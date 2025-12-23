Aktualizacja: 23.12.2025 19:04 Publikacja: 23.12.2025 18:11
Foto: PAP/Leszek Szymański
– Rejestracja partii o nazwie tak zbliżonej do naszej i to pozbawionej jakiegokolwiek przymiotnika, to ewidentne wejście nam w szkodę – mówi „Rzeczpospolitej” Michał Wawer, poseł i skarbnik Konfederacji. Potwierdza, że Konfederacja złożyła apelację od decyzji sądu o rejestracji… Konfederacji.
Czytaj więcej
Na początku września sąd zarejestrował partię o nazwie łudząco podobnej do tej, mającej posłów w...
Chodzi jednak o inną Konfederację niż tę, której liderami oprócz Michała Wawera są m.in. Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. Nową założył Janusz Korwin-Mikke. We wrześniu jako pierwsi poinformowaliśmy, że udało mu się zarejestrować w sądzie ugrupowanie, właśnie o nazwie Konfederacja.
W przeszłości współtworzył tę bardziej znaną Konfederację, był nawet jej współzałożycielem. Na samym początku w 2019 r. funkcjonowała ona zresztą jako komitet wyborczy Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, co pokazuje, jakie znaczenie miał w niej Janusz Korwin-Mikke. Był też największym dostarczycielem głosów na listy tworzącej się partii. Np. w wyborach parlamentarnych w 2019 r., gdy Konfederacja po raz pierwszy weszła do Sejmu, zdobył aż 60,4 tys. głosów – najwięcej ze wszystkich, którym udało się uzyskać mandat posła.
Czytaj więcej
Nestor polskiej prawicy we wtorek ma zostać zastąpiony przez swojego zięcia w radzie liderów Konf...
Z czasem pozycja Korwina-Mikkego jednak słabła i zaczął być postrzegany w partii już nie jako lokomotywa wyborcza, ale osoba, która raczej zniechęca elektorat. Powodem były m.in. coraz częstsze prorosyjskie wypowiedzi Korwina-Mikkego. Np. w wyborach w 2023 r. zdobył zaledwie 9,9 tys. głosów i nie został posłem, zajmując dopiero trzecie miejsce na liście Konfederacji w swoim okręgu. Zaś wkrótce po nich został zawieszony w partii za wypowiedzi, rzekomo szkodzące jej kampanii wyborczej. Chodzi o to, że podczas konwencji Fundacji Patriarchat Korwin-Mikke opowiedział się za odebraniem kobietom prawa głosu, a następnie, po wybuchu afery pedofilskiej dotyczącej youtuberów, poparł usunięcie z prawa granicy wieku, poniżej której współżycie jest karalne.
Z Konfederacji nie został usunięty od razu, bo dopiero po kilkunastu miesiącach, w czasie których założył partię Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość, w skrócie KORWiN, z którą zaczął snuć plany powrotu do Sejmu. Jej nazwa może być myląca, bo w przeszłości Korwin-Mikke stał już na czele innej partii KORWiN, w której w 2022 r. przekazał stery Sławomirowi Mentzenowi. Ta wcześniejsza partia KORWiN nosi obecnie nazwę Nowa Nadzieja i wchodzi w skład Konfederacji.
Jeszcze bardziej myląca może być nazwa nowej partii Korwina-Mikkego, zarejestrowanej 2 września – Konfederacja, w skrócie KonFed. Skąd pomysł na taką właśnie nazwę? Korwin-Mikke wyjaśniał nam we wrześniu, że po prostu jako współzałożyciel tej wcześniejszej Konfederacji uważa się za osobę posiadającą prawo do nazwy.
Jak to możliwe, że sąd zgodził się na rejestrację partii o nazwie identycznej z inną, już istniejącej? Powodem jest to, że – wbrew pozorom – nazwa nie jest wcale identyczna. Ta wcześniej zarejestrowana Konfederacja w rzeczywistości formalnie nazywa się Konfederacja Wolność i Niepodległość. Potocznie używana nazwa Konfederacja nie jest nawet oficjalnym skrótem, bo ten – zgodnie z rejestrem sądowym – brzmi Konfederacja Wolnościowcy i Narodowcy. Prawdopodobnie sąd uznał więc, że nowa partia Korwina-Mikkego ma nazwę odróżniającą się od tej, którą kierują Mentzen i Bosak.
poseł Konfederacji Michał Wawer
Problem w tym, że – jak mówi nam poseł Wawer – w 2019 r. jego partia chciała się zarejestrować po prostu pod nazwą Konfederacja. – Sąd nam jednak odmówił, twierdząc, że nie odróżniałaby się od innych ugrupowań z „Konfederacją” w nazwie. Dlatego dodaliśmy przymiotnik „Wolność i Niepodległość” – tłumaczy Michał Wawer. – Decyzja sądu o rejestracji partii Korwina-Mikkego po prostu pod nazwą Konfederacja jest dla nas niezrozumiała – dodaje.
Wyjaśnia, że z tego powodu Konfederacja Wolność i Niepodległość złożyła apelację od decyzji sądu, co spowodowało, że nie uprawomocniło się jeszcze postanowienie o rejestracji Konfederacji. Będzie musiał zająć się tym sąd drugiej instancji. Kiedy to może nastąpić? Spytaliśmy o to Sąd Okręgowy w Warszawie, ale nie uzyskaliśmy odpowiedzi.
Janusz Korwin-Mikke jest pewny swego. – Wydaje mi się, że nie ma powodów do niepokoju. Sprawa nazwy partii była szczegółowo analizowana przez sąd przy decyzji o rejestracji. Są opinie, które mówią, że może być kilka partii o podobnej nazwie – mówi nam Janusz Korwin-Mikke.
Pojawia się jednak pytanie, czy nowa partia Konfederacja będzie mu w ogóle do czegokolwiek potrzebna. Korwin-Mikke nigdy tego oficjalnie nie przyznał, ale spekulowano, że celem założenia partii Konfederacja miało być zmylenie wyborców przy urnach. We wrześniu sąd zarejestrował jeszcze jedną partię Korwina-Mikkego – Radykalna Prawica.
Jednak może okazać się, że ostatecznie nie wystawi on do wyborów żadnej z nich, lecz wystartuje z list Konfederacji Korony Polskiej, której prezesem jest Grzegorz Braun. O takim scenariuszu napisała na początku grudnia „Gazeta Wyborcza”. – To moje zobowiązanie polityczne i osobiste. Byłem świadkiem, jak niegodziwie, ale też głupio postąpiono z panem prezesem Korwinem, któremu wszyscy coś zawdzięczamy. Wśród wielu celów, które nam wyznaczam, jest pełna reaktywacja polityczna prezesa Korwina – mówił cytowany przez „Gazetę Wyborczą” Grzegorz Braun, którego partia regularnie przekracza próg wyborczy w badaniach opinii publicznej.
Czytaj więcej
Dwaj wygnańcy z Konfederacji planują założenie nowej formacji, która pozwoli im dostać się do Sej...
W marcu pisaliśmy, że Korwin-Mikke i Grzegorz Braun mieli plan budowy wspólnej formacji KoBra, której nazwa miałaby pochodzić od pierwszych liter ich nazwisk. Ten zamiar jednak zdezaktualizował się wskutek dobrego wyniku wyborczego Brauna w wyborach prezydenckich, w których zajął czwarte miejsce. – Uznał, że nie potrzebuje już Korwina-Mikkego w takim stopniu, jak przed wyborami – mówił nam jeden z działaczy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
„Naturalnie Polska popiera jedność terytorialną sojuszniczego Królestwa Danii” — napisał w serwisie X Radosław S...
Rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji prasowej był pytany o zdjęcie z pylonem przed stacją benzynową, na kt...
Osłabiony i podzielony PiS wzmacnia Konfederację Korony Polskiej. Grzegorz Braun wyrósł na jednego z najpopularn...
91 proc. badanych, którzy w ostatnich wyborach parlamentarnych oddali głos na Konfederację, pozytywnie ocenia de...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas