemu, który nie gwarantował bezpieczeństwa pozyskanych danych, jest niewspółmierna i niepowetowana, co widać chociażby na podstawie szokujących okoliczności związanych być może z zaangażowaniem jednego z sędziów we współpracę z obcym wywiadem. Dotychczasowe „sensacyjne” ustalenia komisji, w zasadzie oparte na danych wyjściowych, odbiegają od tego fundamentalnego celu i odwracają uwagę w poszukiwaniu straconego czasu.

Naruszanie norm proceduralnych dla realizacji „wyższych celów” to instrumentalizacja prawa

Procedura dochodzenia do określonych wniosków, doniosłych z punktu widzenia zadań komisji, ma znaczenie, co należy podkreślać z uporem. Stanowi ona podstawę prawną legitymacji dokonywania określonych działań i ustaleń. Wybór rządów rule of law nie oznacza tylko wyboru przeciwko poprzedniej władzy i jej metodom działania. Naruszanie norm proceduralnych i co gorsza bagatelizowanie określonych naruszeń uzasadnieniem działania dla realizacji „wyższych celów” stanowi instrumentalizację prawa przekraczającą jego granice.

Z punktu widzenia celu komisji i jej doniosłego znaczenia zasadne jest oczekiwanie działań wyjaśniających fundamentalne zagadnienia tej sprawy, a nie te, które były niesporne w chwili rozpoczęcia prac tej komisji (system Pegasus został zakupiony i wiadomo było z jakich środków i który minister odpowiadał za to). Ustalone fakty nie wymagają wielokrotnego potwierdzania.