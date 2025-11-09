Historia Louisa Lewandowskiego to istny amerykański sen i warto ją przytoczyć. Ubogi Żyd z prowincjonalnego miasteczka w Zaborze Pruskim w wieku 12 lat udał się do Berlina w poszukiwaniu lepszego życia. Talent muzyczny umożliwił mu utrzymanie w berlińskiej gminie żydowskiej. Jako pierwszy Żyd został przyjęty na studia w Pruskiej Akademii Sztuk. Karierę utrudniła mu choroba, jednak mimo wielu przeszkód nie poddał się. W wieku 45 lat został dyrygentem w Nowej Synagodze w Berlinie. W swoich kompozycjach łączył tradycję żydowską z elementami klasycznej europejskiej kultury muzycznej. Zmodernizował oprawę muzyczną liturgii wprowadzając śpiew wiernych, co było całkowitą nowością w muzyce synagogalnej. Za jego największe osiągnięcie Sabine Krämer uznaje zachowanie w swoich kompozycjach przekazywanych dotąd ustnie pieśni w tradycji wschodnioeuropejskich Żydów (Minhag Polin), w których Lewandowski dostrzegał „świętą spuściznę“. W ostatniej dekadzie życia był uznawany za wielki autorytet muzyczny. Zmarł w Berlinie 1894 roku i został pochowany na żydowskim cmentarzu Weißensee. Na jego nagrobku widnieje napis: “Liebe macht das Lied unsterblich!”, tj. “Miłość czyni pieśń nieśmiertelną”.

W Polsce protest, w Watykanie obchody rocznicy deklaracji “Nostra Aetate”

W tym samym czasie Leon XIV zorganizował w Watykanie obchody 60. rocznicy deklaracji “Nostra Aetate”. To najkrótszy z soborowych dokumentów, a jednocześnie jeden z najbardziej znaczących i brzemiennych w skutkach. W deklaracji Kościół wyraził na nowo swój stosunek do religii niechrześcijańskich, w szczególności do judaizmu, inicjując dialog i pojednanie. W 1965 r. wyrażono wprost, że “Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych sposobów działania i życia, do owych nakazów i doktryn, które chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko jednak odbijają promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi.”

W pkt 4, poświęconym judaizmowi, wskazano, że “zagłębiając tajemnicę Kościoła, święty Sobór obecny pamięta o więzi którą lud Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama”, a także “święty Sobór obecny pragnie ożywić i zalecić obustronne poznanie się i poszanowanie, które osiągnąć można zwłaszcza przez studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy.” Słowa te miały wielką wagę, szczególnie jże jeszcze do 1959 r. w oficjalnej liturgii Wielkiego Piątku Kościół modlił się za “perfidis Judaeis” - w zależności od tłumaczenia “zdradzieckich”, “wiarołomnych” lub “perfidnych” Żydów. Słowa deklaracji były więc swoistą rewolucją kopernikańską we wzajemnych stosunkach.

W ostatnim punkcie deklaracji wyraźnie sprzeciwiono się wszelkiej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie społeczne czy religię, nazywając wszystkich ludzi “braćmi”: “Postawa człowieka wobec Boga Ojca i postawa człowieka wobec ludzi, braci, są do tego stopnia z sobą związane, że Pismo święte powiada: "Kto nie miłuje, nie zna Boga" (1 J 4,8). Stąd upada podstawa do wszelkiej teorii czy praktyki, które między człowiekiem a człowiekiem, między narodem a narodem wprowadzają różnice co do godności ludzkiej i wynikających z niej praw”.

Leon XIV podkreślił, że po 60 latach przesłanie “Nostra Aetate” jest wciąż aktualne i wciąż stanowi wyzwanie

Leon XIV podkreślił, że po 60 latach przesłanie “Nostra Aetate” jest wciąż aktualne i wciąż stanowi wyzwanie. Papież zauważył, że “dialog nie jest taktyką ani narzędziem, ale sposobem życia. Podróżą serca, która zmienia wszystkich zaangażowanych - tych, którzy słuchają i tych, którzy mówią.” Wskazał również, że podążanie drogą dialogu odbywa się nie przez porzucanie własnej wiary, ale mocne w niej trwanie: “Autentyczny dialog nie zaczyna się od kompromisu, ale od przekonania - od głębokich korzeni naszej własnej wiary, które dają siłę, aby wychodzić do innych z miłością”.