Europoseł Grzegorz Braun, prymas Polski abp Wojciech Polak
“Co prawdą - gdy chodzi o Ewangelię – są oni nieprzyjaciółmi [Boga] ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni - ze względu na przodków - przedmiotem miłości” (Rz 11,28), czyli o starszych braciach
26 października br. we wrzesińskiej farze miał odbyć się koncert zorganizowany przez Fundację Dzieci Wrzesińskich. Zaplanowano wykonanie utworów wokalno–instrumentalnych światowej sławy kompozytora muzyki synagogalnej Louisa Lewandowskiego, który urodził się we Wrześni w 1821 r. Wydarzenie patronatem honorowym objął abp gnieźnieński Wojciech Polak, Prymas Polski. Koncert się jednak nie odbył. Organizatorzy odwołali go z obawy o bezpieczeństwo po nagłośnieniu akcji protestacyjnej zainicjowanej przez youtubera Dawida Mysiora, określającego siebie jako katolika tradycyjnego. Protest rozpropagował Grzegorz Braun - wszak jak można zmuszać polskie dzieci, aby śpiewały w katolickiej świątyni żydowskie pieśni po niemiecku! Czyżby prawicowi aktywiści wiedzieli lepiej od Prymasa co przystoi w katolickiej świątyni? W tym samym czasie Leon XIV zaprosił do Watykanu liderów religii niechrześcijańskich, aby razem uczcić 60 rocznicę deklaracji Soboru Watykańskiego II “Nostra Aetate”. Czy zatem papież jest jeszcze katolikiem?
W zeszłym roku “Rzeczpospolita” informowała za Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, że w Polsce znacząco spadła liczba przestępstw motywowanych nienawiścią. Dane OBWE czy Agencji Praw Podstawowych UE przedstawiają Polskę w dość dobrym świetle, w szczególności na tle innych państw europejskich. Trzeba jednak pamiętać, że do danych dotyczących incydentów czy przestępstw w różnych krajach należy podchodzić ostrożnie z uwagi na istotne różnice w metodologii odnotowywania, liczenia i klasyfikowania incydentów. Reakcje medialne na zdarzenia o charakterze antysemickim wskazują, że brak jest w Polsce przyzwolenia na szerzenie nienawiści na tle rasowym. Choćby spektakularny atak Grzegorza Brauna na świece chanukowe w 2023 r. spotkał się z ostrą krytyką wszystkich znaczących sił politycznych. A jednak w przestrzeni publicznej pojawiają się sygnały, które mogą niepokoić. Takim zdarzeniem było odwołanie koncertu we wrzesińskiej farze. Bardziej jednak niepokoi treść protestu, który spowodował anulowanie wydarzenia, jak i narracja środowisk, które za tym protestem stoją.
Środowisko określające się jako “Wielka Polska Katolicka” zorganizowało akcję wyrażającą sprzeciw wobec zmuszania polskich dzieci, notabene dzieci z Wrześni, do śpiewania żydowskich pieśni po niemiecku w katolickiej świątyni. Zdaniem autorów apelu “organizacja tegoż wydarzenia pohańbi dobre imię i pamięć uczestników strajku [dzieci wrzesińskich z lat 1901-1902 - przyp. JS].” Protest nabrał rozgłosu dzięki wspomnianemu wyżej Grzegorzowi Braunowi, a w efekcie stworzył istotne zagrożenie dla uczestników wydarzenia, zmuszając organizatorów do odwołania koncertu.
Nawiązanie do strajku dzieci wrzesińskich stanowi skandaliczne nadużycie. Nie tylko dlatego, że organizatorem koncertu była Fundacja Dzieci Wrzesińskich, ale z uwagi na skrajną manipulację pamięcią o proteście-symbolu walki o polskość. Istotą sprzeciwu z początków XX w. była walka o wolność, która wyrażała się w prawie do nauki i modlitwy w języku ojczystym wbrew narzucanemu językowi zaborcy. Dziś, w zupełnie innych warunkach politycznych, wyrazem wolności powinna być możliwość uhonorowania wybitnego kompozytora z Wrześni koncertem w gościnnym wnętrzu świątyni. Czy jednak pewną niezręcznością nie jest język, w którym odśpiewane miały być pieśni? Cóż, Lewandowski komponował w Berlinie - po niemiecku, dla Żydów, którzy modlili się w tym języku. Co więcej, zmarł prawie dekadę przed słynnym strajkiem. Nie ma nic nadzwyczajnego w wykonywaniu utworów w języku oryginalnym. Można wręcz stwierdzić, że po przeszło 100 latach taki koncert stanowiłby prawdziwy wyraz wolności i pojednania, gdy trzy kultury mogą połączyć się w jednym wydarzeniu. Paradoks polega na tym, że przeciw wolności wystąpiły nie władze wrogiego państwa, ale środowiska uznające się za patriotyczne.
Protestujące środowiska podkreślają swoje przywiązanie i wierność nauczaniu Kościoła katolickiego. Tymczasem oficjalny przedstawiciel tegoż kościoła, abp Wojciech Polak, nie tylko objął koncert swoim patronatem honorowym, ale zdecydowanie zareagował na działania, które doprowadziły do odwołania koncertu. W liście z 28 października w ostrych i jednoznacznych słowach wyraził ból i skrytykował protest. Podkreślił, że przed udzieleniem patronatu odpowiednia komisja diecezjalna zweryfikowała repertuar stwierdzając, że żadne przepisy kościelne nie zostaną naruszone. Zarówno warstwa tekstowa, jak i muzyczna odpowiadała charakterowi miejsca, w szczególności pieśni opierały się na psalmach, a więc tekstach codziennej liturgii Kościoła.
Przytoczył również fragment deklaracji Soboru Watykańskiego II „Nostra aetate” (O stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich): „Kościół, który potępia wszelkie prześladowania, przeciw jakimkolwiek ludziom zwrócone, pomnąc na wspólne z Żydami dziedzictwo, opłakuje – nie z pobudek politycznych, ale pod wpływem religijnej miłości ewangelicznej – akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom”. Zacytował też św. Jana Pawła II, który wskazywał: „Religia żydowska nie jest dla nas czymś ‘zewnętrznym’ , lecz w pewnym sensie jest ‘wewnętrzna’ naszej własnej religii. Z judaizmem więc mamy relację, której nie mamy z żadną inną religią. Wy jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewnym sensie można by powiedzieć, że jesteście naszymi starszymi braćmi” (Przemówienie w synagodze rzymskiej, 13 kwietnia 1986).
Wreszcie stwierdził, że “najwłaściwszym miejscem na ten koncert byłaby wrzesińska synagoga, w której pierwsze kroki w swojej muzycznej karierze stawiał Louis Lewandowski. Nie jest to jednak możliwe, bo w czasie wojny zburzyli ją, przeniknięci nienawiścią do Żydów, niemieccy żołnierze.” Dlatego też wrzesińska fara była właściwym miejscem dla przedmiotowego koncertu.
Historia Louisa Lewandowskiego to istny amerykański sen i warto ją przytoczyć. Ubogi Żyd z prowincjonalnego miasteczka w Zaborze Pruskim w wieku 12 lat udał się do Berlina w poszukiwaniu lepszego życia. Talent muzyczny umożliwił mu utrzymanie w berlińskiej gminie żydowskiej. Jako pierwszy Żyd został przyjęty na studia w Pruskiej Akademii Sztuk. Karierę utrudniła mu choroba, jednak mimo wielu przeszkód nie poddał się. W wieku 45 lat został dyrygentem w Nowej Synagodze w Berlinie. W swoich kompozycjach łączył tradycję żydowską z elementami klasycznej europejskiej kultury muzycznej. Zmodernizował oprawę muzyczną liturgii wprowadzając śpiew wiernych, co było całkowitą nowością w muzyce synagogalnej. Za jego największe osiągnięcie Sabine Krämer uznaje zachowanie w swoich kompozycjach przekazywanych dotąd ustnie pieśni w tradycji wschodnioeuropejskich Żydów (Minhag Polin), w których Lewandowski dostrzegał „świętą spuściznę“. W ostatniej dekadzie życia był uznawany za wielki autorytet muzyczny. Zmarł w Berlinie 1894 roku i został pochowany na żydowskim cmentarzu Weißensee. Na jego nagrobku widnieje napis: “Liebe macht das Lied unsterblich!”, tj. “Miłość czyni pieśń nieśmiertelną”.
W tym samym czasie Leon XIV zorganizował w Watykanie obchody 60. rocznicy deklaracji “Nostra Aetate”. To najkrótszy z soborowych dokumentów, a jednocześnie jeden z najbardziej znaczących i brzemiennych w skutkach. W deklaracji Kościół wyraził na nowo swój stosunek do religii niechrześcijańskich, w szczególności do judaizmu, inicjując dialog i pojednanie. W 1965 r. wyrażono wprost, że “Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych sposobów działania i życia, do owych nakazów i doktryn, które chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko jednak odbijają promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi.”
W pkt 4, poświęconym judaizmowi, wskazano, że “zagłębiając tajemnicę Kościoła, święty Sobór obecny pamięta o więzi którą lud Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama”, a także “święty Sobór obecny pragnie ożywić i zalecić obustronne poznanie się i poszanowanie, które osiągnąć można zwłaszcza przez studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy.” Słowa te miały wielką wagę, szczególnie jże jeszcze do 1959 r. w oficjalnej liturgii Wielkiego Piątku Kościół modlił się za “perfidis Judaeis” - w zależności od tłumaczenia “zdradzieckich”, “wiarołomnych” lub “perfidnych” Żydów. Słowa deklaracji były więc swoistą rewolucją kopernikańską we wzajemnych stosunkach.
W ostatnim punkcie deklaracji wyraźnie sprzeciwiono się wszelkiej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie społeczne czy religię, nazywając wszystkich ludzi “braćmi”: “Postawa człowieka wobec Boga Ojca i postawa człowieka wobec ludzi, braci, są do tego stopnia z sobą związane, że Pismo święte powiada: "Kto nie miłuje, nie zna Boga" (1 J 4,8). Stąd upada podstawa do wszelkiej teorii czy praktyki, które między człowiekiem a człowiekiem, między narodem a narodem wprowadzają różnice co do godności ludzkiej i wynikających z niej praw”.
Leon XIV podkreślił, że po 60 latach przesłanie “Nostra Aetate” jest wciąż aktualne i wciąż stanowi wyzwanie. Papież zauważył, że “dialog nie jest taktyką ani narzędziem, ale sposobem życia. Podróżą serca, która zmienia wszystkich zaangażowanych - tych, którzy słuchają i tych, którzy mówią.” Wskazał również, że podążanie drogą dialogu odbywa się nie przez porzucanie własnej wiary, ale mocne w niej trwanie: “Autentyczny dialog nie zaczyna się od kompromisu, ale od przekonania - od głębokich korzeni naszej własnej wiary, które dają siłę, aby wychodzić do innych z miłością”.
Środowiska zbliżone do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, katolickiego stowarzyszenia założonego przez abp. Marcelina Lefebvre'a (tzw. Lefebryści), odrzucają jednak dziedzictwo Soboru Watykańskiego II. Wspomniany wyżej, Dawid Mysior, uważa choćby organizowanie Dni Judaizmu w Kościele za błąd. Trudno pogodzić takie stanowisko z nauczaniem papieża. Jednocześnie, właśnie to środowisko uważa się za prawdziwych katolików i tak też prezentuje się w mediach społecznościowych. Obrazuje to trafność słów Leona XIV, który w tym samym przemówieniu zauważył, że “widzimy, jak mury znów rosną - pomiędzy narodami, pomiędzy religiami, nawet między sąsiadami”. Mury rosną pomiędzy ludźmi, którzy wyznają wiarę w tego samego Boga. Paradoksalnie czasem łatwiej się porozumieć z przedstawicielami innych religii niż z niektórymi współwyznawcami.
Autor jest radcą prawnym i mediatorem
