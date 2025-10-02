Aktualizacja: 02.10.2025 04:29 Publikacja: 02.10.2025 04:26
Janusz Korwin-Mikke
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Radykalna Prawica, w skrócie Prawica–R – tak nazywa się jedna z najmłodszych partii politycznych w Polsce. Stoi za nią Janusz Korwin-Mikke i jest to już jego trzecie istniejące obecnie ugrupowanie. Korwin-Mikke sprawia wrażenie, jakby chciał pobić rekord, jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych partii.
Polityk do 2023 r. był znany głównie jako jeden z liderów Konfederacji, która na początku funkcjonowała nawet jako komitet wyborczy Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, co pokazuje, jaką miał w niej pozycję. Po ostatnich wyborach do Sejmu został jednak zawieszony w partii, a następnie z niej wykluczony za wypowiedzi rzekomo szkodzące jej wizerunkowi.
Czytaj więcej
Nestor polskiej prawicy we wtorek ma zostać zastąpiony przez swojego zięcia w radzie liderów Konf...
Rozstając się z Konfederacją, założył nową partię KORWiN, czyli Konfederację Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość (wcześniejszy KORWiN, zarejestrowany w 2015 r., miał nieco inne rozszerzenie – Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja). A przed wyborami prezydenckimi poparł innego banitę z Konfederacji – Grzegorza Brauna. Obaj politycy snuli wówczas plany stworzenia wspólnej partii o nazwie KoBra, powstałej z pierwszych liter nazwisk jej liderów, mającej być formą parasola nad ugrupowaniami Korwin-Mikkego i Brauna. Chodziło o to, by przy wspólnym starcie do Sejmu obowiązywał ich próg 5 proc., jak dla partii, a nie 8 proc., jak w przypadku koalicji.
Z tych planów nic jednak nie wyszło, bo partia Brauna – Konfederacja Korony Polskiej – podjęła uchwałę o starcie w wyborach parlamentarnych pod własnym szyldem. Wówczas Korwin-Mikke zaczął rejestrować kolejne partie polityczne.
Najpierw, na początku września, zarejestrował partię o nazwie… Konfederacja, o czym jako pierwsza poinformowała „Rzeczpospolita”. – To podszywanie się – oburzał się poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Janusz Korwin-Mikke odpowiadał, że jako współzałożyciel Konfederacji ma prawo do nazwy.
Kilka dni później, 4 września, sąd zarejestrował Radykalną Prawicę, jednak wkrótce liczba partii posiadanych przez Korwin-Mikkego prawdopodobnie spadnie do dwóch. Partia KORWiN wciąż co prawda istnieje, a nawet na połowę października zwołała swój konwent, jednak najpewniej zostanie wykreślona z rejestru z powodu niezłożenia w terminie sprawozdania finansowego za 2024 r.
Po co tyle partii Januszowi Korwin-Mikkemu? – Radykalna Prawica jest potrzebna w celach technicznych, o których nie będę tu mówił – informuje „Rzeczpospolitą” polityk. – Partia Konfederacja ma służyć do startu w wyborach. Takie jest jej zadanie – dodaje.
O tym, że pod tym właśnie szyldem może wystartować Janusz Korwin-Mikke, pisaliśmy już we wrześniu. Zaś w przypadku rejestracji list z całym kraju mogłoby dojść do zmylenia wyborców, bo na kartach do głosowania byłyby dwie Konfederacje.
Czy polityk może wrócić do Sejmu, odbierając głosy tej bardziej znanej Konfederacji? Wątpi w to wiceprzewodniczący klubu Konfederacji w Sejmie Michał Wawer. – Sytuacja z nową Konfederacją jest o tyle zaskakująca, że w przeszłości sami próbowaliśmy zarejestrować się pod tą nazwą, ale sąd nam odmówił, twierdząc, że partia nie odróżniałaby się od innych ugrupowań. Dlatego oficjalnie nazywamy się Konfederacja Wolność i Niepodległość. Meandry orzecznictwa wydziału zajmującego się rejestrowaniem partii politycznych są naprawdę zaskakujące – mówi. – Jednak przechodząc do działalności Janusza Korwin-Mikkego, nie jesteśmy nią zaniepokojeni. Nie sztuką jest zarejestrować partię polityczną, do czego trzeba tysiąca podpisów, lecz zarejestrować listy w całym kraju, gdzie podpisów trzeba zebrać w sumie ponad 100 tys. – wyjaśnia.
Czytaj więcej
Ataki, które przypuszcza w naszym kierunku kierownictwo PiS, są rodzajem komplementu, bo to znacz...
Jego zdaniem Janusz Korwin-Mikke nie ma obecnie takich zdolności. – Sam wychowywałem się na blogu Korwin-Mikkego, ale to było zanim poszedł na wojnę z własnym środowiskiem i zanim zaczął się pozycjonować jako polityk prorosyjski. Nikt nie odbierze mu, że jest seniorem ideowego ruchu prawicowego w Polsce, ale od tego czasu ten ruch urósł, dojrzał i nabrał formy poważnej partii politycznej, a Korwin-Mikke wciąż siedzi w okopach opozycji przeciw całemu światu – dodaje.
W samodzielny sukces Korwin-Mikkego nie wierzy też Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. – Środowisko Korwin-Mikkego w większości przeszło już do tej właściwej Konfederacji, a znakiem czasu była jego przegrana w jednym okręgu wyborczym z Kariną Bosak, która ostatecznie zamiast niego zgarnęła mandat poselski – komentuje. Jego zdaniem Korwin-Mikke mógłby z sukcesem wkomponować się w listy wyborcze Grzegorza Brauna, jednak startując samodzielnie, nie miałby większych szans. – Wyborcy potraktowaliby jego komitet Konfederacja jako złośliwość wobec tej bardziej znanej partii, a nie jako poważną siłę polityczną – dodaje.
Janusz Korwin-Mikke, lider partii KORWiN, Konfederacja i Radykalna Prawica
Czy rzeczywiście Korwin-Mikke nie posiada zdolności zarejestrowania list w całym kraju? – Potwierdzam, że na pewno nie zbierzemy podpisów. Mogą być spokojni. Niech tak właśnie myślą – mówi żartem.
Dodaje, że wyborcy wciąż identyfikują go jako polityka Konfederacji, a jego głównym zadaniem jest przekonać ich, że jest inaczej. Zaznacza też, że możliwy jest jego start w wielu konfiguracjach. – Rozmawiamy z różnymi ludźmi, a z Grzegorzem Braunem mamy bardzo dobre stosunki. Do wyborów jest jeszcze bardzo dużo czasu – podsumowuje.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Radykalna Prawica, w skrócie Prawica–R – tak nazywa się jedna z najmłodszych partii politycznych w Polsce. Stoi za nią Janusz Korwin-Mikke i jest to już jego trzecie istniejące obecnie ugrupowanie. Korwin-Mikke sprawia wrażenie, jakby chciał pobić rekord, jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych partii.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Polacy mają dość rosyjskich prowokacji. Zdecydowana większość badanych dopuszcza możliwość zestrzeliwania rosyjs...
To był test naszej odporności na informacyjne prowokacje – mówił w Podcaście „Rzecz w tym” Michał Fedorowicz z k...
Na czele Polski 2050 stanie polityczka, która nie ma dobrych relacji z premierem Donaldem Tuskiem. Części partii...
Po kradzieży samochodu premiera Donalda Tuska konsekwencje ponieśli wysocy rangą funkcjonariusze Służby Ochrony...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas