Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Janusz Korwin-Mikke pokłócił się z Konfederacją o nazwę

Sprytny plan Janusza Korwin-Mikkego założenia partii o nazwie Konfederacja napotkał na nieoczekiwany opór. Sprawę rozstrzygnie sąd – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Publikacja: 23.12.2025 18:11

Janusz Korwin-Mikke pokłócił się z Konfederacją o nazwę

Foto: PAP/Leszek Szymański

Wiktor Ferfecki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego rejestracja nowej partii pod nazwą Konfederacja wywołała kontrowersje oraz jaką rolę w tym sporze odgrywa sąd?
  • Jakie konsekwencje mogą wyniknąć z istnienia kilku partii o podobnych nazwach oraz jakie są przepisy dotyczące ich rejestracji?
  • W jaki sposób współpraca Janusza Korwin-Mikkego z innymi politykami wpływa na jego plany wyborcze oraz przyszłość polityczną?

– Rejestracja partii o nazwie tak zbliżonej do naszej i to pozbawionej jakiegokolwiek przymiotnika, to ewidentne wejście nam w szkodę – mówi „Rzeczpospolitej” Michał Wawer, poseł i skarbnik Konfederacji. Potwierdza, że Konfederacja złożyła apelację od decyzji sądu o rejestracji… Konfederacji.

Czytaj więcej

Sprytny ruch Janusza Korwin-Mikkego. Założył partię o zaskakującej nazwie
Polityka
Sprytny ruch Janusza Korwin-Mikkego. Założył partię o zaskakującej nazwie

Chodzi jednak o inną Konfederację niż tę, której liderami oprócz Michała Wawera są m.in. Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. Nową założył Janusz Korwin-Mikke. We wrześniu jako pierwsi poinformowaliśmy, że udało mu się zarejestrować w sądzie ugrupowanie, właśnie o nazwie Konfederacja.

Janusz Korwin-Mikke współtworzył Konfederację, dziś z nią rywalizuje

W przeszłości współtworzył tę bardziej znaną Konfederację, był nawet jej współzałożycielem. Na samym początku w 2019 r. funkcjonowała ona zresztą jako komitet wyborczy Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, co pokazuje, jakie znaczenie miał w niej Janusz Korwin-Mikke. Był też największym dostarczycielem głosów na listy tworzącej się partii. Np. w wyborach parlamentarnych w 2019 r., gdy Konfederacja po raz pierwszy weszła do Sejmu, zdobył aż 60,4 tys. głosów – najwięcej ze wszystkich, którym udało się uzyskać mandat posła.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Korwin-Mikke: robi się ze mnie kozła ofiarnego
Polityka
Bolesne zejście ze sceny politycznej Janusza Korwin-Mikkego

Z czasem pozycja Korwina-Mikkego jednak słabła i zaczął być postrzegany w partii już nie jako lokomotywa wyborcza, ale osoba, która raczej zniechęca elektorat. Powodem były m.in. coraz częstsze prorosyjskie wypowiedzi Korwina-Mikkego. Np. w wyborach w 2023 r. zdobył zaledwie 9,9 tys. głosów i nie został posłem, zajmując dopiero trzecie miejsce na liście Konfederacji w swoim okręgu. Zaś wkrótce po nich został zawieszony w partii za wypowiedzi, rzekomo szkodzące jej kampanii wyborczej. Chodzi o to, że podczas konwencji Fundacji Patriarchat Korwin-Mikke opowiedział się za odebraniem kobietom prawa głosu, a następnie, po wybuchu afery pedofilskiej dotyczącej youtuberów, poparł usunięcie z prawa granicy wieku, poniżej której współżycie jest karalne.

Z Konfederacji nie został usunięty od razu, bo dopiero po kilkunastu miesiącach, w czasie których założył partię Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość, w skrócie KORWiN, z którą zaczął snuć plany powrotu do Sejmu. Jej nazwa może być myląca, bo w przeszłości Korwin-Mikke stał już na czele innej partii KORWiN, w której w 2022 r. przekazał stery Sławomirowi Mentzenowi. Ta wcześniejsza partia KORWiN nosi obecnie nazwę Nowa Nadzieja i wchodzi w skład Konfederacji.

Jeszcze bardziej myląca może być nazwa nowej partii Korwina-Mikkego, zarejestrowanej 2 września – Konfederacja, w skrócie KonFed. Skąd pomysł na taką właśnie nazwę? Korwin-Mikke wyjaśniał nam we wrześniu, że po prostu jako współzałożyciel tej wcześniejszej Konfederacji uważa się za osobę posiadającą prawo do nazwy.

Rejestracja partii o nazwie Konfederacja była możliwa, bo ta bardziej znana w rzeczywistości nazywa się nieco inaczej

Jak to możliwe, że sąd zgodził się na rejestrację partii o nazwie identycznej z inną, już istniejącej? Powodem jest to, że – wbrew pozorom – nazwa nie jest wcale identyczna. Ta wcześniej zarejestrowana Konfederacja w rzeczywistości formalnie nazywa się Konfederacja Wolność i Niepodległość. Potocznie używana nazwa Konfederacja nie jest nawet oficjalnym skrótem, bo ten – zgodnie z rejestrem sądowym – brzmi Konfederacja Wolnościowcy i Narodowcy. Prawdopodobnie sąd uznał więc, że nowa partia Korwina-Mikkego ma nazwę odróżniającą się od tej, którą kierują Mentzen i Bosak.

Reklama
Reklama

Decyzja sądu o rejestracji jest dla nas niezrozumiała

poseł Konfederacji Michał Wawer

Problem w tym, że – jak mówi nam poseł Wawer – w 2019 r. jego partia chciała się zarejestrować po prostu pod nazwą Konfederacja. – Sąd nam jednak odmówił, twierdząc, że nie odróżniałaby się od innych ugrupowań z „Konfederacją” w nazwie. Dlatego dodaliśmy przymiotnik „Wolność i Niepodległość” – tłumaczy Michał Wawer. – Decyzja sądu o rejestracji partii Korwina-Mikkego po prostu pod nazwą Konfederacja jest dla nas niezrozumiała – dodaje.

Wyjaśnia, że z tego powodu Konfederacja Wolność i Niepodległość złożyła apelację od decyzji sądu, co spowodowało, że nie uprawomocniło się jeszcze postanowienie o rejestracji Konfederacji. Będzie musiał zająć się tym sąd drugiej instancji. Kiedy to może nastąpić? Spytaliśmy o to Sąd Okręgowy w Warszawie, ale nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Janusz Korwin-Mikke jest pewny swego. – Wydaje mi się, że nie ma powodów do niepokoju. Sprawa nazwy partii była szczegółowo analizowana przez sąd przy decyzji o rejestracji. Są opinie, które mówią, że może być kilka partii o podobnej nazwie – mówi nam Janusz Korwin-Mikke.

Choć Korwin-Mikke taśmowo zakłada partie polityczne, ostatecznie może trafić na listy Grzegorza Brauna

Pojawia się jednak pytanie, czy nowa partia Konfederacja będzie mu w ogóle do czegokolwiek potrzebna. Korwin-Mikke nigdy tego oficjalnie nie przyznał, ale spekulowano, że celem założenia partii Konfederacja miało być zmylenie wyborców przy urnach. We wrześniu sąd zarejestrował jeszcze jedną partię Korwina-Mikkego – Radykalna Prawica.

Jednak może okazać się, że ostatecznie nie wystawi on do wyborów żadnej z nich, lecz wystartuje z list Konfederacji Korony Polskiej, której prezesem jest Grzegorz Braun. O takim scenariuszu napisała na początku grudnia „Gazeta Wyborcza”. – To moje zobowiązanie polityczne i osobiste. Byłem świadkiem, jak niegodziwie, ale też głupio postąpiono z panem prezesem Korwinem, któremu wszyscy coś zawdzięczamy. Wśród wielu celów, które nam wyznaczam, jest pełna reaktywacja polityczna prezesa Korwina – mówił cytowany przez „Gazetę Wyborczą” Grzegorz Braun, którego partia regularnie przekracza próg wyborczy w badaniach opinii publicznej.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Zaskakujący plan Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna. Kobra ukąsi Konfederację
Polityka
Zaskakujący plan Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna. Kobra ukąsi Konfederację

W marcu pisaliśmy, że Korwin-Mikke i Grzegorz Braun mieli plan budowy wspólnej formacji KoBra, której nazwa miałaby pochodzić od pierwszych liter ich nazwisk. Ten zamiar jednak zdezaktualizował się wskutek dobrego wyniku wyborczego Brauna w wyborach prezydenckich, w których zajął czwarte miejsce. – Uznał, że nie potrzebuje już Korwina-Mikkego w takim stopniu, jak przed wyborami – mówił nam jeden z działaczy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Osoby Janusz Korwin-Mikke Krzysztof Bosak Sławomir Mentzen Grzegorz Braun Michał Wawer Konfederacja Korony Polskiej
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski.
Polityka
Sikorski pisze o Grenlandii. To reakcja na decyzję Donalda Trumpa
Adam Szłapka
Polityka
Premier pokazuje zdjęcie z benzyną za 5,18 zł. Rzecznik: Ja tankowałem za 5,24 zł
Grzegorz Braun i Jarosław Kaczyński
Polityka
Grzegorz Braun rośnie w siłę. Czy dwie Konfederację będą w stanie rządzić samodzielnie?
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Okrągły stół stojący w pałacu prezydenckim zdemontowano
Polityka
Sondaż: Decyzja o przeniesieniu okrągłego stołu nie polaryzuje Polaków
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama