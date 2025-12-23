Czytaj więcej Polityka Bolesne zejście ze sceny politycznej Janusza Korwin-Mikkego Nestor polskiej prawicy we wtorek ma zostać zastąpiony przez swojego zięcia w radzie liderów Konf...

Z czasem pozycja Korwina-Mikkego jednak słabła i zaczął być postrzegany w partii już nie jako lokomotywa wyborcza, ale osoba, która raczej zniechęca elektorat. Powodem były m.in. coraz częstsze prorosyjskie wypowiedzi Korwina-Mikkego. Np. w wyborach w 2023 r. zdobył zaledwie 9,9 tys. głosów i nie został posłem, zajmując dopiero trzecie miejsce na liście Konfederacji w swoim okręgu. Zaś wkrótce po nich został zawieszony w partii za wypowiedzi, rzekomo szkodzące jej kampanii wyborczej. Chodzi o to, że podczas konwencji Fundacji Patriarchat Korwin-Mikke opowiedział się za odebraniem kobietom prawa głosu, a następnie, po wybuchu afery pedofilskiej dotyczącej youtuberów, poparł usunięcie z prawa granicy wieku, poniżej której współżycie jest karalne.

Z Konfederacji nie został usunięty od razu, bo dopiero po kilkunastu miesiącach, w czasie których założył partię Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość, w skrócie KORWiN, z którą zaczął snuć plany powrotu do Sejmu. Jej nazwa może być myląca, bo w przeszłości Korwin-Mikke stał już na czele innej partii KORWiN, w której w 2022 r. przekazał stery Sławomirowi Mentzenowi. Ta wcześniejsza partia KORWiN nosi obecnie nazwę Nowa Nadzieja i wchodzi w skład Konfederacji.

Jeszcze bardziej myląca może być nazwa nowej partii Korwina-Mikkego, zarejestrowanej 2 września – Konfederacja, w skrócie KonFed. Skąd pomysł na taką właśnie nazwę? Korwin-Mikke wyjaśniał nam we wrześniu, że po prostu jako współzałożyciel tej wcześniejszej Konfederacji uważa się za osobę posiadającą prawo do nazwy.

Rejestracja partii o nazwie Konfederacja była możliwa, bo ta bardziej znana w rzeczywistości nazywa się nieco inaczej

Jak to możliwe, że sąd zgodził się na rejestrację partii o nazwie identycznej z inną, już istniejącej? Powodem jest to, że – wbrew pozorom – nazwa nie jest wcale identyczna. Ta wcześniej zarejestrowana Konfederacja w rzeczywistości formalnie nazywa się Konfederacja Wolność i Niepodległość. Potocznie używana nazwa Konfederacja nie jest nawet oficjalnym skrótem, bo ten – zgodnie z rejestrem sądowym – brzmi Konfederacja Wolnościowcy i Narodowcy. Prawdopodobnie sąd uznał więc, że nowa partia Korwina-Mikkego ma nazwę odróżniającą się od tej, którą kierują Mentzen i Bosak.